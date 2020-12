Jorge Javier Vázquez, a Antonio David Flores: "Te estás destapando como un gran manipulador"

Antonio David Flores está siendo muy cuestionado en ‘Sálvame’ y tachado de "traidor" después de que José Antonio Canales Rivera acabara rompiendo a llorar en el plató tras salir una información que le relacionaba con una mujer llamada Cynthia Martínez, con la que supuestamente le habría sido infiel a su novia, Isabel Márquez de Prado, una empresaria de 45 años.

El torero lo negó, Kopérnica le dio la razón y todas las miradas se centraron sobre el exmarido de Rocío Carrasco. A pesar de salir impune, Canales se siente muy dolido tras descubrir la traición del que consideraba su amigo, ya que este llegó a ofrecer al programa el testimonio de la mujer, queriéndose llevar un porcentaje del dinero que esta cobrara.

Este miércoles Antonio David Flores estuvo en ‘Sálvame’ donde dio su versión de lo sucedido tras haber quedado como traidor al destaparse el juego sucio que estaba haciendo a espaldas del torero pero negó todo.

Jorge Javier se mostró muy crítico con él y decepcionado. “Estás siendo totalmente cuestionado. Estás al borde del precipicio”, le dijo al ex Guardia Civil. Este contó que le había escrito un mensaje anoche a Canales pero que no le había contestado aún. “Cuando él venga ya hablaremos todo y le daremos las explicaciones que tenemos que darle e incluso si me he equivocado, pedirle disculpas”.

"Yo no soy ningún Judas porque no he vendido a nadie por dinero"

El presentador le dijo al respecto: “Me han dicho que te traslade que no te va a contestar” y le lanzaba esta pregunta: “¿Tú crees que el mensaje que le has enviado era el más adecuado? Es que está enfadado con ese mensaje”.

Antonio David señaló que sí lo consideró adecuado. “Yo venía mañana, no hoy porque no tenía nada que ocultar y por eso he venido. Mañana si viene pues lo aclaramos”.

La entrevista se estaba realizando con un cuadro de ‘La traición de Judas’. Jorge le preguntaba entonces: “¿Te sientes Judas?”. Él respondía: “Yo no soy ningún Judas porque no he vendido a nadie por dinero. Igual sí que me hubiese gustado haber entrado antes para haber dado mis explicaciones y que algunos de mis compañeros no me prejuzgaran. Solo Rafa o Mila me han concedido el beneficio de la duda”, indicó Antonio David sintiéndose víctima.

"No le he traicionado. Yo he hecho mi trabajo, dar la información al programa"

Continuó defendiendo que él no ha traicionado a Canales. “Pero insisto, yo he hecho mi trabajo. Esta información que a mí me llega, se la doy al programa. Si no lo hubiese hecho yo, lo hubiera hecho otro compañero, desde luego. Si le hubiera traicionado, me hubiese sentado en plató a decir: 'tengo información de Canales, hay una chica que dice que ha estado con él con pruebas pero no lo he hecho. Lo que he hecho ha sido traer esta información aquí y que el equipo de investigación resolviera si su testimonio es verdad o no”.

Antonio David explica que el torero no le abrió las puertas de su casa. “Yo no voy a su casa. Da a entender que yo me encuentro solo, me recoge y me invita a ir a su casa. Yo no voy a su casa. Voy a un restaurante donde me dice: ‘Ven a cenar conmigo, que viene mi novia, hermano, cuñada’ y le dije: ‘vale, pues me voy a cenar contigo’. Pero no voy a su casa. En ese momento no manejo esa información, viene después. No le traiciono contando absolutamente nada de esa cena porque no es mi estilo. No soy así”.

Jorge Javier le acusa de haber querido hacer "una transacción comercial"

Jorge Javier le recriminó lo que había hecho: “Si tú ofreces una información al programa: ‘esta chica ha estado con Canales’ y luego le dices al programa: ‘si quieres esta información, tenéis que pasar por mi’. No hay nada más. Tú traes a la chica, pones el señuelo de la chica y luego dices que si queréis esta información… Tú echas el cebo, vamos a ver. Es una transacción comercial: tengo esta información y te la vendo”.

Antonio David trataba de defenderse: “Yo lo que estoy haciendo es cumplir con mi trabajo, algunos se implican más y otros menos. Yo llevo dando tiempo información”.

"Con Canales no tengo una relación de amistad"

Jorge profundizaba en el tema más grave: su traición a Canales, con el que mantenía una amistad. “Se está cuestionando tu relación con Canales. ¿Tú dices que no hay ningún tipo de relación?”.

El marido de Olga Moreno negó que fuera amigo del torero. “Es que yo con Canales no tengo una relación de amistad. Yo con canales estoy coincidiendo con él desde que está en el programa y no soy amigo de Canales. No hablo con él ni hace tres años, ni cinco ni ocho. Nuestra relación es de haber coincidido trabajando, tengamos mayor o menor feeling después. Pero yo entiendo perfectamente el concepto de la palabra lealtad a un amigo o a un compañero”.

"Si hubiese querido hacerle daño, me hubiera sentado en plató"

El padre de Rocío Flores continuó insistiendo: “La información la traigo al programa de la misma forma que si hubiese llegado a otra persona y la hubiera traído. Si yo hubiese querido hacerle daño como tal, me hubiera sentado en plató y lo hubiese hablado. Yo lo que hago es darle la información al programa para que investigue si ese testimonio es o no real y una transacción económica, como tú me decías antes... igual el malentendido puede ser lo que se ha escuchado en las conversaciones”, dijo tratando de tirar balones fuera.

