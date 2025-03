David Cantero desvela qué ha pasado con Mediaset y por qué no sigue en Informativos Telecinco

Este jueves 6 de marzo por la tarde, Mediaset emitió un inesperado comunicado anunciando que concluía “la etapa profesional” de David Cantero en Informativos Telecinco tras casi 15 años trabajando en la cadena. Tras presentar los Informativos de mediodía, el periodista pasó a estar al frente de la edición del fin de semana junto a María Casado, a quien la cadena fichó en septiembre de 2024.

La marcha de David Cantero, de 64 años, ha sido silenciosa y no se ha podido despedir de los espectadores como sí ocurrió, por ejemplo, con Pedro Piqueras, que pronunció un discurso de despedida durante su último informativo en diciembre de 2023.

Este 'cese de la relación' de Mediaset con David Cantero ha sido de forma tan abrupta e inesperada, que ha provocado ciertos rumores de que la marcha del presentador podría no haber sido voluntaria y tampoco de las mejores formas después de llevar 15 años trabajando en Mediaset. El presentador ha querido enviar un vídeo comunicado explicando qué ha pasado y los motivos de su marcha.

David Cantero explica el motivo de su marcha de Mediaset

Después de que la cadena explicara este jueves en el comunicado que “David Cantero y Mediaset España han cerrado las condiciones para dar por finalizada la etapa profesional del periodista en la compañía después de casi 15 años de fructífera y brillante trayectoria” y agradeciera al presentador su trabajo, dedicación y compromiso, deseándole “todo lo mejor en el nuevo tiempo que ahora emprende”, el periodista ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram donde explica qué ha pasado.

David Cantero ha comenzado diciendo: “Bueno, la vida es una sucesión de cambios más o menos inesperados, trascendentales, y este lo es. Como ya sabéis acabo de empezar una nueva etapa ayer saltó la noticia y desde ese momento, pues he recibido centenares de mensajes, llamadas tantas... Tantísima gente que no he podido apenas atender ni un puñadito de tanto cariño como es debido”, se ha lamentado.

Después, el presentador de Informativos Telecinco ha dado detalles de lo que pasó horas antes de que se emitiera el comunicado. “Algo he debido de hacer bien ya sabéis que soy discreto. Yo me he ido sin hacer ruido, casi en silencio, ayer desconecté un poco, era necesario, me tomé un respiro fue un día muy intenso, pero os gradezco cada muestra de aprecio de interés las que llegan desde dentro también, las que llegan desde fuera es muy conmovedor.

El presentador ha hablado después de su marcha. “Me voy de Mediaset, tranquilo, agradecido. Han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, de buenos momentos, de buenos amigos y compañeros que voy a echar muchísimo de menos, claro, era una rutina cotidiana prácticamente muy querida”. Y ha añadido: “Estas son situaciones siempre emotivas y se viven con mucha intensidad, pero yo lo llevo con calma. He aprendido muchísimo en Informativos Telecinco, en la cadena, que acaba de cumplir 35 años, y me alegra ya formar parte de su historia de alguna manera. Me he ido, pero ahí estará mi legado, ¿no?” .

David Cantero y María Casado

Cantero: "Ha sido una separación de mutuo acuerdo pero dura"

Después, David Cantero ha asegurado que su marcha ha sido en buenos términos, aunque recalca que ha sido “dura”, y niega que el motivo por el que deje los Informativos de Telecinco sea porque se jubile. “Digamos, que esa ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada, durilla, claro, porque es dura, pero amable. No me he jubilado, no tengo en mente eso de momento, eso no está en mis planes inmediatos como he leído por ahí, que me había jubilado. No, no, sencillamente he cambiado... He entrado en una nueva etapa, en una nueva fase de mi vida”.

El presentador ha continuado dando más detalles de los motivos de su marcha. “Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales, personales también... La tele no para de cambiar y, a veces, hay que tomar este tipo de decisiones que son difíciles pero bueno, se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes”.

