La surrealista entrevista de Ana Rosa Quintana a la 'nueva' vecina conflictiva de Valencia: "No justice, no peace"

Ana Rosa Quintana ha vivido en 'El programa de Ana Rosa' un momento muy surrealista que se está haciendo viral, tras entrevistar a Georgina, una vecina conflictiva de un bloque de Tres Forques, de la que está harta la comunidad.

Según cuentan los vecinos, esta les hace la vida imposible y que no está bien de la cabeza ya que defeca en el ascensor, señala con sus propios excrementos las puertas de sus casas, les pone trampas en sus buzones, les insulta y les amenaza, entre otras cosas.

Georgina ha negado a la presentadora de Mediaset todas la acusaciones y ha asegurado que todo son injurias y calumnias contra ella. Además ha asegurado que es psicóloga.

Georgina es psicóloga y voluntaria pero no la dejan salir de España.(Parte 2/3). pic.twitter.com/P97rGJaEMr — 😷💬 (@fijatetu_) January 14, 2021

Rápidamente el vídeo se ha hecho viral ya que este caso ha recordado a las míticas vecinas de Valencia, Isabel y Vicenta, en la que la primera tenía que salir de su casa con bolsas de basura en la cabeza para evitar a su enemiga que le tiraba orines y productos de limpieza del hogar cuando veía que salía.

En momentos como estos, se está mencionando poco a las vecinas de Valencia.Todas unas visionarias... pic.twitter.com/kd1chC17us — izaskun (@IzaskunMonster) March 12, 2020

Ana Rosa considera que la mujer no está bien y necesita medicación

La vecina conflictiva explicó en el programa lo siguiente: "Aquí hay 28 pisos y mandan seis. Solamente mandan los propietarios, yo también soy propietaria, pero como está a nombre de mi hijo... Hasta se han enterado, porque la administradora les ha contado historietas que son secreto profesional, de que el piso esta a nombre de mi hijo y está en usufructo. No saben ni siquiera lo que es el usufructo y me quieren...".

Después Ana Rosa le preguntaba si vivía sola, algo que ella se tomó a mal. Después explicaba la mala situación económica por la que está atravesando: "Me tienen que traer la comida a casa y ya se me acaba el dinero porque no me atrevo a salir".

"El ascensor día y noche. Raca, raca. La puerta, pla, pla, pla. Los insultos que me dicen de zorra, puta, vieja, loca"

Después explicó que ha pedido ayuda a los servicios sociales, que le pagan las facturas. "Los servicios sociales me pagan hasta los gastos de escalera, que les tengo que pagar el ascensor día y noche. Raca, raca, raca, raca. La puerta, pla, pla, pla. Los insultos que me dicen de zorra, puta, vieja, loca. Yo tengo que pedir hasta la comida a domicilio".

Luego se producía un momento tenso entre Ana Rosa y la vecina conflictiva. "Georgina, usted que es psicóloga. Ha dicho antes que es psicóloga, ¿no?...".

Los momentos más tensos de la entrevista

La mujer le interrumpía: "Y sigue con Giorgina, que no me llamo Giorgina. Me llamo Ge-or-gi-na, nombre de Málaga. Es que claro.. empezamos mal".

Después explicó que sus ancestros son descendientes de "Juan Sebastián Elcano y de Afán de Ribera, de Sevilla". "Entérese un poquito, psicóloga, ¿quiere ver el carnet de Psicología?", le preguntó, a lo que la presentadora le respondió que no hacía falta. "Yo me creo perfectamente lo que nos dice", le dijo.

La vecina asegura que tiene una ONG en Dakar

La vecina explicó después que hay muchos vecinos inmigrantes "que no pueden testificar porque ya sabemos cómo está lo de los papeles".

Después continuó explicando: "Yo en mi casa he tenido hombres viviendo, solicitantes de asilo y refugio para que no les deportaran y entonces, 'soy una puta que tengo un burdel', y así andamos con las interpretaciones. Como pego cuatro gritos, que mi madre pegaba 48, pues entonces estoy loca y soy una... Pues oiga, si no le gusta... Yo desde luego me largo. Yo tengo un billete para Lisboa y para Dakar. Hago cooperación con Dakar pero no me deja salir la Guardia Civil".

"Quiero marcharme cuando antes pero no me deja marcharme la Guardia Civil"

Georgina se queja entonces de los obstáculos para salir del país por las medidas frente al coronavirus. "Nos está entrando todo por aquí, cuando a mí no me dejan salir, cuando resulta que las restricciones están en el aeropuerto de llegada, que en este caso es Dakar". "Quiero marcharme cuando antes pero no me deja marcharme la Guardia Civil", incidía.

A continuación explicó que lleva quince años en Dakar haciendo codesarrollo. "Tengo una ONG de codesarrollo que se llama Valencia Dakar", indicó. Ana Rosa le preguntó entonces: "¿Pero con qué dinero si no tiene para pagar las facturas? Como va a sustentar una ONG...".

Georgina se sintió ofendida con las palabras de Ana Rosa. "¿Ahora salimos con el dinero? ¿Me va a investigar mi economía? Pues con donaciones para los billetes. Yo pido donaciones concretas a amistades concretas para que me paguen un billete de 150 euros".

"No, no, aquí no habrá paz. No justice, no peace"

La presentadora trató después de pedirle que a ver si era posible tener tranquilidad entre los vecinos. "A ver si se consigue tener un poco de paz en esa comunidad...".

Sin embargo, la vecina tiene muy claro que no va a se así. "No, no, aquí no habrá paz. No justice, no peace. Así que usted preocúpese de cuáles son los derechos porque estas señoras no se conocen ni la ley. Aquí entran y salen a todas horas ni respetan el toque de queda. Ahora me han impedido cerrar la puerta con llave"

"Estoy amenazada de muerte y he tenido diez atentados porque soy política"

Después Georgina señaló que también era política. "Estoy amenazada de muerte y ya he tenido diez atentados porque soy política y no le voy a decir de que partido porque no salgo en la tele pero soy candidata al Parlamento Europeo desde 1999, búsquelo en el Boletín Oficial del Estado. Ahora, ¿qué me tengo que esperar al 24?".

"El 112 ya me lo han bloqueado porque llamo demasiado, molesto"

"Hablo inglés, alemán, ruso, iba a decir, francés, italiano entiendo, valenciano... qué pasa aquí, que quien no está capacitada no sale en al tele cuando es la hora de salir en la tele pero cuando llegan cuatro vecinos, que yo las tengo psicodiagnosticas, pero resulta que llamo al 112 y me dicen que soy una loca y llamo al 091 y ya ni me lo coge", denunciaba, para después añadir: "Ustedes no saben cómo vivimos en Valencia. El 112 ya me lo han bloqueado porque llamo demasiado, molesto".

"Igual que enferman los cuerpos, enferman las almas"

Tras la entrevista, Patricia Pardo y Ana Rosa han señalado que Georgina no está bien de la cabeza y tiene un problema de salud mental. "Seguro que fue una mujer brillante en su momento, pero necesita medicación y los servicios sociales la tienen desasistida desde el comienzo".

Ana Rosa reflexionó tras ello mostrando preocupación: "Igual que enferman los cuerpos, enferman las almas y las cabezas y esto es muy triste".