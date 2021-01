Arévalo confiesa que sale con Malena Gracia y que "juegan a papá y a mamá"

Paco Arévalo, de 73 años, ha confesado que está con Malena Gracia, de 51. "Salimos juntos", señaló este martes en el programa 'Sálvame'.

El humorista dejó a muchos atónitos tras confesar la relación que mantiene con la vedette. Sin embargo, es algo de lo que ya os hablamos en 'Vozpópuli' en febrero de 2016, cuando publicaron unas fotos de los dos juntos a los dos meses de morir Elena, la mujer de Arévalo, con la que llevaba casado 52 años.

En aquel entonces, contactamos con él y desmintió rotundamente que fueran pareja: "Es mentira. Somos amigos desde hace más de 20 años". Incluso se mostró enfadado. "Me ha molestado porque si hubiera salido dentro de cinco, seis meses o más pero hace tan poco de lo otro [de la muerte de su mujer] que me parece de muy mal gusto. No lo entiendo. A mis hijos también les ha molestado pero somos gente civilizada", respondió entonces.

"A mí me gusta mucho Malena Gracia"

Ahora que han pasado cuatro años, ya no le da reparo hablar de estos asuntos. "Yo ya estoy abierto al amor. A mí me gusta mucho Malena Gracia", le dijo a Jorge Javier Vázquez cuando este le preguntó si tenía ganas de enamorarse.

Arévalo solo tiene buenas y bonitas palabras para Malena: "A mí me encanta cómo es. Es artista, es trabajadora, es una mujer muy preocupada por sus amigos, por todos en general, y cuando quiere a alguien lo muestra con su entrega y con todo".

Cuando Jorge le dijo qué se podía hacer entonces, él respondió: "Yo qué sé. De momento vamos a jugar a papá y a mamá".

Hace dos meses, Árevalo compartió una foto en su Instagram en la que Malena salía abrazándole y escribía: "Con mi más que amiga Malena Gracia, mujer que adoro y comparto momentos inolvidables".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rodriguez (@oficialarevalo)

"Salimos juntos"

Belén Esteban no daba crédito a lo que acababa de decir y le volvió a preguntar. "No sabía que estabas con Malena", a lo que él respondía: "Salimos pero no hay nada pero somos mayores", dando a entender que es una relación con derecho a roce. "Me alegro", le contestaba la ex de Jesulín de Ubrique.

Kiko Matamoros, que conoce al cómico, apostilló entonces: "Paco como amigo no sale", y añadió dando a entender que había más que amistad. "Como amigo, de los buenos...". Arévalo le daba la razón. "Hombre, claro. Es que ella está muy bien y todos los días gimnasio, cosa que yo no hago", señaló riéndose pícaramente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rodriguez (@oficialarevalo)

Arévalo habla de la separación de Bertín Osborne y Fabiola

Paco Arévalo también habló de la reciente separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras 20 años de relación y 14 como matrimonio.

El humorista aseguró que estaba al tanto de la decisión de su amigo y compañero de teatro, que ha sido de mutuo acuerdo y que no descarta que puedan reconciliarse en un futuro. "Yo siempre le doy un voto a la esperanza de que un momento dado retomen la relación pero se que van a tener una relación amena, de amistad y el cariño. El amor puede pasar pero el cariño no, es para siempre. Bertín es una persona muy cariñosa. Yo a Fabiola la adoro, es muy amiga mía. Ella fue la que me invitó a su boda no Bertín. Él es así, no lo pensó".

"Bertín no está feliz, está con mucho vacío"

El humorista segura que el presentador lo está pasando muy mal. "Él vive en un mundo... ahora está más abstraído que nunca. Se ríe pero con una risa contenida. Él no está feliz, está con mucho vacío. Habla mucho con su hijo Kike, es mi debilidad. Habla con todo el entorno y las hijas de Bertín están muy con Fabiola también".

También comentó que "convivir con Bertín no es fácil como dice Fabiola", algo que el propio presentador ha reconocido.

"Bertín es un poco bipolar"

Después confesó sobre su amigo: "Bertín es un poco bipolar. A veces se enfada, te pega una bronca de miedo por lo que sea y dices si no es para tanto y a los tres minutos te dice: 'oye Paco, y si vamos a cenar' y dices: ¿y este tío?". Por tonterías discute mucho".