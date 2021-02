A Alba Carrillo no le puede ir mejor últimamente. A su trabajo como colaboradora en el debate de La isla de las tentaciones se suma la buena salud de la que goza su relación con el periodista de Telecinco Santi Burgoa.

Ambos comenzaron a salir en verano de 2019 y desde entonces han ido despacito y con buena letra, hasta tal punto de que ella se ha comportado como no lo suele hacer, pues no ha hablado apenas nada de su relación en la pequeña pantalla. (Recordemos que Alba saltó a la fama por ser la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López, y por hablar de sus amores y desamores en televisión).

Esta regla, no obstante, la ha roto este lunes por una buena causa: mandar un mensaje de felicitación de cumpleaños a su amorcito en directo.

Alba Carrillo le manda un mensaje a su novio en directo (para sorpresa de todos)

Este martes, Santi Burgoa cumple 37 años y Alba ha querido felicitarlo en directo en El debate de las tentaciones, una vez que pasaron las 12 de la noche del lunes.

"Voy aprovechar porque como hablamos de ‘La isla de las tentaciones’ y del amor quiero decirle felicidades a Santi, que es su cumple. Te quiero, guapo", ha dicho Alba Carrillo, muy tímida, algo raro en ella.

Este mensaje sorprendió a todos, ya que, como decíamos, Alba está siendo de lo más discreta con este noviazgo, que igual acaba en boda, pues como ella misma dijo en el mencionado programa, "Santi ya está para casarse", refiriéndose a la edad pero dejándolo caer como quien no quiere la cosa.

"El hombre más especial"

También ha querido felicitar a su chico a través de su perfil de Instagram. "Felicidades al hombre más especial que conozco! Te quiero, Santi Burgoa", ha escrito la modelo junto a dos fotos de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

¡Qué bonito es el amor cuando es correspondido!