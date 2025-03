El Gobierno aprueba el nuevo plan técnico de TDT para adjudicar un nuevo canal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) que permitirá emisiones de mayor calidad en 'ultra alta definición' (UHD) y deja hueco para un nuevo canal estatal, cuya licencia saldrá a concurso próximamente.



Se trata de un real decreto, según el cual habrá una redistribución en la organización de los canales de televisión de ámbito estatal, que hace que quede libre una parte de la capacidad para el nuevo canal de ámbito estatal, cuya licencia saldrá a concurso próximamente. En cualquier caso, no se pierde ninguno de los canales existentes.



El real decreto establece el marco jurídico y técnico para introducir en el servicio de la TDT de cualquier ámbito territorial (estatal, autonómico y local) la tecnología de transmisión DVB-T2 que generalizará las emisiones con calidad de ultra alta definición (UHD), según ha indicado el Ministerio para la Transformación Digital.



Tras la incorporación del estándar de alta definición, que terminó en febrero de 2024, este plan permitirá a la ciudadanía tener emisiones con mejor calidad y a los prestadores de TDT competir tecnológicamente con otras plataformas o servicios audiovisuales que utilizan otras redes de transmisión, como el satélite o la televisión por internet, según el Ministerio para la Transformación Digital. La tecnología DVB-T2 es utilizada en la mayoría de las emisiones de los estados miembros de la Unión Europea y permite realizar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, añade.

Un plan consensuado con el sector

El plan ha sido debatido y consensuado con el sector desde el mes de junio del año pasado, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, en la que ha señalado que casi todos los países europeos ya utilizan la tecnología UHD.



"Cada vez que ha habido en nuestro país un avance tecnológico en esta materia, se ha aprobado un plan nacional. Sucedió cuando se pasó del sistema analógico al digital y ahora estamos en el momento del cambio de la alta definición a la ultra alta definición", ha puntualizado la portavoz del Gobierno.



El nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT mantiene las mismas redes de televisión digital terrestre y las desconexiones territoriales que existían en el Plan técnico.

El proceso se hará en dos fases

El objetivo de la primera fase es favorecer la implantación de la tecnología y que los ciudadanos empiecen a recibir de manera regular canales de TDT de ámbito estatal con calidad UHD. Estos canales UHD emitirán contenidos simultáneos que ya se emiten en otros canales, por lo que los ciudadanos no dejarán de recibir ningún canal o contenido.



En esta fase inicial se llevará a cabo la adaptación del parque de receptores de TV para recibir tecnología de transmisión DVB-T2 y emisiones en calidad UHD. Cuando el parque de receptores de televisión digital terrestre esté suficientemente adaptado, se iniciará la segunda fase, que implicará la implantación global de la tecnología DVB-T2 y la calidad UHD en todos los servicios TDT.



Para garantizar esta adaptación paulatina del parque de receptores, el nuevo Plan Nacional fija fechas concretas a partir de las cuales los equipos receptores que no reciban emisiones con estos estándares técnicos no podrán ser comercializados.