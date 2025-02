De intérprete de éxito a Only Fans: el actor de Los Serrano en tratamiento por adicción

Son muchos los que sueñan con ser famosos y saltar a la fama. Amantes de la música, jóvenes admiradores de grandes futbolistas o figuras del deporte, o aspirantes a grandes actores e intérpretes. Pero al llegar al estrellato, son muchas las consecuencias que previamente no se barajaron. Al mirar hacia atrás, es sencillo recordar a grandes promesas, jóvenes estrellas que triunfaron en el más alto nivel y que, finalmente, no supieron gestionar la situación. La fama y el dinero entrañan importantes riesgos, entre los que suelen sobresalir problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, además de la adicción a las drogas.

En España son muchas las series que han destacado sobre las demás lideradas y protagonizadas por jóvenes y adolescentes. Física o Química es uno de los ejemplos más sencillos y destacados, tanto es así que actualmente ya produce una nueva versión, con nuevos alumnos y caras conocidas entre los profesores del instituto Zurbarán de Madrid. Además, Los Serrano es una de las producciones más destacadas en la historia de la televisión española. Sus capítulos de alrededor de hora y media reunían a una media de 5 millones de españoles en sus televisores. Ahora, un actor con papeles en estas dos producciones, ha alzado la voz tras permanecer varios años en la sombra, reconociendo estar en tratamiento por adicciones.

De actor de éxito a Only Fans

Adrián Rodríguez fue uno de los rostros más famosos de la televisión en la década de los 2000. Con papeles como DVD en Los Serrano y David en Física o Química, el actor no supo gestionar el éxito de las producciones y, tal y como ha explicado en el programa de Ana Rosa, entró en una espiral de alcohol, fiestas y drogas. "Empecé muy joven en todo este mundo, yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás”, señalaba a la presentadora de Telecinco. “Uno intenta hacerlo lo mejor que puede pero existe un vacío que no puedes llenar cuando todo el mundo te conoce por la calle”, reconocía en el programa.

Así, a partir de este momento han sido pocas las producciones en las que ha participado Adrián Rodríguez. Entre sus papeles se encuentra el de El Chiringuito de Pepe, su participación en Supervivientes 2018 o el concurso de talentos infantil Pequeños gigantes. Por todo ello, tras pasar de tenerlo todo a no tener nada, Rodríguez se vio obligado a vender algunas de sus propiedades y a acudir a OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos. “¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans?", preguntaba en el programa mientras reflexionaba sobre su recorrido y situación actual.

Finalmente, el actor ha puesto el foco en su problema de adicción a las drogas. Así, afirma que el peor momento llegó tras su paso por Supervivientes, el reality estrella de Telecinco. Califica su situación en aquel momento como “insostenible”. "Pedir ayuda es un paso que cuesta mucho porque he estado muy expuesto. Llegó un momento en el que la cabeza se me iba y la adicción iba a más. Al final pedí ayuda hace dos años”, ha explicado. Además, también afirma que el proceso aún no ha terminado para él. “No se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad", señala.