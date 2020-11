Alejandra Rubio, hija de Terelu, cambia de 'look': atención a su nuevo color de pelo

Alejandra Rubio (20), hija de Terelu Campos (54), ha ido ocupando un puesto destacado en la televisión poco a poco. Es habitual verla en programas de corazón de Telecinco, como 'Viva la vida', a pesar de que a su madre no le gusta mucho.

Terelu quería otra vida para su hija, pero finalmente ella parece haber optado por el faranduleo. Una decisión que no sorprende, ya que Alejandra daba mucho que hablar siempre, sobre todo por su aspecto, al que ahora le ha dado un giro radical.

Alejandra Rubio cambia el negro por el pelirrojo

La hija de Terelu Campos confesó ya en octubre que quería hacerse algo diferente en el pelo y que tenía pensado recuperar su tono de pelo natural, más rubio y claro que el negro azabache que ha lucido en los últimos años.

Sin embargo, al final la joven se ha decantado por un pelirrojo subido de tono. Así ha sido vista hace unos días paseando por Madrid:

Así lucía antes de su cambio de 'look':

Un físico y una apariencia siempre cuestionada

Al margen de su pelo, que dará mucho que hablar (a nosotros nos gusta como le queda), Alejandra Rubio lleva años soportando que la gente la critique por su peso. Un tema que ella misma quiso zanjar a través de las redes sociales el pasado abril.

“En su día se habló mucho de que yo tenía anorexia y que en mi Instagram incitaba a mujeres y niñas a que tuvieran un cuerpo como el mío. Pasé semanas muy triste. No quería salir a ningún lado, no quería hacer nada porque fue un shock para mí", comenzó diciendo.

La nieta de María Teresa Campos es muy delgada, pero es su constitución: "Peso 43 kilos, estoy ahí, es mi constitución. (...) Estoy engordando mogollón estos días, menos mal, tengo que coger peso. Yo como y soy una niña sana".

Además, aprovechó para lanzar un mensaje: "No está bien meterse con la gente por su físico. Da igual si está más rellenito o más delgadito. A mí no me gusta y personalmente nunca lo he hecho”, explicó.