Jorge Javier insistió: “A ver, tú lo dabas como real y aportabas las pruebas”. Antonioda respondía: “Lo doy como real porque a mi esa chica, que la conozco desde hace unos cinco meses a través del teléfono, no la conozco en persona como insinúan otros compañeros, que dan a entender como que yo ya he tenido algo con esa chica, porque aquí nos gusta el juego o la especulación. En estos cinco meses que llevo teniendo relación con ella por teléfono, que me pasa información, todo está contrastado”.

"Igual me he excedido en lo que considero que es mi trabajo"

El presentador le preguntó entonces: “¿Crees que te has equivocado en algo?”. “Igual me he equivocado porque igual me he excedido en lo que considero que es mi trabajo”, insistió.

Jorge Javier le preguntó si creía que el programa le había tendido una trampa, tal y como se lo comentó a su representante y a Rafa Mora. “No sé de dónde ha salido eso.. Lo que digan está muy bien”, apostilló.

Después negó haber hecho de representante de Cynthia. “Han dicho que yo me he ofrecido como representante de Cinthia y yo nunca he sido representante de nadie. Han hablado de que la he ofrecido a otros canales y no lo he hecho, ni la he ofrecido al Deluxe. Que me he podido equivocar en alguna cosa, puede, pero yo no he querido atacar al programa”.

Matamoros a Antonioda: "Creo que te está sobrando un poco de soberbia"

Kiko Matamoros le daba este consejo y mensaje a su amigo Antonio David tras escucharle: “Creo que te está sobrando un poco de soberbia. Lo primer que tenías que haber hecho es pedir perdón a José Antonio, sin ninguna duda. Un perdón honesto, sincero y rotundo. No esperar a ver qué dice o si te contestas a un mensaje”.

El colaborador continuó con su rapapolvo a su amigo y defendiendo a Canales: “Hazme caso Antonio porque además no le has hecho daño a una persona que provoque rechazo entre los compañeros ni la gente sino a una persona a la que de verdad le tengo mucho cariño porque le conozco desde hace muchos años pero con el resto de compañeros nunca ha tenido un problema. Siempre ha sido educado, atento y cariñoso con todos. No es como darle a Frigenti y te lo digo en serio”.

"Tampoco sé es si el testimonio de Cynthia es del todo cierto o no"

“Él nunca ha traído nada malo de nadie ni ha hecho un comentario malo de nadie. Siempre ha estado al lado del que lo está pasando mal. Primero te has equivocado trayendo una información suya, porque no se lo merece, y segundo te falta empatía o por lo menos quererte un poco menos aunque sea solo hoy y quererle más a José Antonio, que tiene que estar muy jodido”, le acabó diciendo Kiko.

Antonio David aceptó sus consejos pero con reticencias. “Muy bien, Kiko, te lo acepto. No es ningún tipo de soberbia pero me encuentro en un tesitura incómoda e igual llevas toda la razón del mundo. Yo he entonado el ‘mea culpa’ y he dicho que si tengo que pedirle disculpas, lo haré pero también necesito poder hablar con él fuera del programa, darle mis explicaciones y ver si realmente… Yo entiendo que él esté dolido pero lo que yo tampoco sé es si el testimonio de Cynthia es del todo cierto o no”.

Jorge Javier a Antobio David: "Te estás destapando como un gran manipulador"

Entonces venía la mayor crítica y ataque de Jorge Javier a Antonio David: “Tú te das cuenta de que muchísima gente hoy estará descubriendo una cara de ti que estará poniendo en duda toda tu trayectoria porque te estás destapando como un gran manipulador. Te estás presentado casi como una víctima cuando la verdadera víctima de toda esta historia es una persona con la que tenías una relación si no de amistad, de cercanía, de cariño y en ningún momento te he visto realmente dolido porque le hayas podido hacer daño a un compañero que él cree que os teníais más cariño del que en realidad os teníais”.

A Antonio David no le gustaron nada las palabras del presentador pero aún así le dijo: “No quiero entrar contigo en un… Te respeto, eres el presentador, yo soy un colaborador que hoy está y mañana no, no pasa nada. Pero también me ofende que de alguna manera, ese juicio de valor tuyo, se pueda hacer ver como que se mezclan el personaje y el trabajador, el profesional”.

Jorge Javier insistía: “Lo de hoy le da un toque de carácter al personaje, nos ayuda a conocerlo un poco más”.

Antonio David se compara con Maradona

Flores se comparaba entonces con Diego Armando Maradona: “Bueno eso es una opinión tuya. Con Maradona, después de su fallecimiento, era un grandísimo profesional y en su vida personal era un auténtico desastre pero eso no lo hace de menos como profesional”.

El presentador de ‘Sálvame’ se rió con la comparación. “Pero esta comparación cuál es”. El ex de Rociíto le dijo: “A ti te gusta de alguna manera, o yo lo intuyo, que por los pantalones se tiene que mezclar en el puesto de trabajo a la persona”.

"Con esta luz tienes más pinta de traidor que nunca"

“¿Crees que como persona no le has hecho daño?”, le preguntó Jorge, a lo que él insistió: “Es que no considero que haya traicionado a Canales ni que lo haya vendido por dinero. Yo no sé si Canales ha tenido una relación con esta chica o no”.

Jorge Javier le decía: “No te das cuenta que da igual que el problema no es ese” y le añadía: “Con esta luz tienes más pinta de traidor que nunca”. Flores le contestó: “A ti te pasa lo mismo porque compartimos la misma luz. Incluso tú vas tirando más a demonio por los reflejos del pelo”.