Carlota Corredera confiesa el drama familiar que sufrió cuando era joven

Carlota Corredera, de 46 años, acudió como invitada al programa de 'Volverte a ver' para darle una sorpresa a su amigo David, que ha pasado un mal año después de haber tenido que posponer su boda por culpa del coronavirus y quedarse sin trabajo.

Previamente, la presentadora de 'Sálvame' relató el drama familiar que padeció cuando era joven y que definió como "una bajada a los infiernos", de la que le costó mucho salir.

La gallega se abrió en canal en el programa de Carlos Sobera y confesó que con 20 años sufrió la pérdida de su padre y al año, de su hermano, que falleció cuando este solo tenía 18 años, provocándole "un dolor indescriptible". Estas dos muertes marcaron su vida para siempre.

"Carlota Corredera es una niña de 46 años, que creció en el barrio de Las Traviesas de Vigo en una familia absolutamente feliz", comenzó explicando en el programa de Mediaset, para después añadir: "Mis padres eran una pareja maravillosa que se quisieron y se siguen queriendo a pesar de que mi padre falleció hace ya 26 años".

"Durante mucho tiempo, a mi hermano ni lo nombraba"

Sobera le preguntó por la muerte de su hermano pequeño. "Me gustaría no entrar en detalles porque no quiero remover el sufrimiento", indicó visiblemente emocionada. "Durante mucho tiempo a mi hermano yo no lo nombraba", confesó, para continuar diciendo: "Del fallecimiento de mi hermano a los 18 años es algo de lo que hoy puedo hablar, pero durante mucho tiempo no podía ni verbalizarlo porque me faltaba el aire".

"Éramos cinco y de pronto pasamos a ser tres y creo que no hace falta entrar en detalles para imaginar la bajada a los infiernos que vivimos en mi casa", comentó en el programa.

La periodista viguesa ya es capaz de hablar de estos dos sucesos trágicos que la marcaron: "Si hoy estoy aquí y puedo hablar con cariño y sin resentimiento de todo lo que se vivió en mi casa es porque tengo unos padres excepcionales".

"Mi madre es mi diosa"

Después alabó a su madre, Elisa Llauger, que se quedó viuda a los 44 años: "Pero hay que reconocer que la que se quedó aquí y nos sacó adelante fue mi madre. Para mí ella es mi diosa".

De su padre también señaló que era un referente que le dejó "un libro de instrucciones para la vida".

Carlota quiso mandar un mensaje de esperanza y optimismo. "Después de algo tan duro se puede volver a ser feliz". Como ejemplo recordó una anécdota familiar que vivió."Después de fallecer mi hermano, mi madre, destrozada, se puso de pie, levantó la persiana y dijo que teníamos que seguir viviendo".

Sus apoyos: su madre, su marido y su hija

Carlota está muy unida a su madre y solo tiene bonitas palabras hacia ella: "Es una mujer muy especial, muy cariñosa, muy buena persona, con muchos valores. Y es una mujer que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar los escenarios que le iba a deparar la vida y que sin embargo nos ha sacado adelante, con mucho esfuerzo y, sobre todo, con mucho amor. Y yo lo que soy se lo debo a ella”, indicó en televisión.

Tras la muerte de su padre y su hermano, a los 23 años, Carlota Corredera dejó Vigo y se trasladó a vivir a Madrid para estudiar periodismo y empezar de cero ya que tanto en Vigo como en Santiago todo el mundo sabía qué había pasado en su familia. "Me reinventé, no tenía que darle explicaciones a nadie de dónde venía y qué nos había pasado", explicó.

Desde entonces vive en la capital, donde también encontró al amor de su vida, el cámara Carlos de la Maza, padre de su hija Alba. Ellos dos también son pilares fundamentales en la vida de Carlota.