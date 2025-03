Destapan esto de Montoya que podría acabar con su personaje: "Vendería a su..."

La televisión española vive un nuevo terremoto tras las explosivas declaraciones de un exconcursante de 'El Conquistador', quien ha decidido romper su silencio sobre José Carlos Montoya, la estrella emergente que arrasa en programas como Supervivientes 2025. En un tuit que ha incendiado las redes sociales, el exparticipante no se ha mordido la lengua: “No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida y su manera de hacer las cosas. Para mí no todo vale en esto de ganar dinero. Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo”.

Estas palabras han puesto el foco en Montoya, el sevillano que se ha ganado al público con su carisma y sus polémicas actuaciones, primero en 'La isla de las tentaciones' y ahora en el reality de Telecinco. Sin embargo, esta acusación podría tambalear la imagen de héroe televisivo que ha construido. El exconcursante, que compartió experiencia con él en el duro formato de TVE, apunta a una ambición desmedida y una falta de escrúpulos que, según él, definen al utrerano. Las redes no han tardado en reaccionar, con hashtags como #MontoyaMiente y #EscándaloTV trending en 'X' durante horas.

Por ahora, Montoya guarda silencio, pero la presión aumenta. ¿Es este el comienzo del fin de su reinado mediático o solo un bache en su fulgurante carrera? Fuentes cercanas al programa aseguran que la producción está en alerta, mientras los fans se dividen entre quienes lo defienden y quienes exigen explicaciones. Lo que está claro es que este enfrentamiento promete dar mucho que hablar en los platós y mantener a la audiencia pegada a la pantalla. La televisión, una vez más, se convierte en un campo de batalla.