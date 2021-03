El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió este martes a 'El Hormiguero' y arrasó en audiencia, con un 22% de cuota y 3.880.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Se trata del cuarto mejor programa en cuota y del sexto más visto en miles de espectadores.

Lo cierto es que los datos no sorprenden, ya que Almeida despierta mucho interés tanto en la izquierda como en la derecha. En el programa, obviamente, trató temas políticos, pero también reveló intimidades, como las que te contamos a continuación.

Almeida confiesa lo que liga de verdad, cómo es su casa y qué usa para dormir

Nada más comenzar la entrevista, Almeida le hizo un guiño a Belén Esteban, al responderle a Pablo Motos que prefiere que ella hable bien de él a que lo haga Felipe González: "Que la princesa del pueblo hable de ti de ese modo es un logro...", aseguró entre risas pero convencido.

También, como no, respondió a la duda que tiene en vilo a media España: su situación sentimental. El alcalde del PP confesó que no tiene novia y que no entiende "la obsesión" por buscarle una. En cuanto a sus ligues, que son bastantes aunque él no lo reconozca, afirma que en su caso "la erótica del poder no ha funcionado" y que no usa Tinder, "ni ahora ni antes", ya que es un "clásico". Además, se mostró muy dispuesto a encontrar el amor y lo que surja, ya que bromeó con poner su número de móvil en pantalla.

Tan clásico es que, de hecho, duerme por las noches con un pijama a rayas y botones, como los señores de toda la vida. Se acuesta solo en su cama y en su nevera sólo hay sobres de ketchup, yogures, huevos y cervezas. "Mi piso es como uno de estudiantes", apostilló, tras revelar que sólo sabe cocinar "tortilla a la francesa" y que le sale muy buena. Lo cierto es que no le gusta nada la cocina y que sobrevive a base de latas.

Otro de los datos que confesó es que es un gran amigo de Esperanza Aguirre, a quien está muy agradecido por haberle fichado en su día para el Ayuntamiento, donde él, a veces, se echa unas siestecitas. "A veces juego con ella al golf, y los dos somos muy competitivos pero una vez le gané yo y no le gustó. Nos habíamos jugado cinco euros. Cuando acabamos le recuerdo que me los debe y me dio el billete pero marcado con 'pepito el cabrón'. Lo tengo enmarcado en casa", dijo, riéndose, después de afirmar que espera que la política salga indemne del proceso judicial en el que se encuentra y que él confía ciegamente en ella.

Almedia, ¿el eterno soltero?

Extraña que el político, de 45 años, no tenga novia. Es amable, carismático, romántico, inteligente... vale que la altura no es su fuerte (1,66 cm), pero lo compensa con su sentido del humor. Él ha dicho en varias ocasiones que querría novia formal, entonces ¿cómo es posible que siga soltero?

Según se cuenta, a Almeida no le faltan citas con unas y con otras, pero ninguna de estas quedadas va más allá. Quizá por falta de tiempo o quizá porque ninguna de sus conquistas le haya despertado un interés especial para seguir quedando. Sea como fuere, el alcalde está soltero, aunque él mismo juegue con su comentada soltería.

Cabe destacar que a Martínez-Almeida no se le ha conocido ninguna pareja nunca, y que tampoco tiene hijos. No obstante, desde que es alcalde se le ha relacionado sentimentalmente con Beatriz Fanjul (29), cabeza de lista por Vizcaya del Partido Popular. Unos rumores que cobraron fuerza el pasadodía de San Valentín, cuando ella subió una foto con Almeida que parecía indicar lo que todos sospechaban: que eran pareja.

Sin embargo, los protagonistas de la historia siguen afirmando a día de hoy que solo son buenos amigos y que se conocen desde hace años. Él ha dicho en varias ocasiones que si estuviera con Bea no tendría problema en decirlo públicamente. Y todo apunta a que es cierto.

Soltero de oro, y de verdad

Es curioso que Almeida juegue con su "soltería de oro", sobre todo porque le va muy bien económicamente. Su sueldo alcanza la cifra de 103.667 euros al año, lo que le convierte en el alcalde mejor pagado de toda España.

Y en cuanto a sus bienes y rentas, tiene participaciones en cuatro inmueblesy otras tres casas en propiedad en Madrid, dos de ellas recibidas por herencia. Además cuenta con un Mercedes Benz Clase A y una moto Yamaha Nmax, sobre la cual es habitual verlo por las calles de la capital. En cuanto a sus cuentas en el banco, ascienden a más de 75.000 euros en total.