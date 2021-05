Aunque, como en todo en la vida, siempre es necesario una pizca de suerte, tener éxito en Instagram podría estar al alcance de casi cualquiera. Al menos, así lo asegura el informe que Mention (una plataforma de monitoreo de redes sociales) y HubSpot (una compañía de software de marketing) han publicado recientemente y en el que se describen las prácticas necesarias para optimizar la participación en esta red social.

Un informe se ha basado en el análisis de 100 millones de publicaciones de Instagram que han sido compartidas por un millón de usuarios en una de las redes sociales más populares del momento y que, a medida que añade más funciones como 'Reels', la versión del video vertical de formato corto que ha puesto de moda la app TikTok, y su algoritmo evoluciona, genera en las marcas (y también influencers) la necesidad de comprender las vías para hacer funcionar la aplicación.

¿Qué tipo de publicaciones consiguen más interacción?; ¿Cómo de largo debe ser el título?; ¿Hacen algo los hashtags?; ¿A qué hora es mejor publicar? son algunas de las preguntas más frecuentes entre aquellos que quieren hacer crecer su cuenta en la red social. A ellas trata de dar respuesta el informe, que arroja algunas ideas sobre lo que hace que una publicación de Instagram sea más o menos atractiva.

Las cinco claves para hacer crecer tu Instagram

Las publicaciones en carrusel son las publicaciones integradas más atractivas en Instagram. Publicar una sola foto en el 'feed' no genera tanta participación (el informe calculó la tasa de participación tomando el número total de me gusta y comentarios conseguidos, dividido por el número total de seguidores). En cambio, compartir carruseles (publicaciones que tienen más de una imagen o video que los usuarios pueden ver deslizando) obtuvo un mayor compromiso, según los datos publicados por HubSpot. Las publicaciones de carrusel tuvieron una media de 62 me gusta y cinco comentarios. Las publicaciones de video obtuvieron el segundo mejor dato.

Cuanto más largo sea el título, mayor será el compromiso conseguido. HubSpot descubrió que los subtítulos que se alargaban entre 1.000 y 2.000 caracteres tenían la participación media más alta, mientras que los subtítulos con 500 a 1.000 contaban con la segunda participación promedio más alta.

Los hashtags aún impulsan las publicaciones. No tener hashtags en una publicación resultó en la participación media más baja. La inclusión de un hashtag hizo que la participación media aumentara significativamente. Con dos hashtags, el compromiso comenzó a caer, pero volvió a subir con cinco hashtags y más. La mejor estrategia para aumentar la participación fue incluir alrededor de 20 hashtags, según el informe.

Etiquetar otras cuentas, cuando sea apropiado, también es útil. Las publicaciones que etiquetaban otras cuentas tenían más Me gusta que las que no las tenían, según los datos de HubSpot.

Los mejores momentos para publicar contenido son generalmente temprano en la tarde y en la noche. Instagram proporciona a los usuarios información sobre cuándo su audiencia está más activa en la aplicación, lo que puede ser útil para decidir a qué hora (o día) publicar. El momento ideal para publicar también depende de la ubicación y la industria, escribió HubSpot.

Eso sí, no es oro todo lo que reluce, ya que Mention y HubSpot reconocen en el informe, la participación en Instagram está cambiando rápidamente a medida que características como 'Stories' y 'Reels' modernizan y actualizan la aplicación. Ya no solo importan los me gusta y los comentarios, también se guardan, comparten, envían mensajes directos y se visualizan.

Aún así, y a pesar de que el informe tampoco tuvo en cuenta las 'Historias', que es una de las características más populares de Instagram, las claves del mismo nos ofrecen la oportunidad de dar un espaldarazo a nuestra cuenta.