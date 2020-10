Concha Velasco: de su película porno al mensaje que mandó a Pedro Sánchez por Hacienda

Que Concha Velasco es una de las actrices más importantes que tiene nuestro país es algo que nadie pondría en duda. A sus casi 81 años, la vallisoletana comenzó su carrera con 15 años y lleva ya más de 85 películas rodadas, series, programas de televisión tan míticos como 'Sorpresa, sorpresa' e innumerables éxitos teatrales.

Aunque nunca se reconoció como cantante, la intérprete ha grabado ocho discos y sus temas se han puesto en series internacionales como 'Killing Eve'. El mundo artístico le ha dado lo mejor y lo peor de su vida, pero cualquiera que se dedique al medio quiere trabajar con ella porque, según dicen, "es una de las mejores profesionales con las que compartir escena". Por eso y mucho más, Bertín Osborne ha querido que sea su invitada en 'Mi casa es la tuya'.

Concha Velasco, enamorada de Manolo Escobar

Su padre fue el asistente de Franco y su madre republicana, pero eso no les impidió vivir su amor y criar a Concha en una educación respetuosa. "Mi ideología es socialista, pero ya no soy de nada. Y además soy católica practicante. Y de ahí no me baja nadie", ha confesado. Además, la intérprete, que ha dicho que "las mujeres de Valladolid son muy guapas, pero los hombres muy feos", ha expresado que ya no debe nada a Hacienda.

"Sois de las pocas que no debe nada a Hacienda. He vendido mi casa, mis joyas. Todo para pagar. No tengo nada. Le mandé una carta a Pedro Sánchez para decírselo, que ya podía estar orgulloso", ha confesado tajante a Bertín Osborne. Y aunque Velasco trabaja como el primer día, ha comentado que no tiene miedo a la muerte: "Sé que me queda poco tiempo".

Actuó para Franco en La granja de San Ildefonso y asegura no arrepentirse de aquella época. "Se sigue haciendo ahora con cualquier partido. Era lo tocaba, lo hice y estoy orgullosa. Lo hicimos todos y todas aunque lo nieguen, y conservo todos los regalos que me hicieron cada año".

Tuvo algunos novios, como el cineasta José Luis Sánchez Heredia o el actor Juan Diego, pero el teatro le dió el mayor amor de su vida, el productor Paco Marsó. Se casaron en 1977 y tuvieron dos hijos, Manuel y Paco, aunque del primero siempre se dijo que no era el padre biológico. "Ser madre soltera fue muy difícil", ha asegurado.

Juntos saborearon el éxito, pero también el fracaso y la ruina económica. Tras varias separaciones y vaivenes en su relación, finalmente se separaron en 2005. "Le echo de menos y le nombro a diario. Mis hijos no permiten que nadie hable mal de él. Fue muy buen padre. Lo malo es que se enfadaba porque yo sabía hacer muchas cosas. Se portaba bien con todos menos conmigo. No me separé antes por mis niños, no quería darles un disgusto".

"Estuve enamorada de Manolo Escobar. Era maravilloso. Me gustaba mucho, pero me lo pensé y no quise destrozar su matrimonio porque su mujer era amiga mía. Se lo conté a ella y decidimos continuar nuestra amistad", ha revelado Concha. Además, ha confesado que hubo dos personas que llegaron a acosarla: "Solo dos personas, pero como están muertos y de ellos no se habla, no digo nada más".

Concha, ¿actriz porno?

"Una vez rodé una película que se llamaba 'No encontré rosas para mi madre' y era una película porno. Me dijeron que tenía que salir desnuda pero dada la vuelta y lo hice. Ahora, me puse esparadrapo delante para que el actor no viera absolutamente nada", ha confesado la intérprete que además ha añadido que Fernando Fernán Gómez era el que mejor besaba de la época.

Además, Velasco ha confesado que tiene muchas manías. "No soporto a los actores que tienen mala dicción y a veces tengo que grabar con algunos". Y no solo eso, ha revelado que no le gusta que la gente se suba se suba al escenario cuando hay entrevistas porque el escenario es solo para los intérpretes.