'La casa fuerte': Samira, tras tener sexo con Pavón: "Me siento una basura"

Por fin se dio a conocer en 'La casa fuerte 2', los dos concursantes del reality que habían tenido sexo tras una fiesta, sin haber entrado en el programa como pareja sentimental. "Una de las parejas de 'La casa fuerte' que no mantienen un vínculo sentimental ha follado", anunció Jorge Javier Vázquez para sorpresa de todos sin desvelar la incógnita de quienes eran los protagonistas de la historia.

Este domingo se dio a conocer de quién se trataba, de Samira Jalil y Antonio Pavón. La pareja tuvo sexo en el baño de su habitación creyendo que nadie se iba a enterar. Sin embargo, esta infidelidad por parte del torero ha hecho tambalear la relación que el concursante tiene fuera con su novia Joi desde hace dos años y con la que tiene planes de boda.

Esta se enteró de la infidelidad en directo y aunque en un principio se mostró dispuesta a hablar con él, tres minutos después reculó y se negó en rotundo pero antes la pudimos ver tranquila y serena. "Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada. Estoy tranquila y lo que tenga que hablar lo hablaré. Imagino que estará con la conciencia sabiendo que lo voy a ver", indicó antes de ver el polémico vídeo.

Entonces Jorge le preguntó a Pavón cómo estaba, a lo que él expresó lo mal que se sentía tras lo ocurrido: "Llevo dos o tres días pasándolo mal. Tengo un remordimiento de conciencia muy fuerte que no me ha dejado ni comer ni dormir. Nunca había pensado que iba a sentir algo así. Si me hubiese pasado en otra etapa de mi vida, me lo hubiese tomado más a la ligera y me hubiese reído pero la verdad que no me siento bien".

Pavón tras tener sexo con Samira: "Nos queremos mucho" pero "la cagué"

Jorge Javier Vázquez le preguntaba entonces: "¿Por qué ese remordimiento?". El torero respondió entonces: "Pues hemos tenido una convivencia durante todo el concurso durante seis o siete semanas, con Samira he congeniado muy bien, como amigos, hermanos, primos… no sé. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho".

Pavón continuó explicando: "Siempre nos hemos tratado con mucho cariño y respeto pero el viernes, que estamos celebrando ya la última fiesta del concurso, estuvimos bailando y tomando copas y creo que yo personalmente metí la pata. En ningún momento durante siete semanas Samira me ha hecho la más mínima insinuación ni yo a ella. Ha sido una convivencia muy guay con mucho cariño y mucho respeto y en un día, una noche, la cagué".

El presentador indagó en el tema y preguntó directamente: "¿Quieres decir que esa noche tuvisteis relaciones?" pero Pavón prefería no utilizar esas palabras: "No sé. Fue una falta de respeto y eso abarca todo".

"¡Vaya polvo!", exclamó Pavón mientras que Samira le dijo: "¡Te lo dije!"

Jorge Javier dio paso al vídeo comentado en el que se escuchaba a Pavón y Samira tener relaciones sexuales mientras Aurah Ruiz, alertada por los gemidos, se acercaba a la puerta de su casa a escuchar lo que estaba pasando sin dar crédito, como otros concursantes.

En el vídeo se escucha decir a Pavón: "Vaya polvo", cuando los dos habían pasado del baño a la cama simulando que no había pasado nada. Samira le decía: "¡Te lo dije!".

"Joi es la mujer de mi vida. Tenemos muchos planes"

Al acabar el vídeo, Pavón suspiró, visiblemente afectado, y el presentador le transmitía la mala noticia: "Hemos hablado por videollamada con Joi. Ha reaccionado de una manera muy tranquila, quiere tener una conversación contigo. Hace tres minutos estaba deseando hablar contigo, lo ha pedido ella pero cuando os hemos ido a publicidad, ha decidido ella no tener esa conversación contigo. Ella dice que no puede".

Pavón señaló que tenían una "conversación pendiente entre nosotros". "Tenemos muchos planes de futuro que no he tenido nunca antes jamás. Durante toda mi vida he tenido muchos líos de faldas pero desde que la conocí a ella, entendí que es la mujer de mi vida y quiero estar toda mi vida junto a ella. Tenemos muchos planes de vivir juntos, hacer una familia, tener hijos... y antes de entrar en el programa le dije: 'Chavi no te preocupes, que lo nuestro es para toda la vida'y yo he estado muy seguro durante siete u ocho semanas de concurso, que a Samira no le he puesto un dedo encima ni ella a mi. Nos hemos tratado con mucho respeto y educación y el otro día, después de la fiesta, copas van, copas vienen…".

