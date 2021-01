La "puñalada trapera" de Anabel Pantoja a Belén Esteban por un asunto de joyas

Belén Esteban regresó este lunes a Sálvame para desvelar por fin qué le ocurre con Anabel Pantoja. Era evidente que ambas llevaban semanas enfadas, pero aún no se había desvelado públicamente el motivo de este encontronazo.

La pasada tarde, finalmente, la 'princesa del pueblo' contó lo sucedido y dejó a todos atónitos, pues aunque pudiera parecer algo trivial, lo que le ha hecho la sobrina de Isabel Pantoja no es plato de buen gusto.

La "puñalada trapera y sucia" de Anabel Pantoja a Belén Esteban

La "puñalada trapera y sucia" de Anabel a Belén, tal y como lo definió Mila Ximénez, consistió en lo siguiente: Belén sacó una colección de joyas (su primera y única) con la misma empresa que Anabel, y ésta última llamó muy enfadada a los responsables de la compañía para pedirles explicaciones.

"Anabel llamó y les dijo que por qué sacaban una campaña de joyas conmigo, que entonces a ella no la iban a comprar", dijo Belén. "Les dijo '¿qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta que me va a quitar la clientela?'". Algo que a la de Paracuellos no le sentó nada bien, pues la sobrinísima quiso que la empresa dejara de colaborar con Belén para que no le hiciera competencia, y con el dinero, ya se sabe, no se juega.

"No me apetece hablar con ella porque yo la conozco y sé que se va a poner a llorar; yo voy a llorar, me va a dar pena… Yo quiero a Anabel con sus defectos y virtudes, igual que ella me querrá a mí, pero hay cosas que a una amiga no se le hacen”, dijo Belén.

"A mí eso me mata porque yo nunca hubiera hecho eso. Ese detalle tan feo", añadió la afectada.

Veremos cómo acaba esto. De momento Anabel no se ha manifestado al respecto.