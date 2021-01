Giro de tuerca en el conflicto de Belén Esteban y Anabel Pantoja. La princesa del pueblo regresó este lunes a 'Sálvame' para aclarar por qué estaba enfadada con la sobrina de la tonadillera.

Belén confesó que estaba muy molesta y dolida con Anabel porque ésta última pretendía quitarle trabajo. Tal y como explicó la primera, ambas sacaron sendas colecciones de joyas con distintas empresas de una misma compañía, y cuando Anabel supo del la existencia de las joyas de Belén, llamó enfadada para decirles que la quitasen. Esto lo que contó Belén.

"Anabel llamó y les dijo que por qué sacaban una campaña de joyas conmigo, que entonces a ella no la iban a comprar", dijo Belén. "Les dijo '¿qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta que me va a quitar la clientela?'". Algo que a la de Paracuellos no le sentó nada bien, pues la sobrinísima quiso que la empresa dejara de colaborar con Belén para que no le hiciera competencia.

"A mí eso me mata porque yo nunca hubiera hecho eso. Ese detalle tan feo", añadió la afectada.

Al final, todo ha quedado en un malentendido y Belén se ha tenido que desdecir, pues, por lo visto, la engañaron y Anabel nunca llegó a hacer esa llamada.

Belén Esteban, engañada y traicionada por su propia empresa

Anabel Pantoja sabía que Belén Esteban estaba enfadada con ella pero no conocía el motivo, ya que la rubia no quiso llamarla. Así, la sobrinísima se enteró del asunto en directo el lunes, a la vez que toda España.

Tras ello, no paró hasta contactar con ella para explicarle que no llamó a nadie ni se quejó de nada ante la empresa.

"Ella no ha hablado con nadie, se lo han inventado, yo me lo he creído y me he enfadado con ella, lo he pasado mal", ha reconocido Belén este martes, asumiendo la "culpa" de no haber hablado con su amiga antes de contarlo públicamente.

Por su parte, Anabel Pantoja ha asegurado que todo es fruto de un "malentendido". Asume que publicó las fotos nada más ver el lanzamiento de las joyas de Belén, pero niega haber hablado con nadie: "Eso no te lo voy a reconocer porque no lo he dicho, entiendo su cabreo y ella me ha dicho pues entonces aquí hay alguien que miente".

La pregunta es ¿por qué la propia empresa querría malmeter entre ellas dos? ¿Es una estrategia de publicidad de ambas para promocionar sendas colecciones de joyas? ¿O es una estrategia de los de arriba? Veremos.