Por qué 'El desafío' de Amazon es un excelente documental sobre la historia de ETA

En la televisión, como en casi todo en la vida, hay proyectos fallidos, mediocres, buenos y excelentes. El desafío: ETA está en la última de esas categorías. Este documental que Amazon Prime estrena este viernes es simple y llanamente impresionante. Quienes quieran conocer la historia del terrorismo etarra y, más en concreto, la historia de la lucha policial contra los terroristas tienen la obligación antes incluso que la oportunidad de ver los ocho capítulos de esta serie.

Huelga decir que en las producciones audiovisuales, otra vez como en la vida, no existen obras perfectas. Ni en las ficciones ni en los documentales. Pero esta serie de Amazon se acerca a la perfección por lo que cuenta y, sobre todo, por cómo lo cuenta. Bajo la dirección editorial del periodista José Antonio Zarzalejos, El desafío repasa toda la historia de ETA. Desde su nacimiento hasta su defunción y sin dejarse nada de lo más relevante, si bien es imposible contarlo todo de una banda terrorista que mató a 860 personas.

La base de la serie está en libro del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí y la cabo primero Manuela Simón, Historia de un desafío: cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA. Pero la serie se enriquece con los testimonios de múltiples protagonistas de esta triste y larga historia. Aparecen hasta 80 personajes, entre ellos los de cuatro ex presidentes del Gobierno que lidiaron contra la banda: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pero quizás las voces más desgarradoras son las de las víctimas, que cuentan sin tapujos, algunas por primera vez, hechos terriblemente reales.

Todo se cuenta con nuevos datos, nuevas imágenes (hay que insistir en ello) y nuevas interpretaciones de cuanto aconteció

La serie de Amazon es más que recomendable por la amplitud de las voces que aparecen, por el nivel de detallismo que ofrece, por el fiel respeto a la historia que contiene su guion, por la extraordinaria factura de su rodaje y por la ingente documentación que pueden ver los espectadores. La minuciosidad de sus hacedores se traduce en imágenes, unas de archivo y otras hasta ahora inéditas, que sorprenden al espectador al mismo tiempo que hielan su sangre.

En la narración están los acontecimientos más relevantes de los 50 años de terrorismo. Los inicios de la banda terrorista, desde su primer atentado contra el agente Pardines hasta el asesinato de Carrero Blanco pasando por el famoso Proceso de Burgos. La muerte de Franco y la llegada de la democracia. Los crímenes de los años de plomo. Los atentados más conocidos por su ferocidad. Las negociaciones con los diferentes gobiernos. Y así hasta el ansiado final de ETA. Todo ello con nuevos datos, nuevas imágenes (hay que insistir en ello) y nuevas interpretaciones de cuanto aconteció.

Una de las virtudes de 'El desafío' es que cualquiera que se siente a verla estará incómodo en algunos momentos, como pasa con 'Patria'. En cierta medida son complementarias, aunque sean tan diferentes

Como en su día decíamos de la célebre serie Patria, una de las principales virtudes de El desafío es que cualquiera que se siente a verla estará incómodo en algunos momentos. En cierta medida ambas producciones son complementarias, aunque en el fondo sean tan diferentes. Una es ficticia, está contada desde el punto de vista de varias familias y está llena de saltos en el tiempo. La otra es real como la muerte misma, está narrada de forma coral y respeta un escrupuloso orden cronológico.

Por supuesto, ambas obras son parciales, porque una parte de la visión de un escritor y la otra nace de dos guardias civiles que cuentan lo que saben (aunque se enriquece con tantos testimonios). Lo mejor de sus coincidencias es que ambas series son acercamientos sinceros a la verdad de los hechos que incluyen diferentes prismas para explicarlos y juzgarlos.

Cada espectador podrá rememorar e hilar, nudo a nudo, cabo a cabo, golpe a golpe, esta dolorosa historia que a todos nos concierne

Las dos obras, en suma, contribuyen a construir el ya célebre relato sobre ETA. No explican todo lo que pasó, acaso porque eso no es factible, pero sí exponen casi todo. Y se antojan necesarias en una sociedad donde el 60% no recuerda a Miguel Ángel Blanco. Por cierto, llegados a este punto les recomiendo también vivamente el documental El instante decisivo de Atresmedia, que se centra en la liberación de Ortega Lara y el crimen contra Blanco.

Volviendo a El desafío, al principio de cada capítulo se dice que "la historia es el hilo que teje el tiempo; un hilo largo y repleto de nudos, que nadie puede deshacer por completo. Estos son los nudos de nuestra historia". Con todo lo que aparece en esta excelente serie, cada espectador podrá rememorar e hilar, nudo a nudo, cabo a cabo, golpe a golpe, esta dolorosa historia que a todos nos concierne.