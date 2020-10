Celia Villalobos: "Pablo Iglesias se cree Dios y a Pedro Sánchez solo le importa su culo"

La ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, de 71 años, fue entrevistada por Pablo Motos en 'El hormiguero' este lunes con motivo de la presentación de su nuevo libro, 'La política apasionada', donde hace repaso a su carrera política de más de 30 años.

El presentador comenzó diciendo que "este libro tiene mandanga", a lo que la exdiputada del PP le contestó que "lo he escrito yo, ningún 'negro', porque conozco a políticos y políticas que han escrito libros muy sesudos que no los han hecho ellos, solo han dado la idea".

La ex alcaldesa de Málaga y exdiputada del PP continuó explicando: "Lo hice porque quería recordar. Ya había plantado árboles cuando era alcaldesa de Málaga, he tenido tres hijos y era lo que me faltaba por hacer. Lo último que me faltaba era meterme en Instagram. Ya me puedo morir".

"No era el Candy Crush, era una cosa de Frozen"

Siempre que se habla de Villalobos, la gente recuerda el momento en el que fue pillada jugando en su tablet al Candy Crush en la sesión del Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso cuando era diputada y mientras se producía la intervención de Mariano Rajoy. "¿Sigues jugando al Candy Crush o te has pasado al Fornite?", le preguntó Motos.

"No he jugado al Candy Crush y hay una cosa que no le perdono a los que fundaron el juego: ¡Que no me llamaron para darme las gracias, hombre!", bromeó.El presentador le dijo entonces: "A ti te la liaron porque te pilló la cámara".

Villalobos aclaró entonces que "lo que había en la pantalla no era el Candy Crush, era una cosa de Frozen de mi nieta, que lo cuento en el libro, donde el muñeco de nieve decía hola y ella, que tenía 5 años, comentaba que le había hablado".

"Ella jugaba y yo lo abrí, pero eso es lo de menos", añadió para volver a decir que los creadores del juego no "me han llamado para darme las gracias, es lo mínimo que tenían que haber hecho. Y pasan los años y sigo padeciéndolo". Después apostilló: "Que me llamen para invitarme en el restaurante de Berasategui o en el de Dabiz Muñoz, que tampoco me importaría".

"Ahora seis personas no pueden estar en casa. Con Franco, ni siquiera tres en la calle"

El presentador quiso saber después qué importancia tuvo Pablo Casado para que ella dejara la política. "Yo he sido un apolítica que creo profundamente en la función pública, en la función del Estado, en la obligación de trabajar por los demás porque son los que te han elegido. Yo le tengo un enorme respeto a la democracia y al voto porque como tengo 71 años y he vivido lo otro, la dictadura, donde la gente no podía reunirse, donde tres era una reunión".

Celia continuó explicando: "Ahora dicen que más de seis no podemos estar en una casa. En la época de Franco no podíamos estar tres en la calle siquiera porque entonces era reunión ilegal. No había libertad ni de pensamiento, ni ni de partido ni de nada y yo respeto mucho el sistema que tenemos y creo en él y en la labor pública".

¿A quién no le darías las llaves de tu casa?Celia Villalobos elige a sus siete políticos #CeliaVillalobosEHpic.twitter.com/Qc3yNiNnct — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 26, 2020

"Pablo Casado tenía mucha bulla"

La ex alcaldesa de Málaga y exdiputada del PP indicó el motivo por el que abandonó la política: "¿Qué pasa? Que Felipe González, Mariano Rajoy... son políticos que yo respeto y ¿qué pasa en la política de ahora? Que es líquida. Solo importan los titulares, no le veo concepto de Estado y no me veía en un mitin diciendo esas cosas. No me veo, así que: 'Villalobos, carretera y manta'".

Motos le preguntó si no tuvo que ver que apoyara a Soraya Sáenz de Santamaría y saliera al final Pablo Casado. "Es verdad que yo apoyé a Soraya. Me parecía que era su momento. El momento de Pablo todavía no ha llegado. Los socialistas gobiernan de ocho a doce años, entonces, Pablo, no te quemes, hijo, que eres muy jovencito, pero tenía mucha bulla, tenía mucha prisa. Ya le están empezando a salir canas. Es que este mundo es muy complicado y yo creía que era mejor Soraya y lo sigo pensando y él se hubiera reservado un poquito. Pero me gustó mucho el discurso del otro día en el debate de la moción de censura. He encontrado el Partido Popular en el que creo, un partido de centro, abierto, de Estado, con solvencia".

