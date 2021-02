Adara Molinero y Marta Peñate, a gritos y empujones en plena calle: "Te voy a arrastrar"

Adara Molinero, exconcursantes de 'Gran hermano' y Marta Peñate, exparticipante de 'GH' y de 'La isla de las tentaciones 2', han protagonizado una fuerte pelea en una calle cercana a la Gran Vía de Madrid y ante la mirada atónita de decenas de personas.

Las dos jóvenes llegaron a las manos y hubo insultos, golpes y hasta empujones, tal y como ha relatado Amor Romeira, exgran hermana, en el programa 'Socialité', de Mediaset.

La canaria comenzó relatando a través de una llamada de teléfono: "Adara y Marta se enfrentan cara a cara en pleno centro de Madrid, el destino quiso que se encontraran face to face en Madrid, cerca de la Gran Vía".

Después continuó diciendo: "Adara en el momento en el que la vio, fue a por ella y la dijo de todo lo que te puedas imaginar: hija de melocotón, que voy a ir a por ti, te voy a arrastrar...".

Romeira también contó cómo transcurrió la pelea a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.

¿Por qué se llevan tan mal?

Adara y Marta no se llevan nada bien. La guerra entre ellas comenzó hace tiempo cuando comenzaron a lanzarse críticas mutuamente por los platós de televisión y las redes sociales tras su participación en los realities en los que han participado. Desde entonces, no se aguantan y su odio ha ido a más hasta llegar a las manos al verse.

Amor explicó después que Adara, expareja de Hugo Sierra, estaba desatada y ni siquiera hacia caso a la persona que iba con ella y que trataba de tranquilizarla. "El amigo de Adara le estaba diciendo: 'por favor, tranquilízate, que ella está yendo de buenas, está hablando normal".

Amor asegura que Adara le amenazó a Marta: "Eres una hija de... Te cojo y te mato"

Sin embargo, según la versión de Amor, Adara comenzó a amenazar a Marta y a gritarle: "Que no me tranquilizo, que esta me ha hecho mucho daño, que eres una hija de tal... que no sé cuantos, que te cojo y te mato".

Según Amor, su amiga trató de calmarla también. "Marta en todo momento diciéndole: 'relájate, vamos a hablar las cosas, no entiendo por qué vienes así", relató para después indicar que Adara seguía violenta contra la canaria, expareja de Lester Duque. "De arreglar las cosas nada porque te pienso hundir, porque te voy a arrastrar.Una pelea sin precedentes".

Todo esto ocurrió delante de varios testigos que se encontraban en la calle. "Todo esto delante de todas las personas que estaban cerca de una de las bocacalles que dan a la plaza de la Luna, de Gran Vía. Todo el mundo anonadado viendo como Adara, como ya la vemos hacer en los realities, gritando y enfrentándose cara a cara a Marta, incluso llegándole a empujar".

Marta: "Cuando me empujó Adara, puse el móvil a grabar"

Marta Peñate también ha dado la versión de lo sucedido a través de Instagram. "Había muchísima gente, por eso le decía: 'relájate, para un poco, que nos están viendo, nos van a grabar...".

Luego explicó que Adara llegó a las manos: "Cuando me empujó, puse el móvil cabreadísima, la llamé flipada y de todo para que no me empujara y para decirle que estaba grabando, luego me cabreé".