Todo a punto para el MWC25

El Talent Arena, un espacio abierto al público, reunirá a más de 200 expertos que compartirán sus perspectivas sobre el avance de la tecnología y la innovación. Entre los participantes destacan figuras como Steve Wozniak, cofundador de Apple; Garry Kasparov, excampeón mundial de ajedrez y defensor de la IA; y Sarah Novotny, experta en código abierto y ex trabajadora de Microsoft Azure Office.

Con el Talent Arena, la edición 2025 del MWC será la más grande hasta la fecha, sumando la dimensión del talento al congreso, ya un referente tanto para la industria como para las startups.

El Ayuntamiento estará presente con el Barcelona International Welcome Desk, el servicio municipal de atención al talento internacional. Este contará con un auditorio de 40 plazas, donde se llevarán a cabo diversas presentaciones, y se ofrecerán conferencias sobre temas como el futuro del microchip, la salud digital y la computación cuántica.

También participarán iniciativas como la IT Academy de Barcelona Activa, que forma a estudiantes en desarrollo web y big data; el proyecto 42 Barcelona, de la Fundación Telefónica, que promueve la programación con una metodología innovadora; y XTalento, una iniciativa de la Fundación ONCE y el Ayuntamiento para ofrecer formación digital a personas con discapacidad.

BEAT Barcelona celebrará su cuarta edición

El espacio de afterwork oficial del congreso, accesible para todos los asistentes, se consolidará como el lugar de encuentro por excelencia, combinando contenidos, networking, música y gastronomía con el carácter y posicionamiento de la ciudad.

Ubicado en una zona exterior de 1.600 metros cuadrados en los jardines interiores del Hall 8, cerca de la entrada del 4YFN, el diseño floral será obra del Instituto de Formación Profesional de Medio Ambiente del Bon Pastor. El espacio contará con un ágora para sesiones sobre robótica audiovisual, economía azul, despliegue del 5G en la ciudad, tecnologías cuánticas, entre otros.

Habrá programación musical diaria que fusionará sonidos globales y ritmos locales, con la participación de los principales DJs de las salas de fiesta barcelonesas.

35 startups locales en el 4YFN

Barcelona Activa tendrá de nuevo un espacio propio en la undécima edición del 4YFN (Four Years From Now), donde impulsa nuevos proyectos a través de conexiones, visibilidad y oportunidades de inversión. El stand municipal de 200 metros cuadrados contará con un ágora, el Barcelona International Welcome Desk, un Laboratorio UX y un showroom con proyectos innovadores de tres startups barcelonesas.

Además, Barcelona Activa acompañará a otras 32 startups en el Espacio Village, reforzando su rol como partner estratégico de las empresas emergentes tecnológicas, especialmente en sus primeras fases.