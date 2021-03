El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue entrevistado este martes en el programa de 'El hormiguero', presentado por Pablo Motos.

Era la primera vez que el político del Partido Popular (PP) pisaba el plató y había una gran expectación no solo por todo lo acaecido en Madrid en los últimos meses tras la crisis por la pandemia del coronavirus sino también porque es un personaje carismático que se involucra en sus entrevistas y actos que preside.

Le hemos visto demostrando sus habilidades con la pelota jugando al fútbol, -aunque acabó metiéndole un balozano a un niño al tratar de meter un penalti-, patinando sobre hielo mientras empujaba un trineo en el que iba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o bailando la canción 'Jerusalema' junto a los Reyes Magos y Andrea Levy.

Almeida fue generoso y presumió de sentido del humor. Contó varias anécdotas que despertaron las risas de Motos y el público y se involucró en las diferentes pruebas que le puso el programa, como recitar de memoria y a toda velocidad los artículos de la Constitución o cantar 'Hey!', de Julio Iglesias junto a Carlos Latre, que le imitó tan bien y se parecía tanto, que provocó las risas en el alcalde nada más verle.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida se ríe a carcajadas al ver a Carlos Latre imitándole (Atresmedia).

Almeida arrasa en audiencia

Todo esto llevó a que el alcalde de Madrid arrasara en audiencia. Fue el programa más visto del martes, con un 22% de cuota y 3.880.000 espectadores, según los datos ofrecidos por Barlovento Comunicación.

De este modo se convierte en el cuarto mejor programa en cuota y el sexto más visto en miles de espectadores.

Estos datos sumados a que Antena 3 Noticias 2 fue el informativo más visto, con el 22,8% de share y 3.803.000 espectadores de audiencia media, han llevado a que la cadena registre el mejor dato de toda la temporada con un 16,7% de cuota de pantalla, su mejor resultado diario de los últimos tres años.

Almeida hablando bien de Belén Esteban, haciendo un llamamiento a la responsabilidad en pandemia, pidiendo una novia y terminando la entrevista recitando de carrerilla la Constitución. Con mucho sentido del humor, no le ha hecho falta nadie para montar su show. #AlmeidaEH pic.twitter.com/UEz35ibPKR — Marta Marcos (@MartaMarcos5) March 2, 2021

Después la novela turca 'Mujer', de Antena 3, logró liderar su franja de emisión en la noche del martes 2 de marzo, con una media del 18,6% de cuota y 2.208.000 espectadores.

Mientras tanto, su mayor rival, Telecinco, ofreció una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones: Hay más imágenes'. El espacio obtuvo un 10,9% de share y 1.933.000 espectadores. Después emitió un capítulo de la serie 'Love is in the air', que obtenía un 13,4% de cuota y 1.553.000 espectadores.

Pablo Motos y José Luis Martínez-Almeida, en El hormiguero.

Almeida supera las entrevistas de Casado y de Iglesias

La entrevista de José Luis Martínez-Almeida superó en audiencia a las entrevistas de otros políticos como Pablo Casado, Pablo Iglesias o Albert Rivera, que pasaron por 'El hormiguero' en el año 2019, en plena campaña electoral.

Sin embargo, no logró superar a Santiago Abascal, que consiguió un 23.5% de cuota de pantalla y 4.049.000 de espectadores.

El líder de Vox cosechó el segundo mejor dato histórico de cuota de pantalla de 'El Hormiguero' tras la entrevista que concedió Isabel Pantoja tras su salida de prisión, -era su primera reaparición pública-. Después de Pantoja, el más visto fue el de Bertín Osborne y luego Abascal.

Por su parte, la entrevista del líder del PP tuvo un 14% de audiencia, logrando reunir ante la televisión a 2.049.000 espectadores (11,7 por ciento). Albert Rivera, el exlíder de Ciudadanos, le superó, obteniendo un 16.7% de share y 3.051.000 espectadores. 2.458.000 espectadores de media, con un 14,3% de cuota

El que tuvo peores datos fue el líder de Podemos. Fue la entrevista menos vista con 12.5% y 2.435.000 espectadores.

Almeida también está por encima del dato que obtuvo Íñigo Errejón de Más País, que obtuvo 2.089.000 seguidores con un 11,5 por ciento.

Muy fan de Almeida. pic.twitter.com/7g7yKad7Uu — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 2, 2021