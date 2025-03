David Cantero desvela cómo se encuentra tras su repentina salida de Telecinco: "Es una sensación extraña..."

La inesperada salida de David Cantero, el que era el presentador de ‘Informativos Telecinco Fin de Semana’ junto a María Casado, continúa dando de qué hablar. El presentador no pudo despedirse de la audiencia dado que fue el jueves cuando Mediaset envió un comunicado en el que anunciaba, para sopresa de todos, que se concluía “su etapa profesional en Informativos Telecinco”, tras casi 15 años al frente de este espacio en la cadena.

Su repentina marcha dio lugar a rumores de que su salida podría no haber sido voluntaria y tampoco de las mejores formas después de llevar tantos años trabajando en Mediaset. Horas después, David Cantero publicó un vídeo comunicado qué había pasado con la cadena. “Digamos, que esa ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada, durilla, claro, porque es dura, pero amable. No me he jubilado [...] Sencillamente he cambiado, he entrado en una nueva etapa, en una nueva fase de mi vida”. Y añadió: “Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales, personales también... La tele no para de cambiar y, a veces, hay que tomar este tipo de decisiones que son difíciles pero bueno, se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes”.

El sábado, su compañera y amiga, María Casado le dedicó unas emotivas palabras de despedida y se puso una de sus corbatas en su honor. Un homenaje que Cantero agradeció a su compañera. Ahora, el presentador ha compartido una publicación donde se ha pronunciado sobre cómo está y cómo se siente tras lo sucedido. “Si miro atrás siempre me veo ligado a la televisión, detrás y delante de las cámaras, hasta de niño soñaba con ellas aunque había muy pocas y con trabajar en la única tele que existía. La tele, una de mis ‘cosas favoritas’…”, ha comenzado diciendo.

David Cantero explica cómo se encuentra tras su marcha de Telecinco

David Cantero desvela cómo se encuentra tras su repentina salida de Telecinco

David Cantero ha compartido en su Instagram cuatro fotografías de cuando era más joven y comenzó en el mundo de la televisión. “Siempre, desde muy jovencito (desde que tenía 21 años como en la primera foto), he vivido agarrado a una cámara, mirando a través de ella o directamente al objetivo… He sido muy afortunado, he podido ganarme la vida durante 43 años gracias a mi verdadera pasión…”, ha señalado.

Después, el que fuera presentador de ‘Informativos Telecinco’ confesó cómo se encuentra ahora. “Esta es la primera vez en mi carrera que estoy ‘desempleado’, es una sensación extraña pero estimulante, no sé aún cómo ni dónde pero seguiré en ello… ¡Hasta que el cuerpo aguante!…”.

Por último, Cantero ha querido dar las gracias por los mensajes de cariño que está recibiendo. “Gracias a todas y a todos por tantísimo cariño, apoyo, respeto y admiración, muchísimo más de lo que nadie merece… No tendré muchos de los galardones periodísticos que otros tienen, pero os aseguro que este es el mejor Premio que se pueda desear. Os lo agradezco de todo corazón…”. Unas palabras con las que dejaba claro que el motivo por el que ya no está en Telecinco no se debe a que haya fichado por otra cadena o tenga otro proyecto entre manos.

David Cantero, de joven

María Casado le dedica una emotiva despedida en el informativo

El sábado, María Casado tuvo que ponerse ella sola al frente del informativo. La presentadora le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su compañero David Cantero y se puso una corbata de él como homenaje. “Para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven... estoy sola, pero si se han dado cuenta hoy, quizá mi look les haya gustado. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita por eso me la he puesto”, dijo Casado visiblemente emocionada.

María continuó dedicándole estas bonitas palabras: “David... ya saben, es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre. Se ha despedido como él lo hace siempre: en silencio y casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Hoy ha sido un día difícil para mí”, dijo con lágrimas en los ojos.

“Solo quería decirle que le quiero mucho. Le echo mucho de menos, igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos. A ti te veo en los bares, que lo sepas, pero a ustedes también les digo, ustedes no me dejen solita, ustedes no”, concluyó una emocionada María Casado.

David Cantero reacciona a la emotiva despedida de María Casado

La reacción de David Cantero a esta emotiva despedida no se hizo esperar. El presentador le dedicó estas bonitas palabras a su compañera, María Casado, con quien ya había coincidido antes trabajando entre 2006 y 2010 en los informativos fin de semana de La 1. “Me ha partido el corazón esta preciosa y súper emotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de Informativos Telecinco Fin de Semana, me ha impactado muchísimo, a mi y mi familia… No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera… ¡Es la mejor despedida que se pueda desear!”.

Después, continuó diciendo: “Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo, especialmente tú, María, que has tenido que pasar un momento muy muy complicado en directo delante de la cámara, ¡¡eres única!! Te quiero muchísimo, os quiero mucho compañeras y compañeros, os voy a echar infinito de menos… ¡GRACIAS POR TANTO CARIÑO!”.

Tras su repentina salida de Informativos Telecinco, David Cantero cuenta con los grandes apoyos de su vida, su mujer y sus tres hijos. David Cantero está casado con Berta Caballero, que es diseñadora de interiores. Con ella se casó en segundas nupcias y llevan más de 30 años casados. El matrimonio tiene dos hijos en común: Adriano (2004) y Alejandro (2006). Cantero también es padre de otro hijo, Álvaro (1990), fruto de su matrimonio con su primera mujer, Carmen Berro Medina, productora de Informativos de Canal Sur Televisión.