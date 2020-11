'La casa fuerte 2' : Tom Brusse y Sandra Pica protagonizan el primer 'edredoning'

Tom Brusse y Sandra Pica ha protagonizado el primer 'edredoning' de 'La casa fuerte 2'. La pareja, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 2', no ha aguantado ni una semana sin tener relaciones sexuales y se ha dejado llevar por la pasión.

Sandra Barneda mostró este martes en la gala las tórridas imágenes de los dos jóvenes bajo las sábanas de la cama.

En el vídeo se puede ver a Tom acercándose a la cama donde está Sandra para preguntarle después: “¿Por qué estás tan caliente?”. De repente, los dos comienzan a besarse y se produce el primer 'edredoning'. Mientras se emitían las imágenes, Tom se puso rojo y ella se tapaba la cara con las manos.

La supuesta infidelidad de Tom con Samira

Tom y Sandra se conocieron en República Dominicana. Ella entró de soltera y Tom fue con su novia de entonces Melyssa Pinto. Al final el empresario marroquí cayó en la tentación y le fue infiel a Melyssa con Sandra.

Cada día que pasa, su relación parece consolidarse más a pesar de que desde un principio muchos lo consideraron un montaje para seguir cosechando fama.

Sin embargo, dentro de 'La casa fuerte 2' a Tom vuelve a perseguirle la sombra de la infidelidad después de que Samira Jalil haya desvelado que se besaron cuando él ya estaba con Sandra, durante la emisión de 'La isla de las tentaciones'.

El zasca de Sandra Barneda a Tom

Aunque él niega lo ocurrido, es difícil creerle después de que ya negó en 'La isla de las tentaciones 2' haber besado anteriormente a una tentadora, Liseth. Cuando esta destapó lo ocurrido, él lo negó. Sin embargo, al final confesó que sí fue así. Un capítulo que Barneda le ha recordado: "Esto me recuerda a cuando en la isla Tom negó haberse besado con Liseth mientras estaba con Melyssa y luego lo reconoció", decía muy seria.

Tom se ofendió tras el comentario: "¿Otra vez? Lo he dicho mil veces...", a lo que Sandra le respondió con un zasca: "También dijiste mil veces que no en el otro programa y había pasado. Yo te pregunto porque aquí empiezo a escuchar lo contrario".

Sandra Pica a Barneda: "Me estás desestabilizando"

Sandra Pica se derrumbó entonces y comenzó a llorar. Barneda le preguntó qué le ocurría. "Es un tema que no soporto, me ha hecho querer irme a mi casa. Soy una persona muy sensible. Me está costando convivir con ella, intento hacer ver que no pasa nada, él lo sabe, intento ser educada, comparto conversaciones por hacer la convivencia fácil pero a mi otra vez el mismo tema me vuelve a hundir. No entiendo hacer daño de esta forma, de verdad, porque ya entró con eso, entró matando", señaló refiriéndose a Samira.

Barneda insistió entonces en que si ella ha expresado que confía plenamente en Tom, qué es lo que no soporta ahora y qué es lo que le está destrozando, a lo que Sandra le respondió: "Me está desestabilizando que tú estés cuestionando tanto esto. Al final tú estás en el exterior, tienes más información que nosotros, y que para mi no es fácil, de verdad".