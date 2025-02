Diferencias entre los concursantes de 'Bake Off': qué famosos han abandonado el grupo de Whatsapp

El formato ‘Bake Off: Famosos al horno’ continúa imparable y regala momentos divertidos y numerosas anécdotas a sus seguidores. Así, al igual que es un concurso de cocina, también es un ‘reality’ en el que no todos los participantes congenian de la misma manera. De esta manera, la colaboradora de televisión y presentadora Nagore Robles ha hablado sobre esto en D Corazón, y en concreto de cómo se encuentra la relación entre todos ellos en el grupo de Whatsapp creado al emprender esta nueva aventura profesional.

En primer lugar, la ex ‘gran hermana’ y posible concursante de la próxima entrega del programa Supervivientes, tal y como se rumorea -pero sin ningún tipo de confirmación aún-, afirma que ella aún continúa en el grupo de Whatsapp, mientras que dos concursantes ya lo han abandonado. De igual forma, la profesional no se ha mostrado afectada por ello, sobre todo en el caso de uno de ellos. “Se ha ido Finito (de Córdoba), que tampoco lo echamos mucho de menos, y se fue Cósima (Ramírez) la primera”, ha afirmado.

De esta manera, Nagore Robles añadía en la entrevista del programa de RTVE sobre el primero de ambos que “que tampoco lo echamos mucho de menos”, ante lo que la presentadora Anne Igartiburu no dudó en preguntar sobre ello. La concursante del formato de repostería respondió sin problema, y puso el foco en su rechazo a la tauromaquia. “Yo no tengo mucha afinidad con Finito, somos de mundos muy opuestos y no considero que lo suyo sea una profesión”, opinión a la que posteriormente se sumaba Alba Carrillo con un “+1, venga, por no dejarte sola”.

Continúa la competición en ‘Bake Off’

De esta manera, bien es sabido por los televidentes que los dos concursantes que han abandonado el grupo de Whatsapp han sido, casualmente, los dos primeros en ser expulsados del programa de repostería. La hija de Ágatha Ruiz de la Prada fue la primera de ambos, algo que molestó mucho a la diseñadora, tal y como ha afirmado la colaboradora Alba Carrillo. “Me consta que la madre se enfadó mucho”, a lo que también añadía su opinión personal: “Lo hizo de pena”. Mientras tanto, el concurso sigue para Nagore Robles, que pelea por la victoria con Víctor Sandoval, Benita Maestro Joao, Carmen Morales, Mario Marzo, Lidia Torrent y Pol Espargaró.

En esta línea, por el momento Nagore Robles mantiene un buen rumbo. En la última de las entregas del formato, la presentadora sorprendía tras elaborar una rica y minimalista tarta de aguacate. Con un nivel de exigencia cada vez más alto, los participantes lo dan todo para recibir la mejor calificación y opinión del jurado, y ella lo consiguió. La preparación, de elaboración compleja, contiene numerosos ingredientes e implica estar concentrado y pendiente. Aún así, queda claro que la profesional se encuentra comprometida y trabaja día a día para llevar a la mesa la mejor de las propuestas.