"Ella es la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos"

Jorge le preguntaba: "¿Sientes algo por Samira?", a lo que él respondía: "Yo sí, muchísimo cariño. Es un cariño muy sincero, muy bonito porque creo que es muy buena chica y siempre recalcando que me ha tratado con mucho cariño y respeto".

"¿Pero no podemos decir que te estás enamorado de Samira?", insistía el presentador de 'La casa fuerte', "No, para nada, ni se me pasa por la cabeza. Yo tengo en mi corazón y en mi mente a la mujer de mi vida que es Joi y vamos, no me hago a la idea de conocer a una persona más en mi vida. Yo creo que ella es mi media naranja, la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos", expresó con la voz entrecortada.

¿Qué opinas de la relación que han mantenido Pavón y Samira? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte20pic.twitter.com/rOoXoH7TzT — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 21, 2020

Samira: "Ha sido una niñatada. Me siento una basura"

Después le tocó el turno de preguntas a la tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Samira, ¿cómo estás viviendo este momento?". Ella no pudo ocultar lo avergonzada que se sentía: "Hombre se me cae la cara de vergüenza. No es plato de buen gusto verse así. Me siento totalmente avergonzada. Han sido siete semanas de convivencia súper sana, súper respetada por ambas partes".

"Ha sido una niñatada, una mierda, realmente me siento una basura. La verdad que muy mal. Es que no hay día que no me haya hablado de ella, de todos sus planes. La conozco de Josefa, de pe a pá, todo lo que tiene con ella. No sé qué decirte. Él ha sido todo un caballero conmigo en todo momento. Yo jamás he tenido un punto de insinuación hacia él", indicó visiblemente afectada.

"A mi me encanta Pavón, lo tendría como pareja pero está a punto de casarse"

Después confesó: "A mi me encanta Pavón. Si él no hubiera tenido pareja, yo… Es un tío encantador, caballeroso y un amor de persona. Solamente puedo pedir perdón con el corazón y me siento totalmente avergonzada. Pido disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas: mis hermanos, a ella, principalmente, que es lo único que me importaba, me importa y él sobre todo y su futuro y su pareja. Yo como no tengo [pareja], no tengo que pedirle perdón a nadie. Me siento muy mal, muy mal, no pensaba que iba a llegar hasta este punto y por una tontería lo hemos cagado después de ocho semanas y ha sido un concurso totalmente limpio, sano y con un apoyo incondicional de él. Se nos ha ido de las manos. A mi Pavón me encanta, yo si lo tendría como pareja pero él está a punto de casarse".

Vázquez indagó en qué sentimientos tenía hacia su pareja en el reality. "¿Pero tú estás enamorada de Pavón?", pero ella lo tiene claro: "No hombre, tampoco enamorado pero sí que me encanta Pavón".

"Me ha llevado en palmitas. Es todo lo que no he tenido en mucho tiempo"

El presentador insistió: "¿Pero podrías enamorarte de Pavón?·, a lo que ella señaló: "No te digo un no rotundo, no lo sé. Es gracioso, es caballeroso. No sé qué decirte".

"¿Estás confundida con tus sentimientos respecto a Pavón?", le volvió a preguntar Jorge. "Es que el sentimiento con Pavón después de un mes y medio, el roce que me ha hecho, el cariño que me ha aportado, todo… es que me ha llevado en palmitas. Es todo lo que no te he tenido en mucho tiempo. Es gracioso, te baila, te canta… tiene un montón de cosas buenas y te terminas encariñando. Son 24 horas que hemos pasado durante todos los días. Durmiendo juntos, teniendo frío y abrazándonos pero por frío, por sentimiento, por cariño.

El programa acabó con estas declaraciones de Samira, para después decir Jorge Javier que los dos tendrían mucho de qué hablar "esta última noche en ‘La casa fuerte’" y finalizó diciendo que hoy martes volverían a verse en "la gran final".