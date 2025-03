Auriculares abiertos: la apuesta de Baseus para escuchar música al correr

Sales a correr. Te pones los auriculares. Calientas y comienzas a trotar segundos después de poner la música en tus auriculares. Después de solo unos minutos resulta que no se ajustan bien. Se mueven mucho; el sonido se pierde. No suenan como deberían. De repente, solo funciona un auricular. Para más inri, comienza a llover de vuelta a casa. Antes de abrir la puerta se corta la reproducción. Son los enésimos auriculares que no aguantan tu ritmo. Unas veces falla el bluetooth, otras la sujección y otras muchas más la protección frente al sudor o el agua. Hace solo unos meses que los compraste, pero toca volver a buscar unos auriculares para hacer deporte.



El párrafo anterior es una ristra de problemas que sufrimos cada dos por tres todos quienes hacemos deporte de manera regular pero queremos hacerlo con música.



El fabricante de tecnología Baseus acaba de lanzar los auriculares abiertos Baseus Eli Sport 1. Pero, ¿qué son los auriculares abiertos?. Básicamente, aquellos que ni cubren el oído -como los de cinta o aro- ni se introducen en el orificio del oído -como los habituales de botón-. Este tipo de dispositivos cuenta con un pequeño aro que se acopla a la oreja y un pequeño apéndice con un mini altavoz que queda pendido muy cerca del orificio del oído, pero sin entrar en él.



Esto supone que el escuchante nunca estará completamente aislado durante la escucha musical. Ese es precisamente el objetivo de estos dispositivos, que el corredor o deportista escuche algo del sonido exterior para evitar problemas: coches que aparecen de imprevisto, bicicletas, animales...

COMPRAR EN AMAZON



Sin embargo, esta tecnología generalmente hace que se pierda algo en la calidad del audio, por lo que muchos usuarios optan por otras soluciones. No es el caso de los Eli Sport 1 que hemos probado durante varios días. Son una delicia. Solo hemos encontrado un 'pero' del que daremos cuenta posteriormente.



El sonido es más que razonable, y solo se ve opacado cuando el ruido externo es extremadamente fuerte -pitos de coches, trenes, sirenas-. Un producto muy recomendable para los amantes del running.



Los Eli Sport 1 disponen de un nivel IPX4 de resistencia al agua -salpicaduras- y 7,5 horas de reproducción con una sola carga, más otras 30 horas proporcionadas por el estuche de carga. Además, para las llamadas cuenta con cancelación de ruido y el don de separar las interferencias que genera el viento. En cuanto al diafragma, sus dimensiones son de 16,2 milímetros, lo que garantiza un buen audio, especialmente en los graves.

Lo que no nos gusta

Lo que menos nos ha gustado ha sido el sistema de sujección a la oreja. No mantiene demasiado la firmeza y da la sensación de que puede descolgarse de la misma. Durante su uso no es un problema mayor, ya que al cesar el sonido el usuario enseguida se da cuenta de la pérdida -llegado elo caso-, pero en un par de ocasiones lo hemos perdido -y afortunadamente encontrado- al acabar la práctica. El hecho de que sean extremadamente ligeros tampoco ayuda a percibir la sensación de pérdida. Un problema que se puede solucionar con el cordel que se incluye en el paquete de venta, y que los afianza al cuello en caso de soltarse. Problema resuelto.



Otro de los aspectos a mejorar es el manejo táctil (bajar y subir volumen, pista siguiente, etc). No funciona con toda la precisión que debería, aunque salva los muebles. Se le conceden los errores porn las virtudes antes expuestas.



En cuanto a su precio, está en 69 euros.



En calidad de afiliado, Vozpópuli obtiene ingresos por las compras que cumplen los requisitos. La inclusión de enlaces no influye en ningún caso en la independencia editorial de este periódico: sus redactores seleccionan y analizan los productos libremente, de acuerdo con su criterio y conocimiento especializado.