Deja 'La que se avecina' tras 12 años por sentirse como un “funcionario”

'La que se avecina' es una de las series españolas con mayor éxito y seguidores del momento. Tras 17 años provocando risas y reuniendo a millones de personas en sus pantallas para ver las nuevas aventuras de personajes tan icónicos como Antonio Recio o Fermín Trujillo, la producción continúa sorprendiendo a los telespectadores con nuevas tramas, personajes y localizaciones. Pero ahora, uno de sus actores más icónicos dice adiós a la serie tras 12 años formando parte de ella.

El actor en cuestión es Fernando Tejero, conocido por su papel como Fermín Trujillo. A sido él el que recientemente ha optado por anunciar su decisión: dejar de formar parte de la producción para dar paso a una nueva etapa en su carrera profesional. "Yo ya no sigo en 'La que se avecina'", ha afirmado. "La vida es una etapa, y yo siento que ya del personaje de Fermín está todo contado", señala de forma seria pero segura. Los fans no han tardado en reaccionar tras ver el anuncio en las redes sociales, todos ellos lamentando la pérdida de uno de los personajes más queridos de la producción.

"Me siento un poco funcionario"

"Quiero hacer otras cosas, yo soy un actor que si me paso mucho tiempo haciendo lo mismo, me siento un poco funcionario", ha explicado el cordobés, a lo que ha añadido posteriormente "con todo el respeto a los funcionarios". En busca de encontrar nuevos caminos y desarrollar su carrera, el actor de películas como 'Modelo 77' o la famosa serie 'Aquí no hay quien viva' escogió la carrera de la interpretación para "vivir continuamente otras vidas".

Fernando Tejero deja #LaQueSeAvecina tras 12 años en la serie.



"Yo ya no sigo en #LQSA ... Yo creo que la vida son etapas y que yo siento que ya del personaje de Fermín está todo contado" pic.twitter.com/ivrOpY7ENl — M ? (@casasola_89) February 6, 2025

Finalmente, el actor ha hablado de sus futuros proyectos y obras en las que participará. Realizar obras de teatro, formar parte de la segunda temporada de Los Farad para Amazon, y la escritura y dirección de un corto, además de formar su propia compañía de teatro. "Estoy en otro momento de mi vida, y yo encantado de haber estado en 'La que se avecina'" durante las siete temporadas en las que ha formado parte del cast.