A continuación, David Cantero le ha dedicado unas cariñosas palabras a su compañera, la presentadora María Casado, con quien presentaba los Informativos de fin de semana en Telecinco. “Me voy dejando atrás muchísimo cariño, respeto, infinidad de experiencias. Ha sido un tiempo feliz, veloz, emocionante, dejo atrás, un buen pedazo de mi vida, dejo un poquito viuda a mi queridísima María Casado, tengo que decirlo, a la que seguiréis tendiendo cada fin de semana allí, con su extraordinaria simpatía, con su ternura, con su absoluta profesionalidad. Sigue necesitando que... que esté yo allí o no, ya se tiene que acostumbrar, pero la voy a echar muchísimo de menos, aún más después de ese reencuentro de hace unos meses y de ese proyecto tan peculiar que pusimos en marcha junto al editor, Emilio Garrido y a todo ese pequeño gran equipazo del finde, que hemos puesto en marcha, pues eso, una forma de contar las noticias, lo que sucede, un tanto peculiar, diferente, y que tan buena acogida estaba teniendo”.

Después, también ha querido ensalzar la figura de su gran amiga, Isabel Jiménez, con la que presentó los el informativo durante muchos años. “El equipo del finde ha sido maravilloso conmigo no puedo decir más. Y bueno cómo no, echaré muchísimo de menos a Isa, a mi buena amiga Isabel Jiménez, con la que he compartido mano a mano la mayor parte de esta fantástica aventura, de este tiempo, que han sido junto a ella, 13 años casi. Bueno, Isa y yo vamos a seguir como amigos después de este tiempo impecable, inolvidable, como tanta gente que dejo atrás que de alguna manera vamos a seguir unidos, en contacto”.

David Cantero está muy satisfecho y orgulloso del trabajo que ha realizado, incluso cuando ha tenido que hacer frente a problemas personales. “Me voy convencido de haberlo hecho lo mejor posible, de haber dado todo. En mi cometido hasta en los peores momentos, que ha habido algunos muy malos, los más difíciles y duros, personales, me refiero, cuando tienes que darlo todo delante de la cámara sí o sí”.

El presentador ha señalado que quiere seguir en activo y trabajando. “Bueno y a mí seguro que me queda mecha, no os vayáis a creer. Nunca se sabe, nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto de vida, un proyecto profesional”.

Después, Cantero ha enviado sus mejores deseos a sus compañeros de informativos y de cadena. “Mis mejores deseos a todas las compañeras y compañeros que dejo atrás en Informativos también en programas, la dirección de Informativos y a la dirección de Mediaset España, que me han tratado con mucho respeto y mucho afecto. En definitiva, mis mejores deseos a esa gran familia que es Mediaset, ha sido mi familia, y a esa cadena de televisión que va a formar siempre parte de mi vida, de mi currículum, de mis mejores recuerdos”.

El presentador ha continuado diciendo cómo se siente a pesar de su inesperada marcha de Mediaset. “Yo me voy orgulloso, sereno, agradecido, en paz... Ahora me toca vivir nuevos retos, nuevos días... y me llevo conmigo eso, muchísimo afecto, muchísimo respeto de tanta gente fantástica en la tele, pero también de esos cientos de miles de espectadores que están al otro lado de la pantalla, que no se ven, pero que se sienten y que me han dado muchísimo cariño”.

David Cantero y su mujer, Berta Caballero

Habla de su grandes apoyos: su mujer Berta y sus tres hijos

En el vídeo comunicado, David Cantero también ha hablado de su mujer, Berta Caballero, la diseñadora de interiores con quien casó en segundas nupcias -llevan más de 30 años casados- y con quien tiene dos hijos, Adriano (2004) y Alejandro (2006). Cantero también es padre de otro hijo, Álvaro (1990), fruto de su matrimonio con su primera mujer, Carmen Berro Medina, productora de Informativos de Canal Sur Televisión. “Estoy leyendo mensajes realmente muy emotivos, son muchos años de compartir informativos y me voy, cómo no, arropado por mi pequeña familia, que para mí es lo más importante del mundo. Mi mujer, mis hijos, a los que estoy infinitamente agradecido porque siempre asumen mis decisiones, apoyándome a mi lado, confiando en mí”, ha señalado.

