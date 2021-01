‘La isla de las tentaciones 3': Diego desvela las locuras de Lola por celos para saber si le era infiel

Marta de Lola y Diego (James Lover como se llama en Instagram) van a ser una de las parejas que más va a dar de qué hablar junto a Marina García e Isaac Torres (Lobo), como se ha podido ver en el vídeo sexual que se filtró en el que tenían sexo oral.

Diego y Marta llevan tres años juntos y se conocieron en ‘Mujeres y hombres y viceversa'. Los jóvenes pasaron por una ruptura después de que él, que es cantante, protagonizara un videoclip subido de tono con otras dos chicas que aparecen semidesnudas. En las imágenes, se tocan, se besan y se ponen en posturas muy sugerentes.

La pareja rompió cuando Lola vio que su novio había besado a estas dos chicas Esta puso el grito en el cielo ya que le parecía “una bacanal”. Mientras que él señaló que seguía el guion.

Los celos enfermizos de Lola y sus locuras

Su 'problema' ha vuelto a aparecer en sus vidas y en el concurso después de que una de estas dos chicas, Alba,haya entrado como soltera para tentar a los novios. Su relación con Diego no ha empezado con buen pie ya que él para evitar problemas con su novia, ha preferido optar por pasar de ella y hacer como si no existiera.

Ahora hemos conocido en boca de Diego, las locuras que Lola ha llegado a hacer por celos y su desconfianza hacia su novio. "Yo tengo otra llave del coche en casa. Una vez vino con su coche hasta mi trabajo. Aparcó su coche, cogió el móvil de mi guantera y se puso morada. Incluso hablaba a mis amigos haciéndose pasar por mí", ha contado haciendo ver los celos enfermizos que tiene Lola.

Lola ha ido más allá. Diego también ha recordado lo que le pasó en un bolo de Málaga. "Se hizo un perfil falso y empezó a mandarme fotos haciéndose pasar por una chica", confesó al resto de sus compañeros que no daban crédito. Las imágenes eran muy sensuales ya que Lola quería ver si su chico picaba y caía en la tentación.

Diego trató de justificar su comportamiento con las chicas explicando: "A mí lo que me pasa cuando me habla una tía que está buena yo le contesto, no porque quiera liarme con ella sino porque me gusta que haya gene que me diga: ‘hola guapo y tal…".

Lola será infiel a Diego con Carlos tras tener sexo en la piscina

Mientras Diego está prefiriendo mantenerse apartado de las solteras para evitar conflictos, Lola ha mostrado tener muy buen feeling con el italiano Simone.

Sin embargo, en los próximos capítulos veremos que la joven comienza otra trama con otro de los solteros, como se ha podido ver en las imágenes que se han filtrado, Lola le será infiel a su novio Diego con Carlos y tendrán sexo en la piscina.

Habrá que ver si el cantante se toma la revancha y se acaba liando con otra soltera por despecho.

