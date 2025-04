Once puñaladas por un cigarro: prisión para cuatro agresores en Palma

El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los cuatro hombres detenidos por su implicación en una brutal agresión ocurrida en Porto Pi durante la madrugada del pasado 6 de abril. La víctima recibió once puñaladas tras negarse, presuntamente, a darles un cigarro.



La agresión tuvo lugar sobre las 06:15 horas en las inmediaciones de un local de ocio nocturno del conocido barrio palmesano. Según fuentes policiales, una discusión aparentemente trivial escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta pelea con armas blancas, que dejó a un joven gravemente herido.



Tras varios días de investigación, el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares logró identificar y detener a los cuatro presuntos autores del ataque, de entre 22 y 32 años, quienes han sido acusados de tentativa de homicidio. El juez, tras escuchar sus declaraciones este miércoles, aceptó la solicitud de prisión provisional formulada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular.



Además, dos mujeres de 27 y 29 años fueron arrestadas por supuestamente encubrir los hechos. No obstante, quedaron en libertad tras pasar por dependencias policiales.



El caso ha causado una gran conmoción en la zona, no solo por la violencia del ataque, sino por el motivo aparentemente trivial que lo desencadenó. La investigación judicial continúa en curso para esclarecer completamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades.