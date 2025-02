Hace unos días este periodista recibía el encargo de sus jefes de buscar, si es que existía, un experto en Inteligencia Artificial (IA) en España o en Europa que pudiera mirar de tú a tú a Elon Musk. Es posible que cualquier perfil con mínimos conocimientos de esta área sepa más que el fundador de Tesla, puesto que su fuerte son los negocios y el emprendimiento, pero inferí en la petición que lo que se me reclamaba era alguien que fuese capaz de impulsar una IA capaz de competir con ChatGPT (Sam Altman), DeepSeek o Grok (Elon Musk).

Europa adolece de una plataforma de IA de relevancia. Es lo mismo que en el caso de las redes sociales o las grandes empresas tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Microsoft...). Parece que, una vez más, hemos perdido otro tren. Vamos por detrás. Dependeremos de la algoritmia que desarrollen China y Estados Unidos.

El caso es que tomé el móvil con la intención de abrir la agenda, pero apareció el icono de ChatGPT en la pantalla del terminal y se iluminó una lucecita. Por qué no. Abrí la app y pregunté: ¿Quién es el español que puede mirar a los ojos a Elon Musk a la hora de defender los intereses de la UE?

La respuesta fue la siguiente: Sergio Álvarez-Teleña. Miel sobre hojuelas. Después de algunas llamadas, varios actores acreditados del mundo de la IA en España aseguran que la respuesta no va mal encaminada. Hace más de un lustro este periodista lo entrevistaba tras conocerlo en un evento de la firma Panasonic. Doctor en Inteligencia Artificial, es nacido en Asturias y el destino, caprichoso, le ha llevado a vivir a metros de donde lo hace el cantautor Víctor Manuel junto a Ana Belén, en una conocida zona del centro de Madrid.

Habla una jerga curiosa. Mezcla palabras en inglés con expresiones asturianas sobre la base del español con el que se comunica cualquier chaval de barrio. De camino a su llamada de teléfono he ampliado la pregunta. Quiero que ChatGPT me explique su perfil en comparación con otros gigantes de la industria.

"Sergio Álvarez-Teleña ocupa una posición única en comparación con titanes tecnológicos como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Sam Altman. Si bien cada figura representa una faceta diferente de la innovación tecnológica y la influencia global, el enfoque multidisciplinario de Álvarez-Teleña combina la teoría de Inteligencia Artificial de vanguardia, la ciencia aplicada y el liderazgo en regulación, lo que le brinda una ventaja distintiva en áreas donde la tecnología se cruza con la gobernanza y el impacto social a largo plazo".

Teleña es Doctor en Inteligencia Artificial por la University College London. Cuesta encontrar una formación como la suya entre el alto tejido empresarial español, ávido de perfiles directivos en cuyo cargo puedan aparecer las palabras "Inteligencia Artificial". Solo eso, sin mñas fondo. Él creo una empresa basada en esta tecnología (SciTheWorld) y desde hace años vive de ella, junto a su mujer y cofundadora, la también asturiana Marta Díez-Fernández. Ese es quizá el mejor currículum posible. Vivir del conocimiento que uno dice conocer. Lo dicho, cuesta encontrar perfiles dentro del Ibex 35 que se hayan ganado el pan con la IA pese a ocupar cargos de relevancia en grandes empresas en este ámbito de actividad. La labor de SciTheWorld es asesorar organizaciones -muchas ellas del manido Ibex- para la implementación de algoritmos de Inteligencia Artificial que mejoren sus procesos. Llevan en torno a una decada haciéndolo. Y no fue necesidad: Teleña trabajó para compañías como BBVA, Banco Santander o Morgan Stanley, pero prefirió emprender su camino.

Finalmente, Teleña recoge la llamada y disparo una batería de preguntas. Todas se enfocan a lo que debería hacer Europa para tratar de coger ese tren que ha partido, el de la Inteligencia Artificial (piensen las plataformas de IA que han consultado en el último mes y su procedencia). Sortea la mayoría de ellas. Las gambetea. Solo hay una: "Se necesitan perfiles que realmente sepan de IA para que la Unión Europea pueda competir con Estados Unidos".

El problema es que en los pasillos de Bruselas la burocracia es una gigantesca mancha de aceite que se lo come todo y no para de extenderse. "Quienes están elaborando la estrategia en materia de Inteligencia Artificial en el viejo continente no tienen ni idea de Inteligencia Artificial. Esa es la paradoja. Están puestos a dedo", explica a Vozpópuli una fuente no oficial de la Comisión Europea que prefiere no aparecer en este artículo. "Todo se centra en regular, lo que impide el desarrollo de empresas que puedan competir con ChatGPT o DeepSeek. Ya lo hemos visto antes con las tecnológicas. EUU tiene a Google, Microsoft y Facebook. Europa solo a Spotify y hasta no hace mucho daba pérdidas".

La regulación, el caballo de batalla

El patín de la app de la agenda telefónica sube y baja hasta que se detiene en otro contacto. La siguiente llamada es para Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en el Instituto de Empresa. A la misma pregunta que se le ha hecho a ChatGPT contesta que la esperanza en Europa es el joven francés Arthur Mensch, CEO de Mistral. Puede que el nombre no les suene, pero su IA logró hace poco más de un año casi 500 millones de euros de financiación para alimentar el crecimienro de un innovador motor de inteligencia Artificial.

La conversación deriva en lo de siempre. Los problemas de la regulación en Europa para que las empresas puedan innovar y hacer negocio. Un obstáculo que ha frenado mucho el desarrollo corporativo en Europa. Sin embargo, Dans abre una ventana a la esperanza. "La regulación es necesaria, pero no puede desarrollarse para que sea una forma de impedir cosas. Draghi ya ha dicho que se debe trabajar para que no sea así. La mayor parte de la gente ve la regulación como algo catastrofista, pero en Estados Unidos la falta de la misma hace que se siente jurisprudencia a posteriori, tras consecuencias catastróficas como por ejemplo la influencia de Facebook en el referéndum sobre el Brexit o las elecciones en Estados Unidos".