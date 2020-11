Mario Vaquerizo, Los Javis o Mónica Naranjo los nombres que más suenan para 'Drag Race España'

'Drag Race España' estará disponible dentro de poco en la plataforma de pago de Atresmedia, AtresPlayer Premium, tal y como ha anunciado la cadena este lunes.

El programa será la versión española del exitoso formato 'RuPaul's Drag Race', el programa estadounidense con el que se busca elegir a la mejor drag queen. El espacio se estrenó en el año 2009 ha sido galardonado con 19 premios Emmy.

¿En qué consiste? Pruebas y desafíos

Las personas que logren pasar los castings y pasen a ser concursantes, tendrán que enfrentarse a pruebas o desafíos como sesiones de fotos, bailes, retos artísticos y desfiles de pasarela, en las que tendrán que demostrar que son las mejore en su campo.

La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo o una batalla de lip sync (playback). La peor quedará fuera de la competición.

Presentador y miembros del jurado

El programa estadounidense lo presenta el conocido RuPaul. El formato ha sido adaptado a diferentes países de Asia, Europa y Latinoamérica, cosechando grandes audiencias. También triunfa en redes sociales e incluso hay 12 temporadas de 'RuPaul's Drag Race' disponibles en Netflix actualmente.

Además de un presentador, el programa tiene un jurado. Los primeros nombres que han comenzado a sonar en las redes como posibles miembros del jurado o presentador o presentadora son: Mario Vaquerizo, Los Javis (Javier Ambrossi o Javier Calvo), Mónica Naranjo, Samantha Hudson o La Prohibida (Luis Herrero Cortés). Estas son algunas de las apuestas que están haciendo los usuarios de Twitter.

'Los Javis' es el nombre que más se repite ya que ellos son los creadores de la serie 'La Veneno', interpretada por Cristina Ortiz, que está cosechando un gran éxito y ha marcado un antes y un después en la ficción española.

Críticas porque se emita en un canal de pago

Los fans de este 'talent' han recibido la noticia con gran entusiasmo aunque hay muchos que están criticando que se vaya a emitir a través de una plataforma de pago y no vaya a ver en abierto.

En Twitter se pueden leer críticas y quejas como estas: "Sobre el drag race españa, estoy un poquito cansada de que pongan este tipo de contenido tan necesario solo mediante canales de pago. Lo mismo con 'La Veneno' y el documental 'Ellas' damos visibilidad a las realidades trans pero solo para la gente que se pueda permitir pagarlo porque lo de hacerlo en la televisión pública todavía no".

La versión española de 'Drag Race' estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a faver de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Atresmedia ya está calentando las redes sociales con la noticia. Además de anunciar que están preparando este programa, ha publicado algunos mensajes con las frases míticas del formato.

