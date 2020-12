Mahi Masegosa y Rafa Moya, ganadores de 'La casa fuerte 2'

La final de 'La casa fuerte 2' se celebró este lunes 21 de diciembre y estuvo de lo más reñida con las dos parejas finalistas ya que eran las preferidas de la audiencia.

Mahi Masegosa y Rafa Moya se alzaron como los ganadores de la segunda edición del 'reality' de Telecinco tras imponerse en el televoto a Antonio Pavón y Samira Jalil, una pareja que se ha visto envuelta en una polémica tras haber tenido sexo y por consiguiente, haber sido infiel el torero a su novia Joi, con la que está prometida.

Los ganadores, Mahi y su novio Rafa, han conseguido llevarse un premio de 18.500 euros, el dinero que habían logrado acumular en su casa fuerte a lo largo de todo el concurso.

La que fuera participante de 'Maestros de la costura' y su novio se abrazaron al descubrir que eran los ganadores del concurso. "¡Qué locura!", expresó la granadina. Pavón y Samira se fundieron en un abrazo con ellos tras conocer la pareja ganadora.

Después vino la pregunta del millón: ¿en qué se gastará la pareja el premio? Mahi explicó que quería comprar un local para tener un taller de costura y volver a crear ropa. Por su parte, su novio señaló que se había propuesto terminar la carrera de Derecho.

⭐️ ¡Así ha sido el mágico momento en el que Mahi y Rafa han ganado la segunda edición de 'La Casa Fuerte'! ¡Enhorabuena! ⭐️https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerteFinalpic.twitter.com/UzDpivOw9P — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 22, 2020

Lara Álvarez, con lágrimas en los ojos

Lara Álvarez se mostró muy emocionada en una final en la que competían dos parejas muy queridas. "Tengo el corazón en la boca, tengo que agradecer a todos los concursantes que han pasado por 'La casa fuerte 2' pero ya me refiero a vosotros, Mahi, Rafa, Samira, Pavón. No sabéis lo feliz que me siento de que estéis en la final".

Después continuó diciéndoles: "Gane quien gane os lo merecéis, por compartir con nosotros, risas, discusiones, por abriros en canal, por habernos emocionado, por hacernos soltar alguna lagrimita. Gane quien gane espero que sean lágrimas de felicidad y que lo disfrutéis como nos lo habéis hecho disfrutar a nosotros", les deseó Lara Álvarez, que acabó la final con lágrimas en los ojos.

Los cuatro finalistas estaba muy emocionados

Rafa se mostró también muy emocionado: "Nunca pensé que pudiera estar aquí y estoy muy feliz y agradecido de haber compartido este camino con Mahi que es la mejor maestra".

Por su parte, Pavón expresó: "Estoy muy emocionado de estar aquí y más con esta pareja". Samira haciendo alarde de su espontaneidad y naturalidad indicó: "Me tiembla hasta la silicona".

Marta Peñate y Albert Álvarez se quedaron a las puertas de la gran final, fueron los cuartos finalistas mientras Tony Spina y Aurah Ruiz, quedaron en tercera posición.

Ya tenemos a la primera pareja que vivirá el duelo final para ganar 'La Casa Fuerte'... ¡SAMIRA Y PAVÓN! ¿Se lo merecen? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerteFinalpic.twitter.com/b8cEciEhbj — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 21, 2020

Debate final

Jorge Javier Vázquez anunció durante la gala de ayer que el próximo domingo 27 de diciembre se celebrará un debate final en el que estarán todos los concursantes de' La casa fuerte 2'. Se podrá ver a partir de las 22:00 horas en Telecinco.