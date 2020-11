¿A quién le importan las elecciones de Estados Unidos si vuelve 'Gran Hermano'?

Los periodistas somos una especie curiosa. Vivimos en una suerte de tertulia perpetua. En cada conversación mostramos una seguridad apabullante, como si por estar más informados que la media siempre nos asistiera la razón. Como distinguimos lo importante de lo accesorio, nos vuelven locos cosas que a la mayoría de los mortales les importan menos de medio bledo. Pensaba en ello este miércoles, mientras seguía por televisión, ordenador y móvil las agotadoras noticias sobre las elecciones de Estados Unidos. Y entonces llegó la llamada que nunca me ahorro.

-Querido amigo, ¿ya te has enterado?

-¿Hay algún otro vuelco a favor de Biden o remonta Trump?

-Pero de qué carajo me hablas.

-De lo de Estados Unidos.

-A ver, chato, ¿a quién le importan las elecciones de Estados Unidos el día en que se anuncia que vuelve Gran Hermano?

-Esa es una buena pregunta. Yo creo que estas elecciones sí le importan a la gente, aunque sea en diferentes grados de profundidad o detalle, pero sí interesan porque son importantes.

Hoy lo importante, te pongas como te pongas, es que vuelve Gran Hermano. Mientras lo digo, me suena en la cabeza esa sintonía inolvidable. Además, parece ser que será con una edición del formato VIP.

-A eso que tú llamas "la gente", grupo en el que creo que debo incluirme, nos importa saber quién ha ganado y quién ha perdido. Solamente eso. Un minuto de nuestro tiempo y a otra cosa, mariposa, porque madrugamos al día siguiente o tenemos que hacer la comida.

-Discrepo.

-Discrepa si te da la gana. Pero no tienes razón. Hoy lo importante, te pongas como te pongas, es que hemos sabido que en 2021 vuelve Gran Hermano. Mientras lo digo, me suena en la cabeza esa sintonía inolvidable. Es emocionante, aunque te burles. Además, parece ser que será con una edición del formato VIP. Es el que más me gusta porque en vez de desconocidos participan ya personajes consagrados en la televisión.

-Bueno, dirás personajes consagrados en Telecinco. Si no me equivoco, a veces en el VIP concursan los que antes concursaron y se hicieron famosos, dicho con comillas, precisamente en Gran Hermano.

-Sí, son esos personas a los que la gente realmente conoce. Les paran en la calle para hacerse selfies.

-Qué país.

-Ya estamos otra vez. Lo que tú quieras. Venga, ponte con el rollito cultureta de que no hay que ver Gran Hermano. Y venga, dame la murga con los votos que faltan por contar en Nevada y Wisconsin. Por favor, es que sois insoportables e insufribles. ¿Pero tú sabes dónde queda Wisconsin? ¿Has estado allí? ¿Recuerdas algo sobre ese lugar?

No recuerdo mucho sobre Wisconsin, pero en cambio sí recuerdo bien que 'Gran Hermano' se había despedido tras el boicot de los anunciantes por el caso de la violación que denunció una concursante

-No recuerdo mucho sobre Wisconsin, pero en cambio sí recuerdo bien que Gran Hermano se había despedido tras el boicot de los anunciantes por el caso de la violación que denunció una concursante. De eso parece que tú te has olvidado. Y en Telecinco también, ¿no? Como también se han olvidado de las mil y una barbaridades acontecidas durante sus veinte años de emisión.

-No te pases. Lo recuerdo todo perfectamente. Pero no por eso todas las ediciones del programa, con sus muy diferentes formatos, son tan endiabladas ni tan perversas ni tan dañinas. Es puro entretenimiento. Es frivolidad que consumimos con mucho gusto. Y no todos los que lo vemos somos idiotas por ello. ¡A ver si te enteras de una vez que lo vemos simplemente para pasar el rato! La mayoría nos reímos de lo que ocurre en la casa. Ni nos identificamos con ello ni aspiramos a ello ni soñamos con ello.

-Un profesor mío decía que "cada uno se mata como quiere".

-Claro, quedarse toda la noche viendo el programa especial de Ferreras sobre lo de Estados Unidos no es matarse, es una forma sublime de cultivar el intelecto. Por favor...

-Ese programa, ya que lo mencionas, tiene bastante mérito. Son muchas horas en directo de información y análisis.

-Más periodismo.

-Pues mira, en eso esta vez Ferreras tiene razón. En días así es cuando se ve que el oficio periodístico sirve más de lo que suele reconocerse. Mucho cachondeo y mucho ataque a los periodistas, pero quienes más nos critican ahí están, consumiendo medios sin parar para enterarse de lo que pasa. Cuando hay elecciones y cualquier otro día. El que quiere saber algo va a los medios que tanto denosta.

-Tú lo has dicho antes.

-¿Qué?

-Cada uno se mata como quiere.

-Disfruta de la vuelta de Gran Hermano.

-Y tú de Trump y Biden.

-Adiós.