Ana Rosa carga contra Sánchez y le recuerda que estudió y trabajó en una universidad privada como parte de sus ministros

Ana Rosa Quintana ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este haya tildado a las universidades privadas de “chiringuitos”. La presentadora ha señalado que el líder del PSOE “se ha convertido en Georgie Dann al ritmo de ‘El chiringuito” y le ha recordado que él estudió y trabajó en una universidad privada. “Si aplicamos su propia teoría, cualquiera que estudie en 'un chiringuito' puede llegar a ser presidente”, ha señalado en su editorial de este martes 1 de abril.

Pedro Sánchez se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, una universidad privada que estaba adscrita a la Universidad Complutense de Madrid y desde 2024, a la Universidad CEU San Pablo. Después, Sánchez se doctoró en la Universidad Camilo José Cela, también universidad privada, donde presentó su polémica tesis, y también trabajó aquí como profesor.

Además, Ana Rosa, de 69 años, ha recalcado que “un 35% de los ministros” de su Gobierno también estudiaron en universidades privadas como es el caso de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Elma Saiz y Jordi Hereu. También es el caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no tiene una licenciatura oficial, ya que cursó sus estudios en una escuela de negocios privada, Escuela M&B, sin homologación oficial, donde obtuvo el Título Superior en Marketing y Administración de Empresas. Hace una semana también conocimos que ha añadido a su Currículum, un diploma en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), considerada la mejor universidad del mundo, que también es privada.

Por este motivo, Ana Rosa Quintana ha recordado a Pedro Sánchez su pasado en universidades privadas. “Si aplicamos su propia teoría, cualquiera que estudie en 'un chiringuito' puede llegar a ser presidente. Sánchez se licenció en una universidad privada, se doctoró en una universidad privada y fue profesor en una universidad privada”, ha comenzado diciendo hoy en su programa después de que el lunes, Pedro Sánchez anunciara durante un acto un real decreto para endurecer y regular los criterios para la apertura de este tipo de centros. Además, tildó a las universidades privadas de ser “chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a la educación superior”, señaló, para después añadir: “Una universidad no puede ser una máquina expendedora”. En su discurso, Sánchez hiso alusión, a la situación que hay en la Comunidad de Madrid y en Andalucía con estos centros.

Después, la presentadora de ‘El programa de AR’, ha señalado que parte del Gobierno de Pedro Sánchez, “el 35% de sus ministros, han estudiado en universidades privadas” como es el caso de “Albares, Marlaska, Saiz y Hereu”, que “estudiaron en centros de titularidad privada como Deusto, Navarra o Esade.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, una universidad privada fundada en 1886 por la Compañía de Jesús en Bilbao. En este mismo centro, también hizo la carrera de Derecho el socialista José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.

También es el caso de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra, una universidad privada que fundó el OPus Dei en Pamplona en 1952, y tiene un Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la misma universidad. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también obtuvo su título de licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Esade, una escuela de negocios privada fundada en 1958 y actualmente adscrita a la Universidad Ramon Llull, también privada. Además, Hereu también tiene un Master of Business Administration MBA por Esade.

Ana Rosa Quintana ha continuado diciendo: “El Gobierno y sus socios hacen Erasmus en Waterloo, pero catean en presupuestos, tienen unas cuentas que no han aprobado en el curso 2024 ni el 2025 y van a la repesca en 2026”. Después, ha señalado que “en España ya hay 46 universidades privadas frente a las 50 públicas porque no se crea ni un solo campus público desde 1998”.

Ana Rosa: "Es otra estrategia electorar para cargar contra Madrid y Andalucía"

La presentadora de televisión ha continuado arremetiendo contra Pedro Sánchez, de quien dice que su nueva estrategia es esta nueva batalla que ha iniciado contra las universidades privadas para ir fundamentalmente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ambos del PP. “Habla de la universidad pública como clave del ascensor social: ‘¿Sabes leer?’ Bueno, pues ya está. ‘¿Quieres dirigir una cátedra pública con la titulación de 'un chiringuito'?’, pues ya está. Todo indica que este nuevo debate es otra estrategia electoral para cargar contra Madrid y Andalucía con dos ministros como candidatos.

Ana Rosa también ha hecho alusión a las palabras que ya pronunció la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el domingo, durante la inauguración del Congreso Provincial del PSOE en Málaga, donde manifestó que “la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora” y acusó a los alumnos de estos centros de “comprarse el título”. “La candidata [María Jesús] Montero ya nos hizo un spoiler señalando que los 300.000 alumnos de la universidad privada, como su jefe, se compran los títulos. Ni siquiera dijo presuntamente, claro. Ya saben que ahora la cruzada de la vicepresidenta es la defensa de la presunción de culpabilidad”, ha indicado haciendo alusión a las polémicas declaraciones que hizo tras conocerse la absolución de Dani Alves de un delito de agresión sexual a una joven. "Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de las mujeres”, señaló la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

La presentadora también ha arremetido contra estas palabras de María Jesús Montero que han causado una gran polémica hasta el punto de que se ha visto obligada a matizar sus palabras después de que todas las asociaciones de jueces y fiscales emitieran un comunicado pidiendo respeto a la independencia judicia. “[Montero] ha conseguido lo nunca visto, que todas las asociaciones de jueces señalen que ha puesto en riesgo el Estado de Derecho. Desde el PSOE callan, de momento, temen el efecto boomerang, que les complique las imputaciones que tienen pendientes. Pero Montero insiste en redes... y eso que estudió en la universidad pública. Lo que natura [naturaleza] no da, Salamanca no presta”, ha finalizado diciendo Ana Rosa, en alusión a una frase que se le atribuye al escritor Miguel de Unamuno, antiguo rector de la universidad de Salamanca. Esta frase viene del proverbio latino, ‘Quod natura non dat, Salmantica non praestat’, que significa que una universidad no puede darle a nadie lo que le negó la naturaleza (caracteres), como es la inteligencia, la memoria o la capacidad de aprendizaje.