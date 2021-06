Carlota Corredera se ha convertido en protagonista de las redes sociales después de que este lunes en 'Sálvame' tuviera dos enfrentamientos, uno con Kiko Matamoros al que echó la bronca por criticar a Rocío Carrasco sin haber visto ni un solo capítulo del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', y otro con Antonio Montero, que acabó abandonando del plató ante la amenaza de la gallega.

La presentadora de 'Sálvame' le echó un rapapolvo a Kiko después de que este reconociera que no ha visto ningún capítulo de la docuserie. "Puedo entender perfectamente tus sentimientos, que al ver el capítulo 0 se te removieran muchas cosas por todo lo que has vivido con tus hijos. Sabes que soy la primera que ha sufrido contigo como la que más por esos conflictos públicos que habéis mantenido, pero no puedo entender tu falta de honestidad, que no digas abiertamente desde el principio que no vas a ver la docuserie y dejes clara tu postura".

La gallega continuó diciendo: "No puedo entender tu falta de honestidad cuando desde tu productora se hace un esfuerzo descomunal de documentación, de entrevista en condiciones óptimas y en perspectiva de género, con un gran trabajo detrás para una docuserie histórica sino que además en plató, se haya traído a gente experta para contextualizar lo que está diciendo Rocío, paso a paso. De una manera, en mi opinión también y no porque haya participado yo, yo me dejo absolutamente al margen porque creo que soy la persona que tiene menos mérito en el éxito del programa, y que tú no hayas tenido curiosidad, ganas de aprender, de superar nuestras propias ignorancias que tenemos respecto la violencia de género”.

El repaso que le acaba de pegar Carlota a Matamoros #JusticiaParaRocioCarrasco #yoveosalvame pic.twitter.com/F5AhrI7bJ3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 31, 2021

"Tu has dicho en este plató que Rocío es mala madre y mala persona"

Carlota le recordó las duras críticas que había vertido contra la hija de Rocío Jurado. “Y sobre todo, que tú has dicho en este plató que Rocío es mala madre y mala persona. Yo de alguien que he dicho algo así, tan rotundamente, por lo menos tendría la curiosidad de saber cuál es su verdad, su versión, que es lo que demuestra, creo que sinceramente, si tú sentir era que no podías, que te provocaba mucho dolor, haber dicho a los directores ‘que no querías opinar de este tema porque yo no voy a ver la serie, tengo mis motivos personales, hago mi objeción de conciencia, y yo sí me permitís, me quedo a un lado’".

La bronca continuó: "Lo que no me vale es que digas ‘que con los vídeos que se ponían aquí en el programa, tú tenías material suficiente para opinar’, porque ahora entiendo muchas de tus opiniones y reacciones, porque no me podía creer que no te calase nada de todo lo que estábamos aprendiendo todos a la vez cada miércoles, porque tú has llegado a igualar a Rocío con Antonio David en acciones con sus hijos y eso, yo estaba aquí en plató cuando lo dijiste”.

Kiko Matamoros: "Si esto es así, si he sido deshonesto, pido perdón a Rocío Carrasco"

Matamoros respondió: "Si yo hubiera entendido que era deshonesto opinar sin haberlo visto todo, me lo hubiera ahorrado, y me habría evitado muchas críticas y enfrentamientos con buena parte del equipo. Pero yo entendí que, en función del conocimiento que tengo de la trayectoria de los dos personajes, podía tener opinión. Si esto es así, si he sido deshonesto, pido perdón a Rocío Carrasco".

Carlota replicó entonces: "Creo que antes de deslegitimar ciertos contenidos de la serie, hay que preguntar a los productores y directores. Tú podías haberlo hecho perfectamente si no entendías ciertas cosas, como lo de la sentencia de Rocío Flores, y te habrían explicado a qué responde, porque ya sabes que en la toma de decisiones interviene mucha gente en esta casa", re

El colaborador de 'Sálvame' le contestó: "Yo no lo he hecho, todo lo contrario, desde el punto de vista del interés del espectador me parece muy valioso. Yo sí he cuestionado que se haya hecho pública esa sentencia, y la necesidad de la madre de ahondar en tantos detalles sobre ella".

Maravilloso el trabajo de Carlota Corredera, tolerancia cero con los comportamientos que van en contra de la igualdad.

Una docuserie repleta de verdades, no puede ser cuestionada por personas como este señor.

💜 https://t.co/MOvhLG7WhQ — Manu (@Manutuli29) June 1, 2021

El gran enfado de Carlota Corredera con Antonio Montero: "Si se queda, me voy yo"

En otro de los momentos del programa, Carlota Corredera se cogió un cabreo monumental cuando el paparazzi llamó "mala madre" a Rocío Carrasco. "A Jesulín se le ha calificado como mal padre toda la vida. Jesulín con su hija es un mal padre y para mi Rocío con su hija es una mala madre", señaló.

