Policías y guardias civiles alzan la voz en el Congreso para cobrar y jubilarse como los Mossos

Jornada histórica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por primera vez en el Congreso de los Diputados y ante la presencia de representantes de los diferentes grupos parlamentarios, policías y guardias civiles han alzado la voz para exigir la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos y locales y la jubilación digna. La asociación Jusapol, el sindicato de Policía Jupol y la asociación profesional Jucil han sido los encargados de llevar a la cámara baja las dos principales reivindicaciones de los agentes.

Según varios estudios, un policía percibe una media de 7.867,81 euros al año menos que un agente de los Mossos d'Esquadra sin contar las pagas extras, mientras que en el caso de los guardias civiles la brecha aumenta hasta los 8.291,29 euros. Todo ello pese a que en 2018 varios sindicatos policiales firmaron con el Gobierno del PP el denominado Acuerdo de Equiparación Salarial, que contemplaba la creación de una ley de retribuciones que acabase con el agravio salarial. Desde entonces, el Ministerio del Interior ha aumentado el salario de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil alrededor de un 40%. La segunda reivindicación de los funcionarios es el de la mejora de sus condiciones de jubilación, que pasa por su reconocimiento como profesión de riesgo.

Los secretarios generales de Jupol y Jucil, Aarón Rivero y Ernesto Vilariño, han sido los encargados de abrir las jornadas junto a Marta González, diputada por el PP y miembro de la Mesa del Congreso. En su discurso inicial, Rivero ha lamentado que "en un Estado de Derecho como el nuestro, es inconcebible que existan policías de primera y de segunda" y que el propio Estado "no sea capaz de garantizar una igualdad real en nuestras condiciones laborales".

El secretario general de Jupol ha añadido una reflexión: "Cuando un policía nacional arriesga su vida para proteger a un ciudadano, no pregunta de qué partido es el ciudadano al que protege. Cuando un guardia civil interviene en una situación de peligro, no se detiene a pensar en si su salario es justo o no".

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha recalcado que "ni el acuerdo de subida salarial firmado en su día con el Gobierno del Partido Popular y finalizado por el Gobierno del Partido Socialista ha servido para corregir esta situación. Las jubilaciones de los guardias civiles siguen sin ajustarse a la realidad de nuestro trabajo y sin atender a las demandas que, con razón, venimos exigiendo. No pedimos privilegios, sino justicia. No reclamamos más que nuestros compañeros de otros cuerpos policiales, pero tampoco aceptamos seguir quedándonos atrás en materia de derechos y retribuciones".

Durante las jornadas acogidas este lunes en el Congreso de los Diputados han participado parlamentarios de todo signo como Víctor Javier Ruiz de Diego (PSOE), Ana Vázquez (PP), David García (Vox) o Txema Guijarro (Sumar).

Vilariño ha hecho referencia al reciente acuerdo por el que el Gobierno vasco ha aprobado una subida salarial para la Ertzaintza de 4.200 euros al año, lo que aumentará la brecha salarial con un guardia civil hasta los 1.037 euros mensuales.