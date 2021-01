Carmen Borrego confiesa que está aterrada  y recibe "amenazas de muerte"

Carmen Borrego, de 54 años, ha confesado que vive aterrada desde hace cuatro meses cuando concedió una polémica entrevista en la revista 'Lecturas' hablando de Rocío Carrasco y de su hija, Rocío Flores.

La hija pequeña de María Teresa Campos aseguró en aquella ocasión que la hija de Rocío Jurado "nunca perdonará a su hija".

Tras estas declaraciones, la hermana de Terelu Campos comenzó a vivir en un absoluto infierno. "He recibido anónimos y amenazas de muerte", ha desvelado a Mila Ximénez en una nueva entrevista para la mencionada revista.

El terror que vive es tal que vive con miedo constante y ha tenido que pedir ayuda a un especialista. "He tenido que hacer una terapia con un psicólogo, me daba miedo salir la calle. No podía levantarme de la cama. Tenía miedo a ir a trabajar", ha confesado.

"He tenido que ir a la Guardia Civil por anónimos que me han dejado"

"Toqué fondo con la última entrevista. Tuve que dejar de ver ‘Sálvame’, me horrorizaba lo que pudieran decir", ha señalado angustiada.

Desde que habló de la relación entre Rociíto y su hija Ro, Carmen vive angustiada y lo está pagando muy caro. "He tenido que ir a la Guardia Civil por anónimos que me han dejado en el buzón de mi casa en persona, sin sello ni nada".

"Una persona llegó a esperarme en la puerta de mi casa"

Sin embargo, a pesar de esta situación de terror que está viviendo, asegura que nadie la va a acobardar y va a seguir hablando. "¡No me voy a callar más!", indica harta por esta angustia con la que vive desde hace cuatro meses.

Carmen Borrego confiesa otro de los terroríficos episodios que ha tenido que vivir: "Una persona llegó a esperarme en la puerta de mi casa para insultarme. Me paraliza"..

"Me he sentido una mierda"

La difícil situación por la que está atravesando la ha hecho perder su amor propio y confianza. "He perdido la autoestima ante una cámara. Me he sentido una mierda".

Después ha continuado confesando: "He tenido la sensación de que todo lo que hago está mal,esto te va tocando psicológicamente".