La reacción de la presentadora de 'Sálvame' fue inmediata, se puso la mascarilla y abandonó el plató yéndose hacia el director diciendo: "No puedo seguir trabajando con Antonio Montero. Si se queda él en el plató, yo me voy", advirtió.

Carlota manifestó muy enfadada y alterada: "No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y de todo lo que hemos explicado, que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mi. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató, me voy yo".

Carlota Corredera abandonó el plató después de que Antonio Montero llamara mala madre a Rocío Carrasco Mediaset

Fue entonces cuando Montero abandonó el plató voluntariamente, a sabiendas de que tenía las de perder frente a la presentadora. "No, me voy yo, me voy. Sí, hombre claro, no te preocupes", dijo, a lo que Carlota le respondió: "Te lo agradezco", para después añadir: "Se acabó".

Una vez sentada en su silla, incidió: "Se acabó. Esto no es un juego,¿ eh?", dijo muy seria e intentando tranquilizarse.

Carlota Corredera se enfada y altera con las palabras de Antonio Montero Mediaset

Críticas y alabanzas a Carlota Corredera

Rápidamente el vídeo se hizo viral y ha causado una gran polémica en las redes sociales.

Corredera está recibiendo muchas alabanzas tras su actuación por defender a Rocío Carrasco de comentarios considerados machistas pero también le están cayendo muchas críticas, algunas de ellas la tachan de "dictadora" o "censuradora" y aplauden que Antonio haya mostrado su opinión libremente.

Pensé que la Inquisición era cosa pasada, pero he visto esta tarde un rato un programa de Tele5 (Sálvame), y veo que sigue de plena actualidad a través de nuevos inquisidores tales como un tal Jorge Javier y una tal Carlota Corredera. @CarlotaLlauger #Gensanta. — Víctor López G-A (@vlopezga) May 31, 2021

- Antonio Montero: "Rocío es una mala madre"

- Carlota Corredera: "Si Antonio Montero sigue en el plató yo me voy"

Bravo Carlota, tolerancia cero con los negacionistas.

Si Carlota Corredera no existiera habría que inventarla...👏👏#ConexionHonduras8 #JusticiaParaRocioCarrasco pic.twitter.com/rEJRqPD1bZ — Nano Jano (@NanoJano1) May 31, 2021

Tiene razón Carlota Corredera, no es un juego...es un negocio con mucho dinero en juego! y ella es la voz de su amo — Etelka (@Etelkatout) June 1, 2021

Carlota Corredera pasa a ser a partir de ahora mi presentadora favorita de Mediaset #yoveosalvame pic.twitter.com/Va2JitZQ64 — Iván (@Ivanyanoviene) May 31, 2021

No siguió lo de Rocio Carrasco, pero acabo de ver sálvame y la dictadura de Carlota corredera es de traca ella defensora de RC pero no se da cuenta de cuenta que lo que acaba de hacer es machacar también a un compañero por dar su opinión — Lala (@locuraflamenco) May 31, 2021

Antonio Montero: Rocío Carrasco es una mala madre



Carlota Corredera abandona el plató “no quiero trabajar más con Antonio Montero”



MARAVILLOSA CARLOTA

#YoVeoSálvame pic.twitter.com/A6w2hKhc8T — Srta Picky (@SrtaPickyGH) May 31, 2021

A mí lo que más me sorprende de Carlota Corredera, es que diga que verdad solo hay una...y que piense ella misma que esa verdad es la que ella nos trate de imponer según su criterio, y en favor de la Sra. Rocío Carrasco. — Francisco Alfonso Bellido (@FAlfonsobellido) May 31, 2021

Carlota Corredera: defender el feminismo con agresividad machirula.



¿Qué diríamos si un presentador trata así a mujeres?



Estas actitudes causan rechazo no solo a la causa de Rocío Carrasco, sino a la causa feminista.

Basta!!!#HastioCarrasco #AR1J#yoveosalvame pic.twitter.com/aYfKwD5CJQ — Curcummina (@curcummina) June 1, 2021

Carlota Corredera maravillosa 👑👑👑, fuera el machismo de la TV y que exploten los negacionistas — Abril (@abrilnoelia212) June 1, 2021

Qué mal van a acabar Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera...



El tema de Rociíto se les está yendo de las manos, lo están utilizando para hacer política velada y ya están desvariando. #CarlotaDictadora https://t.co/8b6dleJtZu — 𝗕𝗘𝗖𝗔𝗘𝗦 (@BECAES_) June 1, 2021