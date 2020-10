Así fue la insólita petición de matrimonio de Emma García a su marido Aitor

A pesar de lo discreta que es, Emma García cada día nos sorprende desvelando más detalles de su vida íntima. Si hace unos días hacía una inesperada confesión sexual, ahora ha dado a conocer a los espectadores que fue ella quien le pidió matrimonio a su marido Aitor Senar, con el que tiene una hija, Uxue, de 13 años.

El tema surgió a raíz de tratar en el programa de 'Viva la vida' la posible petición de mano de Asraf Beno a Isa Pantoja. Fue entonces cuando los colaboradores recordaron cómo fueron las suyas y le preguntaron después a la presentadora que contara cómo fue la suya.

No sólo ha sorprendido desvelando que fue ella quien dio el primer paso de casarse sino que fue de una manera insólita y en un lugar de lo más peculiar.

"Fue muy poco romántico"

Emma prefirió que no hubiera nadie delante para que el momento fuera lo más íntimo posible y estuvieran solos. Así que se le ocurrió la idea de pedirle matrimonio en la cama en el momento en el que se iban a dormir.

"Fue muy poco romántico", comenzaba diciendo. "Fue una conversación de cariño", señaló, para después hacerle la pregunta: "Cariño, ¿nos casamos?", a lo que la respuesta de su entonces novio fue "sí". Una conversación de lo más natural y sin puestas en escena.

La pareja lleva 20 años casados aunque se conocen desde que eran adolescentes, cuando tenían 16 años. La boda la celebraron en su tierra, el País Vasco, en la playa de Zarautz ( Guipúzcoa), en el el verano del año 2000.

Cuando Emma García se trasladó a Madrid por su trabajo en televisión, experta en cine en '¡Qué Punto!', fue cuando se dieron cuenta de que querían estar juntos. "Nos queríamos mucho, pero casi no nos veíamos, hasta que se vino. Y entonces descubrí que estaba mucho mejor con él que sin él", llegó a explicar ella. Seis años después de la boda dieron la bienvenida al mundo a Uxue, su única hija.

"Lo dejó todo y decidió quedarse al cuidado de nuestra hija 24 horas"

Emma ha confesado en alguna ocasión que cuando tuvo que venirse a Madrid para trabajar, las cosas no fueron fáciles pero tuvo en su esposo a su mayor apoyo. "Decidió dejarlo todo y quedarse las 24 horas cuidando de ella", comentó haciendo referencia a los primeros meses de vida de su hija. "Él siempre ha mirado por mí y porque me fuese bien la vida. Yo siempre he mirado por él", ha indicado en alguna ocasión.

A pesar del paso de los años, la pareja parece seguir enamorada como el primer día. "Lo que tuve con él fue un flechazo absoluto y sé que él también lo tuvo conmigo. La pasión es fundamental pero formamos un equipo tan bueno y nos reímos tanto juntos, que podría decir que ese es el secreto. Sobre estar enamorada, solo sé que cuando llego a casa y Aitor me abraza después de casi 20 años me siento la persona más protegida y especial del mundo. Creo que sí, estoy más enamorada que nunca'', confesó Emma García a hace un año.

Además ha demostrado seguir sintiendo una gran admiración por su marido. "Ha cumplido 50 años y no tiene ni una cana, me da una envidia", señaló tras desvelar cómo le pidió matrimonio.