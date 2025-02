Un hombre evacuado al hospital tras el incendio de una vivienda en Alcalá de Guadaíra

Un hombre ha resultado herido y ha sido evacuado al hospital tras el incendio declarado esta madrugada en una casa ubicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Teléfono 112 ha recibido un aviso de socorro en la madrugada del miércoles, a las 3.35 horas, debido al incendio de una casa abandonada en la calle Juan Pérez Díaz. La alerta fue emitida por un vecino que observó las llamas desde su vivienda, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia. La casa, que llevaba desocupada varios años, se encontraba en un estado de deterioro significativo, lo que pudo haber contribuido a la propagación del fuego. Afortunadamente, no se han reportado heridos, ya que el inmueble estaba vacío en el momento del incidente.

Incendio en vivienda deshabitada

Las autoridades locales se encuentran investigando las causas del incendio, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La estructura de la casa ha quedado gravemente dañada, lo que ha dificultado las labores de extinción llevadas a cabo por los bomberos. Según testigos presenciales, el fuego era visible desde varios puntos de la localidad, lo que generó alarma entre los vecinos.

Los vecinos de la calle Juan Pérez Díaz han expresado su preocupación por la situación de las casas abandonadas en el área

La intervención rápida de los servicios de emergencia fue clave para evitar que el incendio se extendiera a las viviendas colindantes. Los bomberos han trabajado durante varias horas para controlar el fuego y asegurar la zona. Durante las labores de extinción, se ha procedido a cortar el tráfico en la calle Juan Pérez Díaz para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia. La policía local ha colaborado en todo momento, dirigiendo el tráfico y asegurando el perímetro para evitar que los curiosos se acercaran demasiado. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los daños estructurales de la vivienda afectada.

¿Qué pudo causar el incendio?

Aunque las investigaciones están en curso, se barajan varias posibilidades sobre el origen del incendio. Una de las hipótesis es que se trate de un accidente causado por personas sin hogar que podrían haber estado utilizando la casa abandonada para refugiarse del frío. Otra línea de investigación sugiere que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencionada.

Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener más pistas sobre lo sucedido. Por otro lado, los vecinos de la calle Juan Pérez Díaz han expresado su preocupación por la situación de las casas abandonadas en el área. Muchos de ellos temen que un incidente similar pueda ocurrir en el futuro si no se toman medidas adecuadas. El ayuntamiento ha anunciado que se llevarán a cabo inspecciones regulares para garantizar que las propiedades vacías no representen un peligro. Además, se está considerando la posibilidad de sancionar a los propietarios que no cumplan con las normativas de seguridad.