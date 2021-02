Chenoa: la enfermedad que le impide tener hijos con su pareja, Miguel Encinas

Chenoa ha confesado en 'El Show de Bertín', en Canal Sur, que ha asumido ya que no va a poder quedarse embarazada. La cantante, de 45 años, no puede ser madre de forma natural por una enfermedad.

"He tenido problemas de endometriosis. No es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio", le decía Bertín Osborne.

La endometriosis: la causa por la que Chenoa no puede ser madre

La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero —el endometrio— crece fuera del útero. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis, apuntan desde la Clínica Mayo.

La endometriosis, además, puede causar dolor, a veces intenso, especialmente durante los períodos menstruales y también puede provocar problemas de fertilidad, como le ha ocurrido a Chenoa.

Muy enamorada

A pesar de esto, Chenoa se encuentra feliz al lado de Miguel Sánchez Encinas, con quien lleva saliendo desde 2019. Ambos planean casarse pronto. "Él me ha ayudado mucho a sentirme a gusto conmigo misma, a que me quieran con esa hecatombe que soy yo, con mis cambios de humor. Eso mola mucho cuando lo encuentras", ha dicho.

"Cuando lo conocí lo primero que escuché fue la voz. Llegué la primera a la cena y lo oí hablar. Cuando le vi pensé que era muy guapo", ha añadido, asegurando que Miguel es tranquilo, como ella.

Médico reputado

Miguel Sánchez Encinas en el jefe del servicio de Urología del hospital universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid. Anteriormente ejerció su profesión en el hospital Fundación Alcorcón y en centro Ruber Internacional.

Además, Miguel es también profesor: imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, donde da cinco asignaturas en los grados de Medicina y Oncología, tal como publica el citado medio.

Parece que Chenoa ha vuelto a encontrar el amor a su