Para finalizar, David Cantero ha comentado que aún le queda mucho por hacer. “Bueno, yo tengo mucho que dar todavía, mucho que contar, mucho que escribir, que crear, que tocar y pintar, mucho que disfrutar, y espero que de alguna manera pues sigáis acompañándome. Imagino que habrá alguna sorpresa, siempre las hay. Bueno, yo siempre he sido un superviviente y lo voy a seguir siendo. Un beso y un abrazo enormes, muchísimas gracias por todo, porque de verdad que estoy recibiendo muchísimo cariño y hasta siempre. Ya veremos dónde nos vemos”.

David Cantero con su mujer berta y sus tres hijos

David Cantero recibe muchos mensajes de apoyo y cariño

El presentador David Cantero ha recibido muchos mensajes de cariño y de ánimo tras enterarse de la noticia de su marcha de Informativos Telecinco. Además, también muchos rostros famosos, que son compañeros y amigos del periodista, han querido mandarle también mensajes alabando lo gran profesional que es y deseándole lo mejor. Su compañera María Casado ha compartido el vídeo de Cantero en un Stories de Instagram y le ha escrito las palabras: "Te quiero".

El presentador Antonio Hidalgo le ha dedicado un mensaje muy extenso, mostrando su asombro y desconcierto por la decisión de Mediaset. "Este negocio todavía me sigue sorprendiendo.. no entiendo nada… En tu despedida eres lo que has sido estos años en la pequeña pantalla, educación, elegancia, estilo, profesionalidad, credibilidad etc.. Creo que las nuevas generaciones que quieran dedicarse a esto te deberían tomar como referencia. Representas lo mejor y más digno de este oficio. Claro que te queda mucho por dar y te seguiremos con curiosidad y cariño. Me quito el sombrero y me pongo en pie para aplaudirte. Toda la suerte del mundo amigo y compañero. Abrazo grande".

Por su parte, la presentadora de Informativos Telecinco, Isabel Jiménez, ha compartido un post en el que hay un carrusel de emotivas fotos junto a David Cantero, de diferentes momentos que han pasado juntos. "Pues ya estaría... no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho", le ha escrito. Cantero le ha respondido: "Gracias a ti por ser lo mejor de lo mejor desde el primer segundo hasta esta insólita despedida… loveyou!!!". La íntima amiga de Isabel, Sara Carbonero, también le ha dedicado unas palabras: "David, compañero, amigo, profesional incansable. Espíritu libre, generoso, inspirador, rebelde. Una de las mejores personas que me he cruzado en mi vida. Eres mucho y la vida te traerá todo lo bueno que mereces. Estoy segura. Te quiero y te admiro".

Junto al post del vídeo que ha compartido David Cantero, el presentador también está recibiendo muchos mensajes de apoyo y cariño. Sara Carbonero le ha escrito: "Te quiero, David!", junto a muchos emoticonos de corazones. Su compañera Leticia Iglesias le ha puesto: "Eres grande David. Si te admiraba antes, después de haber estado a tu lado mucho más. Gracias por tanto querido. La presentadora Carme Chaparro le ha escrito: "Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces", mientras que Dani Martínez ha señalado: "Eres grandioso, Cantero!". Maribel Verdú y Elsa Anka han comentado lo mucho que le van a echar de menos, mientras que Ion Aramendi ha comentado: "Un abrazo grande compañero! Espero verte pronto, cuídate y a por lo siguiente!!!".

La periodista Lorena Vázquez le ha escrito: "Siempre ejemplo de trabajo bien hecho. No se puede ser más elegante con un comunicado tan complicado y triste. ¡Mucha suerte!". Por su parte, la periodista Marisa Martín Blázquez le ha alabado diciendo: "¡Eres maravilloso y te vamos a echar muchísimo de menos, David! ¡Gran persona, enorme profesional! ¡Gracias por tanto!".