Albert Rivera en 'Mi casa es la tuya': de cómo conoció a Malú a los rumores de su relación con las drogas

Bertín Osborne ha viajado a laAxarquía malagueña para entrevistar a Albert Rivera. Diez meses después de su dimisión, el expresidente de Ciudadanos ha revelado los motivos que le llevarona tomar esa decisión y ha comentado cómo fueron los inicios de su relación con Malú y los rumores que le relacionaron con las drogas.

Así, Albert ha recordado los mejores momentos vividos en el mundo de la política y la vida pública, pero también los más amargos y las relaciones de amistad que se ha llevado del mundo al que ha pertenecido durante años. El expolítico ha desvelado sus mayores pasiones, sus miedos, sus inquietudes y se ha abierto en canal, ahora que puede hacerlo sin tapujos.

Albert Rivera y Malú, una relación muy mediática

La pareja se convirtió en noticia bomba hace algo más de un año cuando saltó a los medios la información que a muchos costaba creer: el político y la cantante habían comenzado una relación. Y meses más tarde, volvían a ocupar todas las portadas alanunciar en sus redes sociales que iban a ser padres.

"Nosotros éramos amigos de antes, nos conocíamos, somos de la misma generación y a mí me encanta la música, pero luego yo rompí mi relación y me quedé solo, ella también estaba sola y ahí surgió. Fue lo típico que piensas, 'esto no puede pasar, es un lío de narices', pero cuando uno se enamora de alguien y es mutuamente rompe muchos tabúes. Cuando quieres a alguien y crees en algo, no hay quien lo pare", ha revelado Albert.

Desde el inicio de su relación, se han visto sometidos la presión mediática. El expolítico ha explicado que incluso al comienzo sintieron cierto vértigo al imaginar la repercusión que tendría y ha confesado que han tenido que aguantar que sus madres sean perseguidas por los periodistas o que se inventen mentiras sobre ellos. "Nos han perseguido hasta cinco coches de paparazzi cuando vamos al médico con mi hija Lucía", ha confesado. "Lo mejor de todo es que mi hija Daniela se lleva genial con Malú", ha añadido.

Pero además, Albert ha expresado cómo se sintió cuando le relacionaron con las drogas. El bulo de que el expresidente de Ciudadanostonteaba con sustancias corrió como la espuma y las redes sociales se llenaron de publicaciones y memes que hicieron auténtico daño a él y a su familia. "Nunca he probado eso, mi tío murió por la droga", ha respondido tajante.

Ha sido precisamente María Jesús, la madre de Albert, quien ha explicado que, pese a que durante años tuvo que soportar los ataques a su comercio en Granollers, Barcelona, lo más difícil de esa etapa fue sin duda tener que escuchar los comentarios que se hacían sobre su hijo: "Me han dolido muchas cosas, pero lo que más cuando le acusaron de cosas que no son ciertas, no se puede caer tan bajo".

En cuanto a su dimisión, Albert ha reconocido que lo dejó porque "no era feliz". "Si no llegaba a ser presidente del Gobierno no tenía sentido para mí seguir, en la vida yo no sé hacer nada sin ilusión", ha confesado. "Malú me apoyó, me entendió y al final ella es una persona que es muy exigente consigo misma y que viene al igual que yo del éxito y de picar piedra. Sabe lo que es currar y lo entendió perfectamente", ha añadido.

La 'pulla' a Pedro Sánchez

El predecesor de Inés Arrimadas en el partido naranja ha aprovechado para dar un hachazo a Pedro Sánchez por su famosa cita de "no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno": "Yo quería mirarme al espejo y dormir tranquilo cada día. Lo he hecho toda mi vida, he dormido como un lirón y ahora duermo muy tranquilo, hay uno por ahí que dice que no duerme así con algunos en el Gobierno, yo duermo como un lirón".

"Duermo tranquilo porque cuando saco 10 escaños y tengo 57 y hay un fracaso, yo no le he hecho la culpa al secretario de comunicación o al otro, los líderes no solo están para echarse fotos, están para decir que este es mi resultado. Estaba harto de ver a los líderes excusarse", ha recalcado Rivera.