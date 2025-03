Abono en la cartera y entradas en taquilla: ¿es el Rayo Vallecano el club menos digital del mundo?

Girona FC, Cádiz FC, Getafe FC, CD Leganés, RCD Espanyol, Villareal CF, RC Celta de Vigo... Todos son equipos de fútbol de LaLiga EA Sports (antigua primera). Como el Rayo Vallecano. Todos permiten la compra de entradas desde su página web, pero el equipo capitalino, no. Una demanda de sus aficionados y simpatizantes, que se ven obligados a desplazarse físicamente hasta el estadio, ubicado en la mítica calle del Payaso Fofó, para adquirir sus localidades.

"Es una vergüenza", espeta un abonado del club a este periodista. "Todos tenemos un ordenador en casa, podemos comprar viajes, entradas de cine, de conciertos u otros espectáculos, pero no podemos adquirir un ticket para ver al Rayo Vallecano", y vierte sus críticas contra Martín Presa, el presidente de la entidad franjirroja. "Es increíble que el presidente no haga nada al respecto".

Es una situación que se da también con la renovación de abonos. Se permite hacerlo por Internet, pero la recogida es en taquilla -no se envían- y las colas dan la vuelta al estadio. Para los que quieren hacerse con uno por primera vez, no existe la posibilidad de adquirirlo online. Es el caso de Luis, que hace tres años estuvo unas diez horas para conseguirlo. Fue en el año 2023. Llegó al estadio a las 8:00 de la mañana y estuvo hasta las 19:00 de la tarde haciendo cola, pero no consiguió el abono. Al día siguiente un amigo suyo acudió con una autorización a papel y boli, quien finalmente recibió el carnet.

Quejas que se suman a las de Daniel M., abonado rayista: "Es una vergüenza. El club está anclado en el siglo XIX. Hay equipos de 2B con servicios online de los que un Rayo en primera aún no dispone. Por no hablar de la lamentable situación de la ciudad deportiva que pone en riesgo la integridad de los deportistas como se ha comprobado recientemente. Esta afición merece mejores instalaciones, servicio y atención por parte de un club que parece dejado de la mano de Dios".

Los aficionados también critican el videomarcador del estadio: "Es de otra época. Tiene muy mala visibilidad y apenas ofrece información del partido, ciñéndose al minuto y resultado. Ni alineaciones, ni cambios, ni nada".

El bar de la ciudad deportiva solo cobra en efectivo

La ciudad deportiva del Rayo Vallecano tampoco escapa a lo analógico sin atisbo alguno de las posibilidades que ofrece el mundo digital. El bar en el que quienes asisten a disfrutar de un entrenamiento de la primera plantilla o de los equipos de las divisiones inferiores pueden disfrutar de una vianda o un refrigerio no admite el pago con tarjeta de crédito. De hecho, así se advierte en un cartel informativo colgado en una de las paredes del mismo.

"Se puede comprar una barra de pan con tarjeta de crédito en cualquier establecimiento, pero en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano solo admiten el pago con monedas y billetes", manifiesta Carlos C. a este diario.

Tampoco se permite entrar en la ciudad deportiva a disfrutar de los partidos de las categorías inferiores abonando con tarjeta de crédito los 4 euros que cuesta la entrada. Una circunstancia que empujó a un aficionado del Getafe a protestar mediante el pago de la entrada en efectivo, pero con céntimos de euro. Los empleados del club tuvieron que contar a mano 400 unidades de esta moneda.

Los aficionados 'digitalizan' sus carnets

El Racing de Santander, Elche CF, Real Oviedo, Racing de Ferrol o Albacete Balompié, por poner otros ejemplos, son equipos de LaLiga Hypermotion (la antigua segunda división), y permiten disponer del carnet en formato digital, a través de un Wallet o monedero digital que se descarga desde las tiendas de aplicaciones de Android y Apple.

De nuevo, es una posibilidad que no admite el club rayista, pero sus aficionados, tirando de imaginación, han conseguido 'digitalizar' sus carnets para poder compartirlos fácilmente cuando no acuden al estadio o no llenar sus carteras de más plástico.

Cada uno de los abonos cuenta con un código de barras que se ha de pasar por los tornos para acceder al estadio. Pues bien, en los grupos de WhatsApp de algunos rayistas, los seguidores del equipo realizan fotos a sus abonos para compartirlos con sus compañeros, familiares y amigos, y así poder acudir al estadio sin tener que portar el abono físico. Muchos abonados viven en diferentes puntos de Madrid y la operativa para ceder el abono a un tercero es complicada.

Esto puede suponer un problema si los carnets salen de esos grupos de mensajería instantánea, dado que podrían ser utilizados por terceros. Llegados a este punto, habría que denunciar su robo y comenzar con el proceso -tedioso- de petición de uno nuevo al club, que lo va a gestionar de nuevo de forma analógica, con la pérdida de tiempo que esto supone.

¿Tienda online?

Sí es posible, sin embargo, adquirir la equipación y otros accesorios del Rayo Vallecano en la tienda online del equipo. Sin embargo, la oferta es escasa.

"No se puede comparar con las tiendas de Internet de otros equipos de fútbol", asegura un aficionado rayista a Vozpópuli, quien añade que "además, es imposible serigrafiarla con un nombre o un dorsal desde la web, solo se puede comprar sin personalizar". Además, la cuenta no dispone del protocolo de seguridad 'https', por lo que los navegadores avisan al navegante con la leyenda "no es seguro"

Esto empuja a algunos de los simpatizantes del club a desplazarse hasta la tienda física, situada en una esquina del estadio, pero la cosa tampoco funciona mucho mejor.

"Fui a comprar una camiseta de Falcao a la tienda oficial, pero me encontré con que no había en stock. Era cerca de Navidad y me dijeron que tardarían unos 20 días en traer una talla M de la primera equipación, y que cuando la recibieran deberían llevarla a serigrafiar, por lo que tardarían otra semana más. Un mes para conseguir una camiseta del entonces jugador franquicia del club", asegura Carlos C., aficionado del Atlético de Madrid y fan del colombiano Radamel Falcao.