Amazon España crea dos puestos de trabajo por cada uno que pierden Telefónica, Vodafone y Orange

El sector de las telecomunicaciones lleva una década sufriendo fuertes pérdidas de empleo. El motivo es que las cuentas no salen. Es un negocio en el que los precios no dejan de bajar y la facturación se ha comprimido hasta lo insostenible. Como en cualquier negocio que se precie, las direcciones de las compañías se han visto obligadas a reducir el tamaño de sus plantillas.

Es un sector que señala de forma recurrente a las grandes tecnológicas norteamericanas (Google, Apple, Facebook y Amazon). Las acusan de hacer negocio a través de sus redes de telecomunicaciones (fibra y 5G) sin participar en el pago o mantenimiento de las mismas. Según las grandes telecos, las grandes OTT (Over The Top) norteamericanas son las responsables, en parte, de que los resultados financieros no acompañen.

En el caso de Telefónica, MásOrange y Vodafone, la pérdida de empleados es de 12.995 empleados.

En el caso de Telefónica, el operador dirigido por Marc Murtra -quien sustituyó en el cargo recientemente a José María Álvarez-Pallete-, desde 2019 ha perdido un total de 9.477, fundamentalmente a través de PSI o Planes de Suspensión Individual, que consisten en ofrecer incentivos (como estos) para que los trabajadores lleguen a una salida pactada de la empresa.

Si se analizan los números de Vodafone, la plantilla se ha visto reducida en 2.323 empleados. MásOrange, por su parte, reducía en 795 trabajadores su plantilla el año pasado, que sumados a los que 400 que dejaron Orange en 2021 totalizan 1.195 empleados. Si a estos números se suman los casi 1.000 en que Avarel redujo su plantilla hace unos meses, el resultado son 14.000 empleos menos desde 2019 en el sexctor de las Telecomunicaciones, exactamente la mitad de los creados por Amazon.

Los números son aún más preocupantes si se amplía la horquilla temporal. Por poner solo un ejemplo, en 2016 Telefónica disponía de unos 33.500 efectivos. Es decir, en nueve años su plantilla casi se ha reducido a la mitad. No obstante, es con diferencia el operador que más trabajo da en España. En ese año Amazon tenía un total de unos 1.000 empleados, si bien en la actualidad está cerca de duplicar los números del operador español.

Amazon ha creado 28.000 empleos

En paralelo ha abonar menos por la factura de Teléfono por la alta competitividad, los españoles hemos visto cómo Amazon ha subido su tarifa anual a medida que la penetración de las compras por Internet ha crecido. Pocos son los que no compran a través de la red de redes y ya es algo tan natural como ir a los comercios de toda la vida.

La consecuencia es más necesidad de empleados en la división española de la corporación fundada por Jeff Bezos, fundamentalmente en los almacenes y área logística. La conclusión es que en nuestro país la empresa norteamericana ha generado 28.000 empleos desde que llegó a España, 20.000 desde 2019.

Una circunstancia que parece abocada a continuar. Los grandes operadores seguirán reduciendo efectivos mientras Amazon seguirá aumentando su plantilla.

La multinacional destacaba en un reciente comunicado que ofrece oportunidades de empleo para todo tipo de personas, abarcando un amplio abanico de edades, niveles educativos y trayectorias profesionales, ya que sus trabajadores están distribuidos en más de 400 posiciones diferentes.

"Ofrecemos un entorno laboral moderno y dinámico, basado en la innovación, la seguridad y la sostenibilidad, donde desde el primer día las personas empleadas disfrutan de un salario competitivo, tienen acceso a un paquete integral de beneficios que incluye un plan de jubilación, seguro médico y apoyo en salud mental", señalan desde la compañía, que ha sido nombrada 'Top Employer' en 2025 en España y como una de las mejores empresas para trabajar en España por LinkedIn.