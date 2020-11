La casa fuerte: Las lágrimas de Isa Pantoja tras llamar a su madre por teléfono

Isa Pantojarompió a llorar en 'La casa fuerte' por el comportamiento que ha tenido su madreIsabel Pantoja con ella, a pesar de que toda la guerra mediática que hay entre madre e hijo estalló con la joven ya dentro del reality.

Debido al conflicto familiar que hay fuera desde que Kiko Rivera habló en 'Cantora: la herencia envenenada" sobre la polémica herencia de Paquirri, y del que Isa está puesta al tanto en parte, la dirección le ofreció a Isa la posibilidad de poder salir del concurso y visitar a su madre en Cantora durante el fin de semana.

La hija de Isabel Pantoja quiso primero tantear a su madre y pidió a la organización hablar por teléfono con ella antes para no poner en un compromiso a la tonadillera. Sin embargo, lo que pasó la dejó totalmente hundida: su madre no quiso hablar con Isa a pesar de que esta la llamó en dos ocasiones.

En el primer intento, el teléfono de Isabel Pantoja salía apagado, algo que no le extrañó tanto a su hija Chabelita. “Me imaginaba que a lo mejor podía estar apagado porque ella cuando ve que se están diciendo muchas cosas sobre ella o cuando se siente muy agobiada lo que hace es apagar el teléfono para que nadie la llame ni nadie la moleste”.

"No estoy para que me den un corte. No estoy para eso"

Después probó a comunicarse con su madre a través del teléfono de “una persona que está con mi madre”. “¿Estás con mi madre? ¿Está durmiendo? ¿Cómo está?” Dile que le llamo más tarde si eso”, se la escuchó decir.

A continuación se escuchaba a Isa contarle a su novio Asraf en un vídeo lo ocurrido: “Es que no la he escuchado, no me ha dicho nada. Que se había subido arriba a la habitación” y añadía: “Y sí que me dio un mensaje de mi madre, que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que ya hablaríamos fuera pero me esperaba que me dijese algo ella”.

Después ante las cámaras, la joven decía entre lágrimas: “No va a tener intención de hablar conmigo pues no, yo como estoy, no estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso. Intento entenderla pero no puedo”.

Al acabar el vídeo, Jorge Javier Vázquez le decía: “En este momento me da apuro a mi seguir indagando. Es que me parece tan ilustrativas las imágenes, que yo creo que sería como hacer comentarios por demás”.

"Sólo quiero saber cómo está mi madre y tener más claro si voy a verla"

Isa manifestaba lo mal que se había quedado después del comportamiento de su madre. “Estoy aquí, no tengo ni idea de mucho. No puedo hablar con ellos directamente. Me dan la oportunidad de poder hablar con ellos, bueno, con mi madre, que en este caso no he podido escuchar nada de ella. Me decaigo y así es como estaba al día siguiente, que pasó toda esa movida, que no empatizaba con Asraf porque bastante tenía con lo mío en ese momento”.

Jorge le preguntó entonces: “¿Entendías la actitud de esa persona que estaba al otro lado del teléfono?”. “Pues sí, la entendía, lo que pasa es que lo que yo quería es que mi madre, aunque fuera me dijese… Yo no le iba a preguntar por ningún tema de los que se están hablando ahora mismo, pero me hubiera gustado que dijera ya hablaremos. Lo mismo que me dijo la mujer que está con ella, lo mismo pero por su boca, ni más ni menos. Me hubiera quedado mucho más tranquila pero si no lo hizo es porque sabe que en un concurso, no quiere que esto vaya a más, no quiere que se le escuche. Bueno, tú sabes perfectamente como es”, le dijo al presentador de 'La casa fuerte'.

Después Isa trató de hablar con su madre de nuevo. “Solo quiero saber cómo está y tener más claro si voy a verla. Espero que me lo coja”. Entonces se la escuchó decir al teléfono: “Hola, ¿está mi madre? No quiere hablar conmigo”.

