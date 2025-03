Dos concursantes dejan 'Supervivientes 2025', domingo de expulsión y un abandono inesperado

En Supervivientes 2025 la audiencia es la soberana. Han anunciado su primera expulsión este domingo, y en los Cayos Cochinos, la noticia ha sido un jarro de agua fría para el concursante al que le ha tocado dejar el concurso. En un domingo, donde Sandra Barneda ha tenido también que gestionar un nuevo abandono voluntario dada la dureza del reality de supervivencia.

La noche estuvo llena de emociones, por un lado, los concursantes de Playa Misterio, el 'rincón' donde el concurso deja a los concursantes eliminados hasta su expulsión definitiva, jugaron una prueba de lider que salvaba de la expulsión a unos de los cuatro concursantes que estaba en peligro, Manuel, Samya, Ángela Ponce y Nieves Bolós, resultando ganadora esta última.



La dos nominadas finales antes de saber el resultado de la audiencia

Por lo tanto los demas se la jugaron con el público, el primero en salvarse fue Manuel "el de la manita relajada" de la Isla de las tentaciones y la decisión final quedó entre la modelo Ángela Ponce y Samya, siendo esta última la elegida para abandonar para siempre el reality de supervivencia.

"Me voy después de estar con el grupo que mejor me he sentido", confesó entre lágrimas después de decir que hubiese gustado continuar. Le hubiese gustado superarse más, aun así acepto su expulsión con deportividad.

Broncas y momentos tristes

Los concursantes Damián, Pelayo Díaz y Borja consiguieron una suculenta recompensa tras ganar el juego que el programa organiza para esto mismo. Montoya de la Isla de las Tentaciones, se mostró indignado al ver que los tres concursantes, aun teniendo la oportunidad, no compartieron una suculenta y gigantesca pizza. "Es una verguenza", expresó el sevillano.

Por otro lado, Joshua y Laura Cuevas acusaron a Makoke de introducir comida en el programa en un chubasquero. "Me parece de muy mal gusto", reaccionaba Makoke y se dirigía directamente a Laura Cuevas: "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality". La ex de Kiko Matamoros luego dijo que esto lo contó a sus compañeros en el hotel, todo previo a comenzar el concurso y que finalmente no se atrevió a introducir unas barras de proteína que llevaba.

La nota triste de la noche la puso Rosario, que entre lagrimas abandonó el concurso. Pareció arrepentirse de su decisión de activar el protocolo de abandono tras escuchar la voz de sus padres desde plató, finalmente mantuvo su decisión y dijo adiós al programa. La joven visiblemente afectada dijo antes de abandonar que tenía que "escuchar a su instinto" y que muchas veces la gente no abandona por "el que dirán"

El próximo jueves, Makoke, Koldo o Carmen Alcayde serán eliminados y pasarán a Playa Misterio, en unas votaciones reñidas y que continúan abiertas.