Jesé Rodríguez 'entra' en 'La casa fuerte' y le declara su amor a Aurah Ruiz tras el escándalo sexual

Jesé Rodríguez entró por teléfono este jueves en 'La casa fuerte 2'. La llamada fue una gran sorpresa para los telespectadores y para la propia Aurah Ruiz que no se lo esperaba ya que el futbolista del Paris Saint-Germainnunca ha salido en ningún programa de televisión.

La conversación entre ellos se produce además después de que la pareja haya protagonizado un escándalo sexual. Aurah y él, que tienen un hijo en común (Nyan), se habían dado una segunda oportunidad hace unos meses pero el día del 31 cumpleaños de ella, se produce una fuerte discusión tras comentarle ella su deseo de participar en este programa. Aurah se va de la casa para estar con su hijo y después pilla a su novio con una amiga suya, Rocío Amar, exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

La joven retransmitió todo lo ocurrido a través de Instagram y hubo un intercambio de acusaciones e insultos entre Ruiz y Amar. Es última desveló el miércoles en 'Myhyv', cuando Aurah ya estaba dentro de la casa, que había tenido relaciones sexuales con Jesé y que este le había pedido a Rocío que mintiera a su novia. "Yo he tenido relaciones con Jesé pero fue después de la movida", admitió.

Además contó que le ha puesto una demanda a la canaria por "haberme acusado de ser prostituta y no lo soy" y ha contado queal futbolista le interesaba que Aurah contara todo eso en las redes para que se viera lo loca que estaba. Rocío ha prometido contar "todo, todito" lo que pasó entre ellos en el próximi programa.

La llamada de Jesé Rodríguez

Antes de que entrara en la casa Aurah, Jesé le pidió perdón por lo ocurrido, según desveló esta cuando entró en el programa. Sin embargo, todo lo ocurrido la está afectando en su concurso, no lo está disfrutando porque no para de darle vueltas a lo que estará pasando fuera de la casa y no paraba de pensar en "el papá de mi hijo", le confesó a Jorge Javier Vázquez.

Acto seguido, el presentador le dio una gran sorpresa: la llamada de teléfono de Jesé Rodríguez. "Justo en estos momentos va a entrar por teléfono. Buenas noches, Jesé", dijo Jorge Javier. Aurah se quedó en 'shock' al no esperárselo.

"Buenas noches, bebé", le saludaba Jesé. "¿En serio? ¿En serio eres tú?", respondió ella incrédula, volviéndole a preguntar: "Bebé, ¿eres tu? No me lo puedo creer". "Sí, soy yo. ¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso.Escucha. He estado con bebé Nyan, está súper bien", respondió Jesé.

"Tenemos una conversación pendiente"

El jugador trato de tranquilizar a su novia diciéndola que lo estaba haciendo muy bien y que no se preocupara por lo de fuera. "Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final", la tranquilizó Jesé.

"¿Quieres que luche?", le preguntó Aurah. "A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás", le explicaba él. Aunque la canaria no quería tocar el tema de la supuesta infidelidad sí que le dijo: "Tenemos una conversación pendiente". El futbolista le respondía: "Ya lo sé, mi amor. Pero ya que estás aquí, tienes que hacerlo bien".

"¿Tú lo vas a hacer también bien?", quiso saber Aurah queriendo ver su grado de compromiso. "Siempre", le prometió él.

"Es la primera vez en la historia que hace esto un futbolista"

Jesé comentaba entonces que era "la primera vez en la historia que hace esto un futbolista. Jorge Javier le dijo al futbolista si podía hacerle una pregunta, que fue esta: "Vosotros estáis muy enamorados, ¿verdad?". Jesé respondió: "Por mi parte, siempre".

"¿Incluso cuando no estabais juntos?", quiso saber Jorge. "Eso ya son dos preguntas, no una", contestó el canario evitando responder.

"Ella entró en 'La casa fuerte' estando conmigo"

Después Jesé confesó que él y Aurah están juntos como pareja. "Ella entró en 'La casa fuerte' estando conmigo. Ella se hace la fuerte pero déjala", revelaba el futbolista.

Aurah contó entonces el motivo por el que había ocultado esta información: "No dije nada. Yo tuve una conversación con él y justo antes de entrar hablamos que sí pero que habían cosas que hablar por todo lo que había pasado. Pero yo aquí no sé que está pasando fuera y es lo que me pasa, que ando pensando y que ahora solo te pido que hagas las cosas bien. Yo estoy haciendo las cosas bien en en concurso y no puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro", le ha pedido a su pareja.

"Espero que no dejes que una persona haga más daño a la familia"

Aurah continuó diciéndole: "Solo quiero que haga las cosas bien, que me respete y que yo lo estoy haciendo bien. Espero tener una conversación que pueda aclarar todo y que no deje que una persona haga más daño a la familia. Él sabe lo que estoy diciendo. Y que gracias por llamar porque no me lo puedo creer".

Jesé se despidió diciéndole que en estos días iba a ir a ver a su hijo y que había hablado con su madre. "Muy enamorado tienes que estar para haber hecho esto", dijo Jorge Javier. "Pues para que veas", afirmó el futbolista.

Tras colgar, Aurah pidió agua porque seguía "flipando" con la llamada de su novio, algo que fue una gran demostración de amor aunque se mostró preocupada por las consecuencias que pudiera tener él con su club de fútbol.

"Yo le quiero pero no se me olvida lo que ha pasado"

"Estoy tan flipada que ni lágrimas. No sé cómo reaccionar. Estoy feliz pero no me puedo creer que haya entrado en un programa de televisión y pensaba que estaba cabreado por la entrada que había tenido", le dijo a Jorge Javier.

"Yo tengo muchas cosas que preguntarle. Yo le quiero pero no se me olvida lo que ha pasado. Es algo que no quiero exponer más aquí sino que lo quiero llevar más a mi terreno personal. Por eso no se lo he preguntado aquí pero yo con esto creo que me sobran las dudas porque si hubiese querido no hubiese entrado en el programa. Estoy flipando porque lo que él quería era que no le relacionasen con mi mundo y yo quería mantener ese respeto. Aunque no lo he hecho", explicaba.

Después Aurah se mostró feliz y radiante tras recibir la llamada de su pareja. Para finalizar la noche, encima la canaria y Tony Spina se convirtieron en ganadores de la prueba, lo que conlleva que pasan a ser residentes y ganaron la suite.