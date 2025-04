El peligro de tener la IA en Whatsapp: cómo la puedes eliminar

Herramientas como Gemini y ChatGPT ganan presencia a nivel internacional, pero son muchos los que se posicionan en contra de la inteligencia artificial -IA-. A pesar de que en los últimos años este tipo de tecnología ha ganado terreno, lo cierto es que los hay muy reacios a ello, ya que los datos que recaba y su forma de actuar aún escapa al control de los usuarios. Así, la última de las aplicaciones a las que ha llegado es WhatsApp.

Los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea -que ascienden a alrededor de 3 millones- han visto como recientemente ha llegado la inteligencia artificial a sus chats y conversaciones. Meta se sube al carro de la IA con un chatbot al que es posible hacerle peticiones y consultas de todo tipo, al igual que ocurre con el resto de herramientas ya conocidas.

La IA de WhatsApp

Si bien es cierto que miles de personas ya utilizan la herramienta sin necesidad de entrar en Google y acceder a ChatGPT u otras herramientas de este estilo, los hay que optan por eliminar la IA de Meta. Es posible desactivar la conversación con el chatbot de Meta de una forma muy sencilla. Basta con mantener pulsado el chat -en el caso de Android- o deslizar hacia la izquierda para los usuarios de iOS. Posteriormente quedan dos pasos para finalizar el proceso:

• En Android habrá que seleccionar la papelera, y en iOS pulsar “Más” y “Eliminar”

• En ambos casos habrá que confirmar eliminar la conversación

Finalmente, es importante destacar que esto tan solo permite eliminar la conversación de la aplicación, pero la herramienta continúa estando presente en WhatsApp y lista para ser usada en caso de que el dueño de la cuenta de la app cambie de opinión. Para ello, el botón de acceso a la IA continuará presente, y con tan solo clicar en él la conversación con el chatbot volverá a estar disponible.

El peligro que entraña la IA

La introducción de la inteligencia artificial en la aplicación entraña diversos riesgos, que comienzan por la privacidad. La información compartida con el chatbot no está protegida por el cifrado utilizado en WhatApp, lo que significa que Meta podrá acceder a estos mensajes. Pero esto no queda aquí. No contar con cifrado también hace más vulnerable al usuario a sufrir ataques y filtraciones.

Otros riesgos y peligros de la IA para los usuarios es el de confiar demasiado en la información que facilita, pues esta puede ser inexacta o estar poco actualizada. Además, cada vez se habla más del impacto medioambiental que tienen este tipo de herramientas, que consumen mucha energía. Finalmente, el acceso rápido y sencillo a información -no demasiado fiable- reduce la capacidad de investigación del usuario, así como la rigurosidad del contenido y el interés por aprender.