"¿Ya te cae bien Pablo?", le preguntó el presentador de Atresmedia, a lo que ella respondió: "Me gustó el discurso. Ahora espero que siga por ahí. Soy muy amiga de Pablo y lo quiero mucho además". "¿Y él a ti?", quiso saber Pablo. "Creo que también. Somos amigos de hace muchos años pero la amistad por la amistad y la burra por lo que vale, que decía mi suegra. Me gustaba más Soraya en ese momento", volvía a insistir.

"Al de Vox le llamo Alborán, a Pedro Sánchez solo le importa su culo y Pablo Iglesias se cree Dios"

Pablo Motos le preguntó qué opinaba del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que tampoco es santo de tu devoción". Villalobos le contestó que "forma parte de Pedro, Pablo, Pablito Iglesias, el de Vox (Santiago Abascal) que siempre le llamo Alborán y que no se llama Alborán y que me cae tan mal , me parece que son políticos 'mijita' inmaduros", indicó.

"En el libro digo una frase sobre Pedro Sánchez que me costó mucho ponerla, pero mi hija me dijo que la pusiera: ¿Conocéis a Makinavaja –protagonista de las historietas desarrolladas por el dibujante Ivà entre 1986 y 1994 para la revista 'El Jueves' y que en el cine dio vida Andrés Pajares-?", le preguntó a Pablo, para después explicar: "Ese personaje iba por la vida que se comía el mundo y Pedro me lo recuerda. Eso no me gusta en la política. Lo digo en el libro, lo único que le importa es su culo,y lo demás le importan una 'higa'. ¿Has visto lo que ha dicho del pobre Pablo Iglesias?".

La petición de Celia Villalobos a los jóvenes: "No hagáis botellones. Esperaros a que esto pase. Por lo que más queráis, no me encerréis 3 meses más" #CeliaVillalobosEHpic.twitter.com/0gxo4zxfIC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 26, 2020

"Pablo Iglesias no es tan listo como él se creía"

A continuación, dio su opinión sobre el líder de Podemos: "Ese sí tiene una ideología, ese es el peligroso de todos. Lo dice él, es 'lelinista' y sabe muy bien lo que quiere. Los demás no saben lo que quieren y él sabe muy bien lo que quiere, solo tener el culo sentado.Lo que pasa es que no es tan listo como él se creía, con lo cual nos podemos salvar un poquito", afirmó.

Villalobos continuó diciendo que Pablo Iglesias: "Se cree Dios y este mundo es muy complicado. Cuando llegas al Ministerio, y te ves allí dentro, él como los demás, habrán dicho: ¡Madre del amor hermoso! Esto es difícil de cojones".

"Con Pablo Casado me iría de fiesta. Es un cachondo, muy divertido"

Después, Celia participó en el juego que consiste en decidir a qué político eligiría en diferentes situaciones. El resultado fue el siguiente a Mariano Rajoy le daría la responsabilidad de que le atara la cuerda para hacer puenting, prueba de la confianza que le tiene.

A Pablo Iglesias no le dejaría las llaves de su casa "porque se queda con ellas", aunque después cambió de opinión, ya que solo se puede repetir nombres, y dijo que compartiría piso con él y al que no le dejaría las llaves de su casa sería a Pedro Sánchez.

A Pablo Casado le elegiría para irse de fiesta porque "es un cachondo, me he ido de fiesta algunas veces. Es un tipo muy divertido". A José Bono, con el que no se lleva bien, le seleccionaría para planear un atraco. A ninguno de los siete políticos nombrados le elegiría para contarle sus problemas, "no se los cuento ni a mi marido", señaló. Mientras que ha elegido a José María Aznar si tuviese que montar un negocio a medias.

Santiago Abascal fue el único al que no mencionó en ninguna de las situaciones expuestas, por lo que no contaría con él jamás para nada. "Es que no me gusta. Yo a este señor lo único que le diríaes que se moderara, se relajara, disfrutara de la vida que bastantes problemas ya hay".

Celia Villalobos se ha convertido en Trending Topic en las redes sociales tras su entrevista en Antena 3 pero también porque muchos siguen recordando aquel momento en el que la pillaron jugando al Candy Crush en el Congreso de los Diputados.