Iba a ponerme otro capítulo de Los favoritos de Midas (Netflix), una serie que por cierto engancha y tiene una factura notable, cuando sonó el teléfono. Era ella. No podía ser otra teniendo en cuenta la noticia televisiva del pasado fin de semana.

-Ya intuyo para que me llamas. Lo de Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ¿no?

-No eres muy brillante por imaginarlo. ¡No se habla de otra cosa en España! ¿Viste los trending topics durante todo el viernes y el sábado? ¿Has visto el dato de audiencia? Fuimos casi cuatro millones frente a la tele. Y ahora me negarás que tú fuiste uno de ellos.

-Tampoco hay que ser muy brillante para saber que te lo iba a negar. Porque sabes que no puedo con esa familia y sus desventuras. Simplemente me supera. Pero sí, ya que lo dices, soy consciente de que el especial Cantora, la herencia envenenada logró concitar a 3,7 millones de espectadores y más de un 30% del share. Una barbaridad. No puede negarse.

Lo impresionante es que tanta gente viera cómo un hijo despedazaba a su madre en prime time

-Fue tremendo. Ver ahí a Kiko sentado, con esa iluminación y con esa carpeta llena de documentos comprometedores. Era emocionante. Y ya cuando empezó a soltarse la lengua... Impresionante.

-Lo impresionante es que tanta gente viera cómo un hijo despedazaba a su madre en prime time.

-España quiere más Pantojas y menos Cintoras, hazte a la idea de una vez.

-Lo dices como si una cosa fuera excluyente de la otra. Quiero decir que quienes abominamos del especial sobre la herencia de Paquirri no necesariamente somos unos fanáticos del nuevo programa de Jesús Cintora, que por cierto en audiencia de momento no tira demasiado. Eso sí, tenemos que agradecerle que por fin haya resucitado a la monja Sor Lucía Caram, que es un personaje televisivo de altos vuelos. No podíamos vivir sin ella. Menos mal que ha vuelto a nuestras vidas.

-Estoy harta de tus sarcasmos.

-Y yo de ver tanto a la Pantoja, pero me aguanto. Con la que hay liada en Televisión Española por el nuevo programa...

-Amigo, eso no le importa a nadie.

-Puede ser. Volviendo al tema que sí os importa a todos, digamos que el hijo llamó ladrona a su progenitora. La humilló con una saña que no es de este mundo, ¿no te parece?

-¿Y cómo lo sabes si no lo viste?

-Porque en esta España de hoy es imposible no enterarse de esto. Entre otras cosas porque Telecinco ha dedicado horas y horas y más horas al tema desde que se emitió el especial.

-Si no quieres sopa, toma dos tazas, querido. Porque este viernes se emite la segunda parte.

¿Has visto cuánto tiempo se está dedicando en los medios al juicio por el atentado de Las Ramblas? Y ahora, aunque sea demagógico, lo comparas con lo que España está hablando de la Pantoja, Paquirrín y Paquirri

-Qué alegría. Pero, como te iba diciendo, que no quiero desaprovechar la oportunidad, fíjate en algo. Estos días se está juzgando a los compañeros de los tipejos que sembraron el terror en Las Ramblas de Barcelona. Es un tema que está de actualidad porque además el terrorismo yihadista no se ha detenido y sigue atentando, como acaba de hacer en Francia y Austria. ¿Has visto cuánto tiempo se está dedicando a este juicio en los medios? Y ahora, aunque sea demagógico, lo comparas con lo que España está hablando de la Pantoja, Paquirrín y Paquirri. Es de locos.

-Por supuesto que es demagógico lo que dices. No mezcles las cosas. A la gente le gustan las cosas que le divierten. Queremos un poco de morbo y de frivolidad en la tele, para entretenernos y olvidarnos de los problemas. No queremos recordar atentados.

-Mira, en eso tienes razón. En esta España gobernada por Donald Sánchez no hay memoria. Ni lógica. Ni respeto a la verdad. Ni nada de nada. A este paso, tendré que ver lo de Cantora para consolarme.

-Claro que sí. No te pierdas detalle y luego lo comentamos.

-Qué remedio.

-Adiós, querido.