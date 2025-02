El difícil encaje de Hispasat en Indra inquieta a los fondos

Ángel Escribano era nombrado hace unas semanas nuevo máximo responsable de Indra tras la salida de Marc Murtra, quien a su vez sustituía a José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica. Indra va como un cohete en bolsa, especialmente desde el estallido de la guerra de Ucrania. Con el aumento de los países en gasto en defensa en el debate mundial, todo hace pensar que seguirá volando en los parqués, pero la compra de Hispasat por 725 millones de euros siembra la duda.

La empresa tecnológica tiene precisamente a la empresa Escribano como máximo accionista, con más de un 14% de los títulos, y con la responsabilidad de lograr el encaje de Hispasat en Inda. Se habla de que la compra potencia el área de Defensa, pero la realidad es que Hispasat es en su mayoría una empresa dedicada a ofrecer servicios, en concreto, conexiones satelitales.

El sector de los operadores satelitales es muy complejo, poco rentable. La llegada de empresas como SpaceX, que ha puesto en órbita miles de satélites a menor coste, están haciendo que el negocio sea cada vez más complicado

Hisdesat, integrada dentro de Hispasat y participada por ella con el 43%, no tiene tampoco el músculo militar que se le presupone, tal y como aseguran fuentes del sector y rubrican otras internas de la compañía.

Alegría en Hispasat

Redeia, el máximo accionista de Hispasat hasta su venta a Indra, llevaba tiempo queriendo vender la compañía. Al final, la operación se cerró por 725 millones de euros, 180 millones menos de lo que le hubiera gustado al vendedor.

La noticia se ha recibido con mucha alegría en Hispasat. Con Redeia sus directivos no veían la manera de crecer y confían en hacerlo en Indra. Sin embargo, la noticia no ha sentado bien a los fondos, que desconfían. Como muestra, un botón. Joseph Oughourlian, propietario del fondo Amber Capital y con un 7,24% de las acciones en la empresa pública tecnológica, se abstuvo en la votación para adquirir Hispasat, tal y como avanzó El Confidencial. El motivo es que, según su visión, no ofrece valor al accionista.

Que el sector no pasa por un buen momento se pone de relieve con la reciente venta de la división satelital de Eurona, la empresa comercializadora de las conexiones satelitales de Hispasat, debido a la baja rentabilidad del negocio. Los fundadores de la corporación se centran ahora en llevar Wifi a aeropuertos y resorts.

El control de Indra

Por otra parte, Indra negocia con el Ministerio de Defensa, con Sener y con Airbus, cómo se traducirá la toma de control de Hisdesat, la rama de satélites militares de Hispasat, según ha informado el consejero delegado de la corporación, José Vicente de los Mozos.

El pasado viernes por la noche Indra anunció la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia y, según ha reconocido este mismo lunes el presidente de Indra, Ángel Escribano, el mayor interés para su compañía en esta operación es Hisdesat, algo que queda patente en el hecho de que el cierre de la transacción está supeditado, entre otras cuestiones, a que Indra adquiera una posición de control de la rama militar de Hispasat.

Indra controla ahora mismo el 50% del accionariado de Hisdesat (un 7% que ya poseía más el 43% que tenía Hispasat), mientras que el resto del capital social de la compañía se divide entre el Ministerio de Defensa, que tiene un 30% a través de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), Airbus Defence & Space (15%) y Sener (5%).

"En esta operación hay una cláusula suspensiva que es la toma de control de Hisdesat y para eso estamos hablando tanto con el Ministerio de Defensa como con Sener y Airbus para buscar esa solución que se va a traducir en una mayoría de Indra en Hisdesat y de la que en las próximas semanas informaremos", ha detallado De los Mozos.