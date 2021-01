Preocupación por la salud de Diego Arrabal tras ser ingresado por covid

Diego Arrabal, de 50 años, se encuentra ingresado en el hospital tras contagiarse por el coronavirus.

El colaborado de 'Viva la vida' llevaba dos semanas sin aparecer por el programa presentado por Emma García y ahora se ha conocido la noticia.

El paparazzi ha publicado una fotografía en la que se le ve en el hospital con mascarilla y un tubo de oxígeno. Junto a la imagen ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que cuenta cómo se encuentra: "Quizás no sea ejemplo de nada, ni de nadie, pero me sale del corazón avisaros que este virus no es broma".

Después advierte: "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar.Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme".

Por último hace una reflexión sobre su comportamiento ante la covid-19 y si fue lo suficientemente responsable: "Pero ahora me hago una pregunta: ¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme".

Emma García: "No sabes lo preocupados que estamos por ti"

Arrabal se encuentra estable, fuera de peligro y bajo supervisión médica. Sin embargo, Emma García y el resto del equipo se mostraron muy preocupados este fin de semana por su estado de salud.

La presentadora le envió este mensaje: "Nuestro querido compañero Diego Arrabal, sé que nos está viendo, está con covid, está ingresado, estamos todos con él, está controlado. Te mandamos todo el cariño del mundo, no sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos".

Después continuó diciendo: "Recibe un abrazo enorme de parte de todo el equipo de 'Viva la vida' y de todos tus seguidores ¡Ánimo compañero, que lo vas a lograr y que pronto te tenemos aquí!. Un beso enorme".

Otros compañeros de televisión como Toñi Moreno o Isabel Rábago también le han enviado mensajes de ánimo y toda la fuerza para que siga luchando y se recupere pronto.