Isa, molesta con Pantoja: "Parece que lo paga conmigo, ¿yo que culpa tengo?"

Isa le comentaba a Asraf lo que le había contado la persona que cogió el teléfono: “Está arriba en la habitación pero me ha dicho que te diga que sigas el concurso que lo estás haciendo muy bien, que ya hablaremos”.

La hija de Pantoja continuó expresándole sus sentimientos a su novio tras lo sucedido: “Solo quería saber cómo estaba, pero lo quería saber por ella, no por nadie. Parece que lo paga conmigo, ¿yo que culpa tengo?”. Isa añadía: “Si ni siquiera me puede decir: ’oye, Isabel, ahora mismo estoy muy mal con todo lo que está pasando, ya hablaremos, si ni siquiera me puede decir eso a mi, que no soy una amiga, ni un periodista ni una extraña… Si yo voy, me hubiera pegado el viaje para nada”.

"Cuando pasan cosas con mi hermano, lo dice a los periodistas y para eso sí, pero a mí no puede decirme que está bien"

Isa no pudo contener las lágrimas y manifestó ante la cámara su tristeza por el comportamiento de su madre: “Estoy aquí, estoy preocupada, tampoco se pone en mi lugar. Yo si me pongo en el lugar de ella pero ella en el mío no. Solo quiero saber cómo está. No me coge el teléfono porque prefiere no decirme nada a que salga su voz en la tele, cuando es la primera que cuando pasan cosas con mi hermano, lo dice a los periodistas y para eso sí lo hace pero para hablar conmigo y decirme que está bien, ¿no puede? No voy a arreglar nada. Ella no sé tampoco si va a querer que yo vaya".

Después continuaba mostrando su malestar con su madre: “Si yo llego allí en esa situación, estoy tan mal con mi hermano y si mi hija me quiere dar un abrazo o quiere hablar conmigo, a tomar por culo el concurso, todo, las cámaras, yo cojo y te digo que estoy bien o lo estoy pasando mal, mucha suerte en tu concurso, es que solo quiero eso, no quiero nada más. No le iba a preguntar nada de mi hermano porque no me parece que le tenga que preguntar nada. Solo pido que me diga que cómo está y ya está. Que me diga que mucha suerte, que ya hablaremos, que yo no quiero más”.

"Lo mío es nada, una tontería" comparado con lo que está pasando con Kiko Rivera y Pantoja

Jorge Javier trató de consolarla: “Quítate de la cabeza que estás haciendo algo mal. Creo que de todas tus intervenciones, Isa, me parece una de las más duras y más tristes”. “Esta en una situación de las más complicadas de vuestra situación familiar”.

Isa compartía la misma opinión que el presentador: “Después de todo lo que me ha pasado a mi, lo mío es nada. Una tontería con todo lo que está pasando”. “Es una chorrada”, le contestaba Jorge Javier.

“Yo me he sorprendido como puedo estar con mi mente tan bien. Intento que no se me vaya pero estoy aquí y eso es imposible fingir que uno está tan normal”, señaló Isa P.

Kiko le manda un mensaje a Isa: "Mientras yo esté, nunca más te vas a sentir sola"

Jorge Javier le contó entonces a Isa que había hablado con Kiko Rivera: “Yo me he puesto en contacto con tu hermano pare decirle que lo viera y él me ha dicho que mientras él esté, nunca más te vas a sentir sola”.

Isa respondía: “Ya lo sé porque en el fondo hemos compartido muchas cosas. Hemos vivido lo mismo pero en diferentes etapas y yo también siempre voy a estar para él. Es mi hermano y es la figura paterna que he tenido toda mi vida. Entonces, y por muchas peleas que tengamos y tal, siempre vamos a estar juntos. Y te lo digo sinceramente, pero tanto con él como con mi madre, para mí no hay uno mejor que otro, ni le quiero a uno más que a otro. Los dos están en el mismo nivel y por eso mi situación es tan complicada”.