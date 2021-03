El cantante Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo ('OT'), falleció este martes 2 de febrero a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de coche, -y no de moto como se dijo al principio-, en la localidad barcelonesa de Mataró (Barcelona).

Un día antes de este fatídico suceso, Casademunt charló con Sálvame. El programa de Telecinco decidió llamar al artista este mismo lunes para preguntarle por David Bustamante, quien había sacado una reedición de 'Dos hombres y un destino', el popular tema que cantaban juntos pero que ahora el ex de Paula Echevarría ha republicado sin él.

Este miércoles, justo cuando se conocía el fallecimiento de Casademunt, Sálvame emitió la conversación telefónica mantenida apenas 24 horas antes.

La llamada de Álex Casademunt con 'Sálvame' un día antes de su muerte

Un día antes de fallecer, Álex Casademunt respondió a la llamada de Sálvame. Un redactor del programa quiso saber qué opinaba sobre la decisión de Bustamante de sacar de nuevo la canción de ambos pero sin él.

"De algo me he enterado... no tengo mucho que decir la verdad. Me sabe mal, pero no tengo mucho que decir, no seré yo quién diga nada. Discúlpame. El programa lo está viendo mi madre y ahora me pondrá al día cuando llegue a casa", respondió, muy educado y dejando claro que le hubiera gustado que Bustamante lo llamara.

También fue preguntado por la relación de Bustamante con su ex, Paula Echevarría: "De eso no pienso decir nada porque es su vida privada y no tengo ni idea". Además, le preguntaron por Begoña Alonso, otra ex del cántabro: "Con Begoña hice una serie en México y le tengo mucho cariño también, lo que hayan tenido como pareja es su problema, pero agua pasada no mueve molinos, ¿no?".

Todo ello con mucha educación y sin querer entrar en polémica alguna. Una tónica que, de hecho, ha definido la relación que Casademunt ha mantenido siempre con los medios.

A Bustamante, por su parte, le hemos visto muy afligido en el funeral de su amigo, y quizá le pesa en la conciencia ahora no haberlo llamado para sacar el tema otra vez junto a él.

Famoso por 'Operación Triunfo'

Álex saltó a la fama tras ser uno de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo', emitido entre 2001 y 2002, donde participó con otros grandes artistas que se dieron a conocer también allí como Rosa López, David Bisbal, Chenoa, Manu Tenorio o David Bustamante, junto a quien grabó ‘Dos hombres y un destino’, una canción que fue todo un éxito.

Casademunt, que antes trabajaba como técnico de electrodomésticos, logró quedar finalmente en décimo lugar. Fue uno de los concursantes más carismáticos y queridos de la primera edición.

Tras su paso por el programa, fue miembro del grupo 'Fórmula Abierta', formado por los extriunfitos Geno, Mireia y Javián, en dos etapas diferentes. El primer single del grupo 'Te quiero más' se convirtió en todo un éxito una de las canciones del verano del año 2002.

El cantante sacó un disco en solitario, 'Inquietudes', con 14 temas, entre ellos 'Jugándome la vida entera', que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas, y otro álbum con 'Fórmula abierta'.

Además también era presentador y actor. Participó en series de televisióncomo 'La sopa boba' (Antena 3), -junto a Lolita Flores o María Barranco-, 'Mar de fons' (TV3), 'Ponme una nube, Rocío' y 'Arrayán' (Canal Sur), entre otras.

También interpretó la obra de teatro 'Cosas de líos' junto a la actriz Calara Climent, Víctor Elías y Luisber Santiago.

Además fue presentador de televisión y colaborador de programas como 'Los Lunnis', 'Crónicas marcianas', 'OT 2006: el chat', 'El programa de Ana Rosa' y 'Hora Punta' (La 1). También participó en otros como 'Mira quién baila' (TVE) y 'Expedición imposible' (Cuatro). Fue presentador del concurso 'Cantamania' en TV3 junto a la cantante Roser.

En septiembre de 2010 se incorporó al elenco del musical 'Mamma Mía', en el papel de Sky, que en ese momento se representaba en el Teatro Coliseum de Madrid.

Actualmente, trabajaba como co-fundador de ‘Sonsocks’, una marca que diseña calcetines originales.